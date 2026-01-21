La emoción de Diego Topa por el cumpleaños de su hija: “Mitai es una nena llena de luz”

Topa habla de su hija que hoy cumple 6 años (Teleshow)

La paternidad marcó un giro radical en el día a día de Diego Topa, uno de los referentes del entretenimiento infantil en Argentina. La llegada de Mitai tras un proceso de subrogación en Estados Unidos redefinió sus prioridades y su manera de concebir el trabajo.

“Es la bendición más linda que la vida me pudo dar. Amo trabajar para los chicos, pero ser papá es otra cosa”, resumió el actor para contar sus sensaciones. Y en charla con Teleshow, recapituló esta parte de la película de su vida. El más intenso, sin dudas. “Me parece increíble que cumpla seis años, pasó todo muy rápido”, admitió, antes de llenar de elogios a la niña: “Estoy muy contento, Mitai es una nena hermosa, llena de luz, de ganas de jugar, compañera, amiguera, de una vida social hermosa”.

El histórico presentador de Disney continuó refiriendo su día a día con Mitai: “Me siento muy afortunado de tenerla, de disfrutarla y del amor que recibo de todo el mundo; no se dan una idea de la cantidad”, señaló Topa con gratitud. “Es una expansión de amor increíble y lo recibo día a día, minuto a minuto. Y lo agradezco porque ella también lo recibe”, concluyó el actor, antes de emprender sus vacaciones para recargar energías antes de retomar la actividad en la TV Pública.

El tierno video de Topa con su hija Mitai cuando tenía tres años

El nacimiento de su hija el 21 de enero de 2020 representó un antes y un después en su vida personal. El conductor, junto a su pareja, apostó por la medicina reproductiva para concretar el deseo de formar una familia. “Fue mágico. Yo siempre quise ser papá, desde chiquito. Pero la vida decía que no había manera”, relató sobre esta decisión. Hoy, con seis años, la hija de Topa ocupa el centro de su vida y ha convertido la experiencia de la paternidad en su mayor fuente de gratitud.

“Fue mágico. Yo siempre quise ser papá, desde chiquito. Pero la vida decía que no había manera” confiesa Topa

Las redes sociales de Topa concentraron la atención de miles de seguidores tras su mensaje por el cumpleaños número seis de su hija Mitai. Allí, el conductor compartió un extenso texto donde celebró un nuevo aniversario del nacimiento de la niña, definido como un momento clave para su familia.

“Hoy celebramos seis años de amor infinito, de risas que nos llenan el alma, de abrazos que lo curan todo y de una luz tan fuerte que nos cambió la vida para siempre”, escribió el artista en su perfil.

“Mitai, sos ternura, alegría y magia pura” expresa su papá Topa

Topa enfatizó la importancia que tiene su hija en la vida cotidiana de la familia y la describió en estos términos: “Mitai, sos ternura, alegría y magia pura”. Calificó a la niña como “nuestro mayor regalo, nuestra inspiración diaria y la razón por la que creemos todavía aún más en el amor verdadero”.

Topa, en su homenaje, agradeció las enseñanzas que recibió de su hija en estos años. “Gracias por enseñarnos a mirar el mundo con ojos llenos de colores, a jugar sin miedo y a amar sin medida y siempre libre”, resumiendo el efecto transformador que Mitai tuvo en la dinámica familiar.

El posteo incluyó también los deseos para el futuro inmediato de la niña: “Que este nuevo año esté lleno de sueños, aventuras, amigos, canciones, juegos y muchísima felicidad”. Como cierre, Topa expuso el compromiso emocional de la familia con el bienestar y el cuidado de la niña: “Nosotros, tus papás, vamos a estar siempre acá: cuidándote, acompañándote, sosteniéndote y amándote con todo el corazón”. “Te amamos infinito. Feliz cumple, Miti”.

Etapas cumplidas con felicidad

Diego Topa celebró el egreso del jardín de su hija Mitaí con un tierno mensaje familiar

Diego acompaña cada paso del crecimiento de Mitai, como el reciente fin de una etapa de aprendizaje. “Hoy egresaste del jardín. ¡Pasó muy rápido! Qué hermoso verte crecer tan hermosa. Con tanta libertad. Todos los días aprendemos de vos. Se viene una nueva aventura. La primaria. Ahí estaremos acompañándote como siempre. Te amamos”.

Hugo Rodríguez, pareja de Topa y padre de la pequeña, intervino con un comentario dirigido a ambas: “¡Los amo!!”. El conductor y su pareja expusieron así la fortaleza de su escuela afectiva y el valor de acompañar el crecimiento desde la cercanía.

Diego Topa celebró el egreso del jardín de su hija Mitaí con un tierno mensaje familiar

La imagen seleccionada por el animador no reflejó únicamente la entrega del diploma: Topa delineó una escena familiar donde el aprendizaje y la libertad funcionaron como ejes de la crianza, priorizando —en palabras del propio conductor— la presencia y el estímulo en la vida de su hija.

Desde sus primeras apariciones públicas, Diego Topa sostuvo una postura de resguardo respecto de su vida privada, priorizando los límites en la exposición de los lazos familiares.