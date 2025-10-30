El viaje de la China Suárez y Mauro Icardi: moda, romance y hoteles cinco estrellas en Milán

La China Suárez y Mauro Icardi compartieron su lujoso viaje a Milán con imágenes exclusivas en redes sociales (Instagram)

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a dar que hablar en redes sociales con una serie de postales que registran su viaje a Milán, una de las ciudades más glamorosas del mundo. Entre las imágenes que compartieron, se los ve disfrutando de distintos momentos del viaje: desde el vuelo privado que los trasladó hasta Italia, hasta su estadía en dos hoteles de lujo, entre ellos el imponente Armani Hotel, ubicado en pleno corazón del cuadrilátero de la moda milanesa.

En algunas de las postales, la actriz aparece junto a Mauro dentro de un avión privado, ambos vestidos en tonos oscuros. La China luce calzas brillantes y buzo negro con capucha, mientras que Icardi —con el pelo platinado y su look característico— posa con una campera verde militar. Otra de las fotos muestra la mesa servida durante el vuelo: un desayuno gourmet con pancakes, frutas, queso brie, frutos secos y jugo en copa de cristal, todo dispuesto junto a la ventana del avión con vista a las nubes.

Ya instalados en Milán, la pareja se retrató en el ascensor del Armani Hotel, un alojamiento cinco estrellas que lleva la firma del diseñador Giorgio Armani. Ambos posaron frente al espejo del ascensor con un look coordinado en tonos tierra: ella, con pantalones camuflados y chaqueta militar; él, con un conjunto verde oliva a tono. El gesto de cercanía y la complicidad entre ambos se reflejan en la imagen, donde Mauro rodea a la actriz con un brazo mientras ella sostiene el celular para la selfie. En otra foto, se los ve tomando un café en el restaurante del hotel, sonriendo relajados y disfrutando del ambiente minimalista y elegante que caracteriza al espacio. Esto no fue todo: Eugenia incluyó en el carrusel una foto de la fachada del Portrait Milán, otro hotel de lujo en el que se habrían alojado.

Entre las distintas paradas del recorrido, la China compartió imágenes de un mercado de flores en Milán, con coloridos ramos de rosas, hortensias y crisantemos exhibidos bajo un toldo verde con la marca Pal Zileri, una de las casas de moda italianas más tradicionales. También publicó una foto desde un baño de Dolce & Gabbana, uno de los espacios más exclusivos de la firma en la ciudad. En el espejo, la actriz posó con un look total black: mini, blazer oversize con hombreras, guantes de cuero y cartera cruzada. El entorno, de mármol dorado, luces circulares y decoración art déco, aportó un aire cinematográfico a la postal. Además, se pudo ver una pila de cajas Hermès, símbolo de las compras de lujo que marcaron la escapada. Las tradicionales cajas naranjas con moño negro aparecieron en la habitación del hotel, confirmando que el viaje no solo fue de descanso, sino también de compras en las boutiques más exclusivas.

En otras fotos, Mauro aparece caminando por las calles de la ciudad con una sonrisa y un look casual en tonos oscuros. La luz de la tarde resalta el entorno urbano milanés: fachadas clásicas, locales de diseño y peatones con abrigos otoñales. Por su parte, la China mostró otro de sus looks durante la estadía: un conjunto negro con botas altas, blazer estructurado y el pelo atado en un peinado elegante. La imagen, tomada en el espejo de su habitación, resalta su estilo sofisticado y minimalista, en sintonía con la estética que suele compartir en redes.

Para publicar estas imágenes en sus redes sociales, la ex Casi Ángeles no se explayó demasiado. Como descripción eligió publicar, simplemente, un emoji de corazón rojo. Por su parte, el delantero del Galatasaray comento el post con varios emoticones que demuestran su situación sentimental en la actualidad: enamorado. A pesar de las imágenes y de la breve intimidad que dejaron ver, el silencio fue absoluto. Ninguno de los dos ofreció indicios sobre los motivos de este viaje.