Darío Barassi celebró los 11 años de casados junto a Lucía Gómez Centurión:

Darío Barassi celebró 11 años de casado con Lucía Gómez Centurión y compartió emotivas imágenes del aniversario en redes sociales

A 11 años de uno de los momentos más importantes de su vida, el día que se casó con Lucía Gómez Centurión, Darío Barassi expresó todo su amor por la mujer que lo acompaña en cada una de sus aventuras. A través de un posteo en sus redes sociales, el conductor celebró su amor con la madre de sus hijas y compartió algunos de los recuerdos más emotivos de su vida.

“11 años desde que dimos el sí en el registro de la calle Uruguay. La mejor decisión de mi vida. Que recorrido amor mío, ¿estás para 11 más? Yo sí. Te amo Lu Gómez Centurión. Feliz aniversario civilero gorda mía”, comenzó diciendo Barassi en sus stories de cara a sus más de cinco millones de personas. En la imagen, musicalizada con la canción “Un beso en la nariz”, de Adrián Berra, la figura de la tele compartió una imagen del momento en el que unieron sus vidas legalmente en el registro civil. En la foto se veía a Darío luciendo una camisa blanca sobre una remera del mismo color. Por su parte, su esposa destacaba con una blusa blanca junto a una camisa y pantalón beige.

La pareja conformada por Barassi y Gómez Centurión destacó el valor del humor, el respeto y el compromiso en su historia de amor desde la adolescencia (Instagram)

Para su siguiente declaración de amor, Barassi publicó una antigua foto en la que ambos caminaban riendo de la mano por una calle empedrada. Mientras ella llevaba un ramo con flores blancas, se movía hacia delante y giraba su cabeza hacia atrás para ver a su esposo. Por su parte, el actor daba un par de pasos, luciendo una camisa blanca, saco negro, pantalones verdes y zapatos marrones, al tiempo que observaba a su pareja. “11 años gorda mía. Qué locura, y que flaco lpm”, detalló Darío en la descripción de la foto, la cual fue musicalizada por “This is Love” de Sly & The Family Stone.

Minutos después llegó la respuesta de Lucía en redes. La joven publicó un collage de imágenes en la que retrataba dos momentos de aquel día en el civil. En la foto superior, ambos se abrazaban, al tiempo que en la inferior ella le daba un ramo de flores a Darío frente a todos los presentes. “11 y van...feliz aniversario civilero amor”, escribió Gómez Centurión, a lo que él respondió: “Te amo mujer”.

El conductor y su esposa recordaron el día de su boda civil, acompañando las imágenes con mensajes afectivos y referencias a su trayecto como pareja (Instagram)

Para cerrar, el conductor publicó una foto desde la intimidad de su hogar. “Celebrando aniversario civilero como corresponde”, escribió el actor junto a una mesa en la que se observaban dos platos y la mano de su esposa tomando una hamburguesa de una caja. Como si fuera poco, en el comedor destacaban unos aros de cebolla junto a una salsa de tomate.

La historia de amor entre Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión suma nuevos momentos, luego de unas recientes vacaciones en José Ignacio, uno de los destinos más exclusivos de Punta del Este. Allí, las imágenes de la pareja se viralizaron por el tono relajado y los gestos espontáneos de afecto, que confirman una relación forjada desde la juventud y sostenida con humor y complicidad.

Durante la estadía, se los vio disfrutando de la playa en un clima distendido. Barassi eligió un atuendo cómodo, con camisa celeste de lino, short azul marino con estampados, gorra blanca y gafas de sol. Lucía Gómez Centurión lució un buzo blanco estilo oversize, short de jean, gorra beige y gafas de gran tamaño. Ambos caminaron descalzos, mostrándose en sintonía y plenamente integrados en el ambiente de la costa.

La pareja se caracteriza por su forma espontánea y auténtica de expresarse en redes, alternando humor, ternura y anécdotas cotidianas (Instagram)

Las postales capturaron a la pareja tomada de la mano entre sonrisas y gestos cómplices. Uno de los momentos más destacados fue el abrazo espontáneo frente al mar, mientras detrás reinaba el bullicio propio de familias y grupos de amigos. Esta escena sintetizó su manera de resguardar la intimidad, incluso en la exposición pública.

Con su estilo habitual, Barassi compartió en redes sociales un mensaje humorístico sobre el entorno: “Faltan gordos y peludos en José Ignacio”. El comentario, acompañado de una selfie, generó rápida repercusión entre sus seguidores, quienes valoran su naturalidad. Lucía, por su parte, apareció disfrutando del sol y acomodándose el cabello al viento, reforzando el clima de desconexión que protagonizaron estos días.

El viaje coincidió con el cumpleaños de Gómez Centurión, ocasión para una publicación especial de Barassi. “Somos equipo desde los 23”, expresó en un mensaje emotivo, aludiendo al largo trayecto compartido desde la adolescencia. La dedicatoria incluyó imágenes de distintas etapas: un recuerdo de la Costa atlántica, la clásica anécdota de Mar del Plata y una reciente salida en pareja, sumando testimonios del tiempo transitado juntos.

Barassi resalta en sus mensajes la importancia de la familia ensamblada junto a Lucía Gómez Centurión y sus dos hijas (Instagram)

Barassi enfatizó en esa publicación los distintos desafíos superados: “Hay picos, baches, éxito, remo, solos, con hijas, las pasamos todas. Siempre equipo, siempre juntos, siempre diálogo y apuesta. Somos un parejón y la familia que armamos es algo de otro planeta. La cosa es con vos o no es”. Estas palabras, llenas de gratitud y admiración, reflejan la línea habitual de sus mensajes hacia Lucía en fechas señaladas y en la vida cotidiana.

Con el paso de los años, el conductor alternó ternura y humor en sus publicaciones, recordando anécdotas familiares y celebrando momentos sencillos, como citas en el teatro Colón o tardes tranquilas en casa. Barassi suele definir a Lucía como “la mujer de mi vida” y “compañera del carajo”, subrayando el crecimiento mutuo y el objetivo compartido de potenciarse uno al otro. “Crecemos juntos desde hace una vida, intentamos mejorarnos el uno al otro, los dos queremos lo mejor para el otro. Nos potenciamos, somos dupla. Somos equipo”, sumó en una ocasión, junto a imágenes de la vida diaria.

La llegada de sus hijas, Inés y Emilia, profundizó el sentido familiar presente en los relatos y publicaciones de ambos. El humor y la honestidad caracterizan su vida pública, mientras Barassi reconoce a Lucía como un pilar esencial en la crianza y los proyectos comunes. Se conocen desde los dieciséis años y consolidaron su “equipo” al cumplir veintitrés, atravesando juntos etapas de gala, recorridos rurales y escenas simples de rutina. Siempre resaltan el diálogo, el respeto y el compromiso.