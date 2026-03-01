Teleshow

Cazzu brilló en el cierre de sus shows en Buenos Aires y anunció su primer estadio en Jujuy, su provincia natal

El cierre de la serie de conciertos en el Movistar Arena reunió a miles de seguidores y culminó con la revelación de una presentación especial que marcará un nuevo hito en la trayectoria de la cantante

Cazzu cerró cinco shows con entradas agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires y reunió a más de 50 mil personas (Créditos: Clix)

Cazzu atraviesa uno de los momentos más potentes de su carrera y lo dejó en claro con un cierre arrollador en el Movistar Arena. Tras cinco fechas completamente agotadas en Buenos Aires, donde reunió a más de 50 mil personas, la artista jujeña no solo confirmó la magnitud de “Latinaje” como fenómeno musical y escénico, sino que además anunció un hito personal: su primer show en estadio en Jujuy, su tierra natal.

El quinto y último Movistar Arena fue mucho más que una despedida de esta etapa porteña. Fue una celebración repleta de emoción, gratitud y simbolismo. Desde que lanzó su álbum Latinaje en abril de 2025, Julieta Cazzuchelli consolidó un proyecto artístico que combina música, teatro, identidad cultural y una narrativa íntima que conecta con miles de personas. Este 2026 la encuentra en plena expansión internacional, pero antes de seguir recorriendo el mundo decidió sellar Buenos Aires con una noche inolvidable.

La artista jujeña anunció su primer recital en estadio en Jujuy, su provincia natal, para el 12 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto (Créditos: Clix)

La puesta en escena volvió a ser uno de los puntos más impactantes del show. Latinaje no es solo un recital, sino una obra conceptual que inicia como un musical. La historia arranca en un bar, donde una joven (interpretada por Cazzu) interactúa con cuatro hombres, sus bailarines. A través de canciones como “Odiame”, “Sobre mi tumba”, “Me tocó perder”, “Piénsame”, “Mala Suerte”, “Engreído” y “Dolce”, la trama avanza entre el enamoramiento, el coqueteo, el desamor y un robo que marca un quiebre dramático.

A lo largo de esa primera parte, la artista desplegó tres cambios de vestuario: un vestido corto negro, un elegante look rojo largo y un body final que nace del acortamiento de la pollera, reforzando la transformación escénica. Luego, el espectáculo muta hacia un formato más tradicional de recital, con más de diez músicos en vivo que aportan potencia y nuevas dimensiones sonoras a cada canción.

Latinaje se consolida como fenómeno musical y escénico, integrando música, teatro e identidad cultural en una puesta conceptual innovadora (Créditos: Clix)

El público respondió desde el primer acorde. Clásicos como “Nena Trampa”, “Brinca”, “Jefa”, “Mucha Data”, “Miedo”, “Toda”, “Loca”, “Ahora”, “Peli-culeo”, “Nada” y “Que disparen” hicieron vibrar el estadio. “Chapiadora”, uno de sus primeros grandes éxitos, volvió a retumbar en Villa Crespo y generó una ola de nostalgia colectiva. Pero si hubo un momento que explotó en ovación fue cuando sonó “Con Otra”, su éxito global que le valió el Disco de Platino en Argentina y México y que obtuvo el mayor debut histórico para una solista argentina.

En una de las escenas más emotivas, Cazzu sorprendió interpretando “Yo Soy María”, el clásico de Astor Piazzolla. La elección no fue casual: funcionó como un homenaje a la cultura argentina y como una declaración artística sobre su versatilidad. La jujeña demostró que puede habitar distintos géneros con la misma autoridad con la que domina el trap y el reguetón.

La puesta en escena incluyó cambios de vestuario y una trama que abarca desde el enamoramiento hasta el desamor y el robo dramático (Créditos: Clix)

La noche también incluyó el estreno en vivo de “Jujuy Estrellado”, su más reciente lanzamiento. La puesta fue imponente: una cabeza inflable gigante de diabla dominó el escenario mientras las bailarinas, caracterizadas de la misma manera, recorrieron el campo e invitaron al público a formar parte de un ritual final que conectó con las raíces andinas de la artista. Fue un cierre cargado de identidad, una reafirmación de su origen y del mensaje que atraviesa Latinaje: reivindicar la cultura latinoamericana desde una mirada contemporánea.

Pero la gran noticia llegó días antes, cuando Cazzu viajó a Jujuy y protagonizó un evento histórico en la Plaza General Manuel Belgrano. Allí, frente a miles de personas y con transmisión especial junto a OLGA, anunció que el 12 de septiembre se presentará por primera vez en el Estadio 23 de Agosto. Será su debut en un estadio y nada menos que en su provincia natal.

Cazzu interpretó grandes éxitos como 'Con Otra', con Disco de Platino en Argentina y México, y que marcó el mayor debut de una solista argentina (Créditos: Clix)

El fenómeno Latinaje no se detiene ahí. La gira 2026 ya tiene fechas confirmadas en Estados Unidos, México, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España. En ciudades como Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles y Houston logró múltiples sold out, y en Latinoamérica continúa sumando fechas agotadas. Además, viene de ganar dos Premios Lo Nuestro como Artista Pop Femenina del Año y Canción del Año por “Con Otra”, y fue reconocida como Artista Equal Global de Spotify.

Con apenas 33 años, Cazzu atraviesa una etapa de madurez artística donde se muestra sin máscaras ni personajes, más conectada que nunca con su historia y su presente. En Buenos Aires dejó claro que el apodo de “La Jefa” no es casualidad. Y en Jujuy, frente a su gente, promete escribir uno de los capítulos más fuertes de su carrera.

