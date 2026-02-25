Gran Hermano: Zoe Bogach profundizó sus críticas contra su ex, Manuel: “Es un manipulador psicópata”

Mandó carta documento que le van a dar en la casa

El esperado estreno de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo marcó el regreso del reality más visto del país, sino que también trajo consigo caras conocidas y revivió polémicas recientes en la vida de los nuevos participantes. Uno de los ingresos que más impacto causó fue el de Manuel Ibero, expareja de Zoe Bogach, lo que generó tendencia inmediata entre los fanáticos del ciclo y desató una ola de reacciones en las redes sociales. Primero llegó su reacción, al ver que su ex ingresaba a la casa.

Y pocas horas después, Zoe disparaba munición pesada contra Ibero. Consultada por Intrusos, lo trató de manipulador. “Zoe, ex Gran Hermano, ahora tiene a su novio en la casa y ella no quiere que él hable de ella, entonces manda carta documento para que no la nombre”, introdujo el tema Rodrigo Lussich...

Consultada por un movilero del programa, dijo: “Nada, es algo que yo ya sabía desde hace meses; me lo avisaron, lo venía diciendo y... nada, nadie me creía, me trataban de loca, qué-sé-yo.... Y acá lo tenés, ahí adentro, gracias a mí, beso”, arrancó, al tiempo que miraba a cámara y tiraba un besito al aire.

Zoe Bogdach y Manuel Ibero: el ingreso de él a la casa ya abrió un capítulo conflictivo que amenaza con escalar mucho más

“El tiene mucho ego y él entró para decir ya no me van a decir soy el ex de... Soy Manuel. Y hoy a la madrugada me mandaron unos clips hablando de mí, contando cómo fue todo lo de la separación. Dio vuelta todo, contó cosas que nada que ver...

—El dijo que vos te dejabas manipular, ¿cómo te cayó eso?

—¡No lo puedo creer, chicos! ¡Me cayó horrible! Tipo, como te dije, todavía no lloré, tipo estoy bien, pero como te dije, todavía no caigo con todo lo que está pasando. Estoy como muy eufórica. ¡Yo no me dejé manipular! ¡Yo no me di cuenta que vos me estabas manipulando! ¡Entendés que es un manipulador psicópata! Osea, y esto le pasa a varias mujeres, seguramente.

—No querés hablar porque tal vez venga una respuesta, ¿pero podés contar algo a modo de ejemplo?

Santiago del Moro, frente a una nueva edición de Gran Hermano. (Prensa Telefe)

—(piensa menos de un segundo) Violencia. El chabón está ahí creyéndose... Y no tiene ni idea lo mal que me hizo a mí como mjujer. O sea, nada, ¡yo literalmente bajé 10 kilos! Estuve una semana entera en cama llorando; con ataques de panico; me despertaba a la noche toda transpirada. ¡Pasé momentos horribles porque fue una persona en la que yo confiaba! O sea, daba mi vida por es apersona.

—¿Tenés ganas de entrar para contar esto...?

—¡Obvio, chicos! ¡Yo entraría y le tiraría los trapitos en la cara!

En el capítulo anterior... la primera explosión mediática llegó cuando Zoe, sorprendida en vivo, reaccionó al ver a su ex cruzar la puerta de la casa. La influencer fue parte del stream que realizó su excompañera de la edición anterior, Lucía Maidana. Allí, en una transmisión espontánea y cargada de nerviosismo, Zoe no ocultó su estado de shock ni sus picantes comentarios al ver a Manuel ingresar al juego. Fiel a su estilo frontal, no se guardó nada.

“Entró autobronceado. ¡Ay! No, no, no, no, ¡qué cringe!”, lanzó, visiblemente incómoda. Y enseguida, aún más alterada, agregó: “Ponete una remera, bolu..., no podés ser tan banana... ¡Estoy en shock! ¡No lo puedo creer!”. El tono directo y la espontaneidad de Zoe generaron que el clip se volviera viral casi al instante, replicándose en las redes con miles de reproducciones y comentarios.

El episodio abrió un nuevo capítulo en la historia pública entre Zoe y Manuel. Los seguidores no tardaron en tomar partido y las redes sociales se poblaron de mensajes para ambos: “Te vengaremos, Zoe”; “Zoe, dejá de ser una nena caprichosa”; “A este tipo lo van a sacar la primera semana”; “Me encanta que se le cag… de risa al tipo”, fueron solo algunos de los comentarios que circularon, dejando en claro que la relación entre los dos sigue generando interés y controversia.

Acompañada de su excompañera Lucía Maidana y su pareja Olivia Wald, la joven grabó el momento exacto en que vio a su expareja entrar al reality (X)

Cabe recordar que la historia entre Bogach e Ibero ya era muy comentada fuera de la casa de Gran Hermano. En 2024, tras la salida de Zoe del reality, la pareja fue entrevistada en el ciclo Viva el amor de Infobae, donde no faltaron los momentos de sinceridad y humor. En esa ocasión, Zoe fue la encargada de dar el primer paso con una pregunta filosa:

“¿En qué momento dijiste que soy el amor de tu vida?”. Manu, con honestidad, respondió: “Creo que fue la primera vez que te llevé a casa a conocer a mi familia. Llevábamos un mes, poco tiempo, pero bueno, fue ahí”, y devolvió la pregunta. Zoe admitió que a ella le llevó más tiempo: “Después de salir de la casa (de Gran Hermano)”, dijo sin rodeos, sorprendiendo a su novio, que retrucó entre risas: “Ah, tardaste un tiempito. Lo vamos a tener que hablar después”.

Sin embargo, el amor no prosperó. La relación terminó abruptamente después de varios conflictos lejos de cámaras, y quedaron heridas expuestas. Semanas antes de que comenzara la nueva edición del reality, Zoe expresó abiertamente su enojo al enterarse de que Manuel iba a ingresar como participante. Fue a través de su cuenta de TikTok donde la exGran Hermano lanzó un descargo tan honesto como doloroso. Con lágrimas en los ojos, compartió:

“Tengo muchísima bronca y muchísima ansiedad. Me da vergüenza subir esto, pero a la vez tengo mucha bronca, impotencia... No sé por dónde empezar. Siento que la gente no sabe hasta el punto que yo sufrí como para volver a pasar por lo mismo cuando yo estaba dando por finalizado ese ciclo, y ahora enterarme de nuevo que quiere entrar para tener lo que yo tuve cuando durante toda la relación me dijo todo lo contrario, como que no le gustaba nada de eso, que no le gustaba la exposición, que no le gustaba ir a programas, que nunca lo había hecho; la verdad que no entiendo”.

Zoe Bogach compartió su malestar al conocer que su expareja iba a formar parte de la nueva edición del reality (TikTok)

El ingreso de Ibero a la casa ya comenzó a generar repercusiones y tensiones, tanto dentro del programa como afuera. La reacción viral de Zoe y su descargo público muestran que el reality no solo se juega puertas adentro, sino que la trama personal de los participantes sigue generando contenido, debate y emociones entre los seguidores. La combinación de viejos vínculos, heridas abiertas y cámaras encendidas promete, una vez más, que Gran Hermano Generación Dorada será mucho más que un simple reality.