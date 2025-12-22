Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

La palabra de Wanda Nara a Juan Etchegoyen

El nombre de Wanda Nara volvió a sonar fuerte, aunque esta vez no por una publicación en redes ni por su trabajo en televisión: fue debido a la supuesta cancelación de la cuota alimentaria por parte de Mauro Icardi la que puso en vilo a todos el pasado viernes. En ese momento se conoció la noticia de que el delantero del Galatasaray había saldado todas las deudas vinculadas a la manutención de sus hijas, Francesca e Isabella. En teoría, eso allanaba el camino para que el jugador cumpliera con su deseo de pasar la Navidad en la Argentina y luego regresar a Turquía, como le exige su club.

Apenas estalló la información, fue el periodista Juan Etchegoyen quien logró dar voz a Wanda, dispuesta a aclarar lo que, según ella, era otra versión. A través de mensajes de Whatasapp, la empresaria no disimuló su molestia: “Mauro pagó 4 meses de los 14 que debe. Sigue siendo deudor alimentario”, soltó ante la consulta. La cifra sonaba fuerte, más aún en este contexto: “No levanta el juez el ordenamiento ni la inscripción de deudor”, agregó Wanda, enfática. ¿Y por qué el futbolista pagó esos meses? “Pagó 4 meses para poder salir del país. Es deudor alimentario”, desplegó Etchegoyen al sumar su voz a la de la protagonista.

Mientras tanto, en DDM se había narrado que Icardi habría abonado el total de la deuda. Sin embargo, el abogado César Carozza afinó la explicación, señalando que solo se pagó la liquidación aprobada, pero no la actualización de la deuda desde el inicio del reclamo. Ahí apareció un número demoledor, aportado por Mauricio D’Alessandro: serían unos $300.000 dólares pendientes de pago.

Mauro Icardi y la China Suárez llegaron al país junto a Rufina, Magnolia y Amancio para pasar la Navidad (Puro Show - El Trece)

La presión sobre el delantero no era solo financiera. Como Mauro ingresó al registro de deudores, corría el riesgo de que al entrar a Argentina no pudiera salir del país. Él necesitaba celebrar la Navidad con sus hijas, pero debía regresar antes de fin de año a Turquía.

La Justicia, bajo la firma del juez Carlos Hagopian, puso orden y trajo certezas. El fallo, al que accedió en exclusiva Teleshow, dispuso que las niñas estarían bajo la custodia de su padre desde el 22 de diciembre a las 11:00 hasta el 27 a la misma hora. Pero los detalles del oficio judicial fueron implacables: “Wanda Nara deberá garantizar la entrega de las niñas a su progenitor en el sector de cortesía del edificio en el horario puntual”. Si la madre se demorara más de media hora, el juez autorizaba a Icardi a convocar la presencia policial—personal femenino, no uniformado—con la posibilidad de ingresar a la vivienda y, si fuera necesario, hasta violentar cerraduras.

El fallo fue incluso un paso más allá: habilitó a Icardi a ingresar, acompañado de su abogado y del personal autorizado, al departamento familiar del edificio Chateau Libertador de Núñez para una entrega forzada.

Wanda Nara y Mauro Icard en una vieja postal familiar

En medio del cruce de versiones y las tensiones, la abogada de Icardi, Lara Piro, justificó la medida: la prioridad estaba en el reencuentro, dado el proceso de Restitución Internacional en trámite. “Las nenas pasan la Navidad con el padre porque hay un proceso de Restitución Internacional en trámite, y si el padre se toma un avión para venir a ver a sus hijas, es lógico que el juez lo priorice ante la madre que dispuso la retención indebida de las nenas en otro país que no era su centro de vida”, subrayó la letrada. El acento, esta vez, se ponía en el vínculo entre padre e hijas y en una justicia que eligió ser tajante ante la urgencia del conflicto.

Este lunes, el arribo de Mauro Icardi al país se produjo a las 12,30 del mediodía, una hora y media más tarde de lo pactado. Junto a la China Suárez y los hijos de la actriz, Icardi se desplazó en una camioneta directamente hasta el edificio donde viven sus hijas para retirarlas. En ese contexto, Wanda accedió tranquilamente a los requerimientos que le impuso el Juez y sus hijas se fueron con el padre, tal como estaba estipulado.