Barbie Vélez fue sorprendida por su hijo Salvador durante la función en Carlos Paz: “Vino por primera vez”

La actriz recibió la visita del niño de casi tres años en la obra que protagoniza junto a su madre, Nazarena Vélez. El tierno video

Al final de la obra teatral, Barbie Vélez fue sorprendida por el pequeño Salvador y protagonizaron un emotivo momento frente al público cordobés (Instagram)

El verano en Villa Carlos Paz vibra con propuestas teatrales para todos los gustos, pero una de las grandes protagonistas de la temporada es Barbie Vélez. Como parte del elenco de Suspendan la boda, la actriz se luce noche tras noche sobre el escenario, conquistando al público cordobés con su carisma y talento. Sin embargo, más allá de los aplausos y el ritmo intenso del teatro, Barbie vivió un momento profundamente emotivo: por primera vez, su hijo Salvador fue a verla al teatro, protagonizando una escena que conmovió tanto a su familia como a los espectadores.

El encuentro fue compartido por la propia Barbie en sus historias de Instagram, donde subió un video que capturó el instante exacto en el que Salvador corre sobre el escenario, se lanza a los brazos de su mamá y, entre carcajadas y gestos pícaros, recibe el aplauso del público. “Ayer vino mi hijo, por primera vez, al teatro a verme”, escribió la actriz, dejando entrever la felicidad y la emoción de poder compartir su pasión con su pequeño.

En la grabación también se escucha la voz de Nazarena Vélez, visiblemente conmovida por la escena: “¡Ay, qué emoción! Es la primera vez que viene Salvador”, dice la abuela, tan emocionada como su hija. La familia acompañó a Barbie en Córdoba y fue parte del saludo final, en una noche que sumó un recuerdo imborrable para todos.

Emocionada, la actriz dejó constancia del tierno momento que vivió con su hijo

La maternidad es un eje central en la vida de Vélez y, como suele hacer, no duda en mostrar en redes tanto los momentos felices como los desafíos y sustos que enfrenta día a día. Así lo hizo en julio de 2024, cuando sorprendió a sus seguidores al relatar el accidente que sufrió Salvador. “Ya está bien y por eso lo cuento”, aclaró la hija de Nazarena Vélez antes de dar detalles sobre el episodio. “La semana pasada se cayó en el jardín. ¿Vieron que les decía que no para un segundo? Se cayó, se lastimó y le tuvimos que hacer unos puntos. Fue bastante heavy para nosotros”, explicó la actriz.

Barbie contó que la familia llevó a Salvador a la guardia y que, por suerte, fueron atendidos por una pediatra y una cirujana plástica que los contuvieron y resolvieron la situación de la mejor manera: “Fue un toque, le dieron la inyección de la anestesia, que eso fue lo que más le ardió, y le hicieron dos puntos”. El corte fue en la ceja y, según mostró en el video, el niño, fruto de su relación con Lucas Rodríguez, ya se encuentra completamente recuperado. “Después de eso estuvo bárbaro. No se quejaba, es un sol. Fue más traumático para nosotros que para él. Pero ya está bien”, cerró Barbie, agradecida por el apoyo y la preocupación de sus seguidores.

Barbie Vélez habló del accidente que vivió su hijo y el susto que se llevaron con su pareja, Lucas Rodríguez (Instagram)

A lo largo de las últimas temporadas, Barbie supo construir un vínculo muy especial con su público, tanto arriba del escenario como en la intimidad de las redes. La actriz no solo celebra los logros profesionales, sino que invita a sus seguidores a ser parte de su día a día como mamá primeriza. Desde las primeras palabras hasta los sustos y las alegrías, cada experiencia se transforma en una oportunidad de compartir, aprender y crecer.

Así, entre el furor de la temporada teatral y la emoción de la maternidad, Barbie confirma que el éxito se disfruta aún más cuando se vive rodeada de afectos, y que el escenario más importante siempre será el que construye junto a los suyos, función tras función y abrazo tras abrazo.

Barbie VélezSalvadorNazarena VélezSuspendan la bodaObra de teatroVilla Carlos Paz

