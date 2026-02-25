Teleshow

Barbie Vélez festejó los 3 años de Salvador con una tarde llena de dinosaurios y familia

La actriz y Lucas Rodríguez celebraron un nuevo año en la vida de su hijo y pasaron el día rodeados de amigos y familia

La actriz y su pareja festejaron los tres años del pequeño con una mega fiesta (Video: Instagram)

Barbie Vélez celebró el tercer cumpleaños de su hijo Salvador, fruto de su relación con Lucas Rodríguez, con una fiesta inolvidable en su casa rodeada de familia y amigos. Como cada año, la actriz y su pareja apostaron a una celebración temática que combinó la diversión de los más chicos con la integración de los adultos, reflejando el espíritu familiar y cercano que caracteriza a la familia Vélez.

La fiesta tuvo una ambientación prehistórica, con los dinosaurios como grandes protagonistas. Desde globos en tonos verdes, marrones y tierra hasta figuras y gigantografías de dinosaurios, cada rincón de la casa fue cuidadosamente decorado para transportar a Salvador y sus invitados a un mundo jurásico. La mesa principal destacó por la torta decorada con motivos de dinosaurios, dulces personalizados y una puesta en escena que recreaba una pequeña selva, sumando color y fantasía al festejo.

El entretenimiento estuvo pensado para todas las edades: había tobogán, pileta de pelotitas y una calesita que disfrutaron tanto los niños como los adultos, además de un show de una payasa que divirtió a todos los presentes. La vajilla descartable, los detalles en la decoración y hasta los regalos para los invitados —mochilas de dinosaurios con libretas y lapiceras— siguieron la temática y fueron un éxito entre los chicos.

Salvador, el hijo de Barbie
Salvador, el hijo de Barbie Vélez, celebró su cumpleaños con una impresionante fiesta temática de dinosaurios, llena de coloridas decoraciones y dulces

A lo largo de la tarde, los invitados pudieron disfrutar de juegos, actividades y una propuesta gastronómica que incluyó delicias dulces y saladas, pensadas para grandes y chicos. Barbie y Lucas acompañaron a Salvador en todo momento, compartiendo juegos, risas y la emoción del momento de soplar las velitas, rodeados de familiares y amigos. El pequeño lució feliz, participando de todas las actividades y recibiendo el cariño de quienes lo rodean.

La alegría del homenajeado fue evidente en cada imagen y video compartidos en redes sociales, donde la actriz suele mostrar con ternura distintos momentos de su maternidad. En un collage que enterneció a todos, Barbie expresó: “¡Feliz cumpleaños al más dulce del mundo! Que seas siempre el más feliz. Te amo con mi corazón”. Además, familiares y amigos no dudaron en sumarse a los saludos con fotos y mensajes llenos de afecto para Salvador.

La emoción de Nazarena Vélez por el cumpleaños de su nieto (Video: Instagram)

En el posteo que escribió la actriz de Suspendan la Boda, Nazarena Vélez, la abuela materna, no tardó en comentar en la publicación de su hija: “Feliz cumple hermoso de mi corazón. Te amo”. La celebración combinó producción y detalles con un clima íntimo y familiar, donde predominó el acompañamiento de los seres queridos y la felicidad de Salvador. La fiesta, que se volvió rápidamente un momento lleno de amor y cariño en redes sociales gracias a las imágenes y videos compartidos por Barbie, fue el reflejo de una tarde de juegos, sorpresas y mucho amor, en la que el pequeño Salvador fue el centro de todas las miradas y de los mejores deseos. Una vez más, Barbie Vélez mostró cómo la maternidad y la familia ocupan un lugar central en su vida, celebrando cada nuevo año con dedicación, emoción y mucha alegría compartida.

Nazarena también se sumó a los saludos y celebraciones por el cumpleaños número tres del pequeño. En sus historias de Instagram, compartió un tierno video donde se ve a su nieto disfrutando de un plato de fideos, acompañado por un mensaje lleno de cariño: “Feliz cumple amor mío. Te amo Salvador.” El gesto de Nazarena reafirmó el clima familiar y la importancia de los afectos en una jornada especial, sumando la voz de la abuela a una celebración que reunió a varias generaciones para festejar la vida y el crecimiento de Salvador.

