El documento que muestra de cuánto es la deuda de Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas

Mauro Icardi deberá pagar lo que debe de cuota alimentaria (Infobae en Vivo)

La reciente presentación de un documento judicial en el ciclo Infobae a las Nueve generó una nueva etapa en el conflicto legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara. La resolución, emitida por el Juzgado Civil 106, establece con claridad la obligación del futbolista de abonar una deuda alimentaria acumulada a favor de sus hijas. El monto dispuesto asciende a USD 147.582, una cifra que, según la información verificada por varios abogados, refleja el requerimiento concreto que pesa sobre el futbolista.

El periodista Juan Etchegoyen fue quien presentó la prueba en el programa de Infobae en Vivo: “Tengo documento judicial, Maurito con esto está en llamas ahora en Estambul”. De acuerdo con el panelista, el texto proviene del Poder Judicial de la Nación y constituye la primera disposición formal que obliga al delantero a regularizar la deuda con la empresaria.

Hasta ese momento, la estrategia legal del entorno de Icardi había girado en torno a la ausencia de una orden formal o petición concreta. “Hasta acá las abogadas de Icardi decían que no había ningún tipo de pedido, que no se tenía que pagar nada... y bueno, este documento por lo menos refleja que no es así”, expresó Etchegoyen. El impacto del fallo fue inmediato, tanto en la dinámica pública del caso como en la postura defensiva de las abogadas del deportista, quienes aguardaban la aparición de este documento para definir su próxima jugada procesal.

La cifra qeu tiene que pagar Mauro Icardi a Wanda Nara

Dentro del ciclo, la periodista Tatiana Schapiro preguntó si se trataba de alimentos provisorios, cuestión confirmada por Etchegoyen. “Se tienen que fijar todavía los definitivos”, añadió Schapiro, resaltando que el monto ordenado corresponde a una etapa intermedia del proceso, a la espera de una determinación definitiva sobre el régimen alimentario de las hijas de la pareja. La disputa judicial se centra en el derecho alimentario de las niñas, un aspecto que, según los documentos presentados, fue objeto de litigio y demoras en el cumplimiento.

A la controversia judicial se suma el costo de la educación privada que afronta la empresaria para sus hijas en Buenos Aires. En diálogo reciente con el ciclo DDM, Wanda detalló: “Este año tuve que desembolsar 120 mil dólares para la escuela a la cual asisten mis hijas con Icardi en Buenos Aires”. La cifra revela el volumen de gastos asumidos por la madre, en contraste con los aportes del futbolista, que se profundizó cuando Nara fue consultada sobre los pagos de Icardi en Turquía: “Él pagaba alrededor de 500 mil dólares por los tres varones”, afirmó en referencia al los hijos que tuvo con Maxi López, una comparación que sorprendió al equipo periodístico.

El aspecto sanitario constituye otro eje de disputa. Nara, quien mantiene un plan familiar de medicina prepaga de alto valor, sostuvo que el jugador “solo paga lo correspondiente a sus dos hijas”, sin cubrir la totalidad del plan que incluye a la madre y otros integrantes del grupo familiar. En el contexto de su propia situación de salud, marcada por el tratamiento de leucemia, la empresaria remarcó la urgencia y la imposibilidad de postergar los pagos: “Yo no puedo esperar a que él o la justicia lo resuelvan porque tengo que pagar una medicación que me da la prepaga”.

Wanda Nara y Mauro Icardi en una vieja postal familiar

La tensión escaló cuando Nara se refirió a los honorarios de la defensa legal de Icardi. Según su testimonio, “las abogadas están cobrando USD 30.000 para defender a un deudor alimentario. Una vergüenza”, frase con la que apuntó directamente contra el equipo jurídico del delantero y la lógica de recursos destinados a sostener la causa judicial.

El cuadro general expone una trama compleja donde el documento judicial presentado constituye un punto de inflexión en la estrategia de las partes. Las declaraciones públicas de Wanda Nara, su exposición de los costos afrontados y su crítica a la defensa legal de Icardi completan el escenario de una disputa de alta visibilidad mediática y judicial.

