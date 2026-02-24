Teleshow

La emoción de Ivana Figueiras por la audición de su hija Suri en el musical Annie: “Sigan adelante”

La modelo se refirió al proceso de la audición y remarcó el orgullo de ver a la pequeña dar sus primeros pasos en el mundo del teatro

Ivana Figueiras dio a conocer que su hija realizó un audición para Annie y, pese a que no quedó, compartió su emoción por la experiencia (Instagram)

Pese a que en los últimos meses su vida estuvo rodeada de polémicas por su romance con Darío Cvitanich, Ivana Figueiras eligió refugiarse en su costado más íntimo y familiar. En redes sociales, la modelo y empresaria volcó su atención en su hija menor, Suri, compartiendo con sus seguidores cada pequeño gran paso de la niña. El último de esos hitos fue la audición de Suri para el musical Annie, una de las propuestas teatrales más esperadas de la temporada. A pesar de que no quedó seleccionada para el papel protagónico, Ivana expresó abiertamente su alegría y orgullo por la valentía de su hija, destacando el coraje de animarse a soñar.

A través de sus historias de Instagram, Ivana relató el paso a paso de la experiencia. En una de las imágenes, la pequeña aparece sonriente en la puerta del teatro Apolo, sobre la emblemática avenida Corrientes, poco después de salir del casting. “Cuando salimos de la audición”, escribió Ivana, sumando un emoji tierno como una manera de registrar el orgullo y la emoción de ver a su hija dar los primeros pasos en el mundo artístico. La expectativa fue grande y, durante varios días, madre e hija vivieron con ilusión la posibilidad de que Surita quedara elegida para una producción que convoca a cientos de pequeñas artistas cada año.

La producción de Annie compartió una emotiva carta dirigida a las jóvenes artistas no seleccionadas en las audiciones, agradeciendo su esfuerzo y valorando su valentía por participar

La noticia final llegó en forma de mensaje de la producción, que Ivana también decidió compartir. El texto, dirigido a todas las “mini artistas” que participaron del proceso, agradecía el esfuerzo y la pasión de las niñas y aclaraba, con sensibilidad, que no todas pasarían a la próxima etapa. “No pasar una instancia de audición no define su talento ni su potencial. Al contrario, demuestra su valentía por intentarlo. Sigan adelante, sigan creciendo y, sobre todo, sigan creyendo en ustedes mismas”, decía la carta, firmada por la producción de Annie. “Y me pareció tan increíble que le avisen si no quedaba”, escribió en sus historias, celebrando el acompañamiento y el respeto a la ilusión de las chicas. En vez de una decepción, el mensaje fue recibido como un aprendizaje valioso y una invitación a seguir intentándolo.

La hija menor de la modelo luego de la audición para el musical (Instagram)

En otra de las publicaciones, Ivana compartió una imagen alusiva al musical, con la característica melena colorada y el vestuario típico de la protagonista. “Aww no puedo creer que mi Surita casi queda en este musical”, comentó, dejando en claro no solo el orgullo, sino también la emoción de haber estado tan cerca de un sueño compartido. La experiencia de Surita en la audición no solo fue un momento familiar, sino que también resonó en redes sociales, donde muchos padres y madres se sintieron identificados con la historia.

Si bien Ivana suele compartir con orgullo los logros y ocurrencias de sus hijas, lo cierto es que se ha mostrado especialmente celosa y cautelosa en cuanto a la exposición pública de las niñas. Esta postura se acentuó luego de que, en noviembre pasado, Ángel de Brito compartiera un video donde Ivana, su hija menor y su pareja, Cvitanich, aparecían paseando por un shopping. El episodio motivó a la modelo a poner límites y realizar un fuerte descargo en sus redes sociales para defender la privacidad de su familia. “Me encantaría que saques a mi hija de tus redes. Cualquier persona que me conoce sabe el cuidado a mis hijas más que nadie. Son mi límite. No soy parte de ningún circo mediático que generen personas que viven de esto. Mis hijas. Mi límite. Gracias”, escribió Ivana sobre la imagen, y añadió en una segunda historia: “Y al menos aprende mi nombre amor. Con mis hijas, no. GRACIAS”.

