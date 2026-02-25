Barbie Vélez festejó los 3 años de Salvador con una tarde llena de dinosaurios y familia

La actriz y su pareja festejaron los tres años del pequeño con una mega fiesta (Video: Instagram)

Barbie Vélez celebró el tercer cumpleaños de su hijo Salvador, fruto de su relación con Lucas Rodríguez, con una fiesta inolvidable en su casa rodeada de familia y amigos. Como cada año, la actriz y su pareja apostaron a una celebración temática que combinó la diversión de los más chicos con la integración de los adultos, reflejando el espíritu familiar y cercano que caracteriza a la familia Vélez.

La fiesta tuvo una ambientación prehistórica, con los dinosaurios como grandes protagonistas. Desde globos en tonos verdes, marrones y tierra hasta figuras y gigantografías de dinosaurios, cada rincón de la casa fue cuidadosamente decorado para transportar a Salvador y sus invitados a un mundo jurásico. La mesa principal destacó por la torta decorada con motivos de dinosaurios, dulces personalizados y una puesta en escena que recreaba una pequeña selva, sumando color y fantasía al festejo.

El entretenimiento estuvo pensado para todas las edades: había tobogán, pileta de pelotitas y una calesita que disfrutaron tanto los niños como los adultos, además de un show de una payasa que divirtió a todos los presentes. La vajilla descartable, los detalles en la decoración y hasta los regalos para los invitados —mochilas de dinosaurios con libretas y lapiceras— siguieron la temática y fueron un éxito entre los chicos.

Salvador, el hijo de Barbie Vélez, celebró su cumpleaños con una impresionante fiesta temática de dinosaurios, llena de coloridas decoraciones y dulces

A lo largo de la tarde, los invitados pudieron disfrutar de juegos, actividades y una propuesta gastronómica que incluyó delicias dulces y saladas, pensadas para grandes y chicos. Barbie y Lucas acompañaron a Salvador en todo momento, compartiendo juegos, risas y la emoción del momento de soplar las velitas, rodeados de familiares y amigos. El pequeño lució feliz, participando de todas las actividades y recibiendo el cariño de quienes lo rodean.

La alegría del homenajeado fue evidente en cada imagen y video compartidos en redes sociales, donde la actriz suele mostrar con ternura distintos momentos de su maternidad. En un collage que enterneció a todos, Barbie expresó: “¡Feliz cumpleaños al más dulce del mundo! Que seas siempre el más feliz. Te amo con mi corazón”. Además, familiares y amigos no dudaron en sumarse a los saludos con fotos y mensajes llenos de afecto para Salvador.

La emoción de Nazarena Vélez por el cumpleaños de su nieto (Video: Instagram)

En el posteo que escribió la actriz de Suspendan la Boda, Nazarena Vélez, la abuela materna, no tardó en comentar en la publicación de su hija: “Feliz cumple hermoso de mi corazón. Te amo”. La celebración combinó producción y detalles con un clima íntimo y familiar, donde predominó el acompañamiento de los seres queridos y la felicidad de Salvador. La fiesta, que se volvió rápidamente un momento lleno de amor y cariño en redes sociales gracias a las imágenes y videos compartidos por Barbie, fue el reflejo de una tarde de juegos, sorpresas y mucho amor, en la que el pequeño Salvador fue el centro de todas las miradas y de los mejores deseos. Una vez más, Barbie Vélez mostró cómo la maternidad y la familia ocupan un lugar central en su vida, celebrando cada nuevo año con dedicación, emoción y mucha alegría compartida.

Nazarena también se sumó a los saludos y celebraciones por el cumpleaños número tres del pequeño. En sus historias de Instagram, compartió un tierno video donde se ve a su nieto disfrutando de un plato de fideos, acompañado por un mensaje lleno de cariño: “Feliz cumple amor mío. Te amo Salvador.” El gesto de Nazarena reafirmó el clima familiar y la importancia de los afectos en una jornada especial, sumando la voz de la abuela a una celebración que reunió a varias generaciones para festejar la vida y el crecimiento de Salvador.