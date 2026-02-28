Wanda Nara y Martín Migueles recrearon una recordada foto de la China Suárez y Mauro Icardi en Milán

Martín Migueles, Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Una foto de Wanda Nara junto a Martín Migueles en el ascensor del Hotel Armani de Milán sumó un ingrediente simbólico a la disputa pública y judicial que mantiene con Mauro Icardi. La empresaria replicó en sus redes sociales una imagen casi idéntica a la que, apenas cuatro meses atrás, habían protagonizado la China Suárez y el futbolista en el mismo lugar.

Todo ocurrió el mismo día en el que trascendió un nuevo episodio judicial entre el exmatrimonio, en plena batalla judicial por la división de bienes y la tenencia de sus hijas. En la imagen, Wanda Nara aparece con abrigo claro, gorro beige y bolso negro, mientras Martín Migueles viste campera de jean y camiseta oscura.

Ambos posan frente al espejo del ascensor, con el letrero luminoso “Armani Hotel” en primer plano. La foto, publicada en una historia de Instagram, fue interpretada como una respuesta directa a la postal de Mauro Icardi y la China Suárez, quienes también se fotografiaron en el mismo espacio y con una postura similar: ella al frente con el celular y él abrazándola por detrás.

La selfie espejada de Martín Migueles y Wanda Nara en el ascensor del Armani Hotel, en Milán

Wanda se mostró con Migueles en Milán, donde se lleva adelante el juicio de divorcio, y se mostró disfrutando de la ciudad que suele describir como “mi segunda casa”. Allí construyó parte de su vida personal y profesional junto a Mauro Icardi, mientras el delantero era una de las figuras del Inter, y también nacieron sus hijas. La coincidencia visual cobró mayor relevancia por el contexto judicial en el que se encuentra la expareja

La publicación de la foto se produjo horas después de que trascendiera que el juez de la causa dispuso que Icardi debe abonar una deuda de USD 147.582 en concepto de deuda alimentaria acumulada. En respuesta a la resolución judicial, las abogadas de Icardi, Elba Marcovecchio y Lara Piro, presentaron un escrito en el expediente. En ese documento, reclamaron que el futbolista ya realizó transferencias y pagos previos y solicitaron una auditoría contable para determinar el saldo real.

El escrito rechaza el monto reclamado por Wanda Nara y pide que se transparente el flujo de fondos entre ambas partes, además de plantear la necesidad de medidas de verificación y control. El proceso judicial incluye también planteos sobre la tenencia y el régimen de visitas de los hijos.

El juego de las diferencias: la China Suárez y Mauro Icardi habían mostrado una foto similar hace cuatro meses

Durante su estadía en Milán, Wanda Nara y Martín Migueles recorrieron distintos puntos de la ciudad, compartieron cenas y paseos y se alojaron en el Hotel Armani, el mismo que fue escenario de la foto anterior de Icardi y la China Suárez. Casualmente, la actriz de La hija del fuego y el delantero del Galatasaray también estuvieron esta semana en Italia, ya que el club turco visitó Turín para enfrentar a la Juventus por la Champions League.

Para Wanda fue volver a las redes con publicaciones personales, luego de un tiempo resguardada en los aspectos profesionales de su vida. Desde las fotos de sus valijas a su primera cena al llegar a Italia, Nara documentó cada aspecto de su viaje con el empresario, con quien parece disfrutar de una relación libre y sin rótulos.

Luego de atravesar rumores de separación, y de que la aparición de la expareja de Migueles pusiera en jaque el vínculo, la conductora blanqueó su situación sentimental y enfrentó las versiones que habían surgido. “No le pongo titular. O sea, estoy muy bien. Hay muy buena onda, amistad, todo bien. Tengo mucha confianza y una muy buena relación. Me gusta quedar así”, afirmó en diálogo con Puro Show (eltrece).