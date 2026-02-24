Cuál fue el rating del primer programa de Gran Hermano Generación Dorada

La edición especial Gran Hermano Generación Dorada celebra los 25 años del reality en Argentina por Telefe

El regreso de Gran Hermano Generación Dorada a la pantalla de Telefe marcó un hito en la televisión argentina. Con una expectativa inusitada, el reality volvió a demostrar su capacidad para movilizar audiencias y revitalizar el encendido de la televisión abierta, que venía de atravesar el verano más flojo en dos décadas. La emisión debut, conducida por Santiago del Moro, fue seguida por más de un millón 400 mil espectadores, consolidando así su posición como el programa más visto del prime time.

El inicio del reality, programado para las 22.30, se benefició de un piso de 19 puntos que le dejó la previa de MasterChef Celebrity, ciclo liderado por Wanda Nara, que programó una nueva gala de eliminación. La expectativa se tradujo en números sólidos desde el primer minuto: a las 22.34, los medidores ya marcaban picos de 14,8 puntos para Gran Hermano, mientras que El Trece -que propuso la película Calabozos y Dragones- apenas alcanzaba los 2,5 puntos. La diferencia entre ambas señales se mantuvo durante toda la noche, evidenciando el interés que genera el formato de convivencia.

El momento de mayor crecimiento de audiencia se registró a las 22.50, con la presentación de Andrea del Boca como primera participante famosa de la temporada. El rating trepó a 16,9 puntos, en tanto la competencia directa caía a solo 2 puntos. A las 23.09, el programa consolidaba aún más su liderazgo con 17 puntos, mientras que El Trece apenas sostenía 1,9. La entrada de los participantes a la casa más famosa del país, ocurrida cerca de las 23.28, no alteró la tendencia: Telefe seguía firme con 16,2 puntos frente a los 2 puntos de su rival.

Andrea del Boca pisa el estudio y se prepara para el desafío más inesperado de su carrera (Video: Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

El cierre de la primera gala, pasada la medianoche, marcó 12,2 puntos para Gran Hermano, mientras El Trece solo logró subir dos décimas y cerró en 2,2. Estos números reflejan una recuperación significativa del encendido televisivo, que venía en caída libre desde comienzos de año. La televisión abierta encontró en el debut de Gran Hermano la bocanada de aire fresco que necesitaba tras el peor verano de su historia reciente. El desafío será sostenerlo en el tiempo.

La relevancia de este estreno se aprecia aún más al comparar los datos con las ediciones anteriores del reality. En octubre de 2022, Gran Hermano había alcanzado un promedio de 21,5 puntos de rating, con picos de 22,9, coronando a Marcos Ginocchio como ganador absoluto. La temporada de diciembre de 2023, celebrando los 25 años del ciclo, debutó con 20,5 puntos de rating y mantuvo un promedio de 12,7 puntos durante sus siete meses al aire. En diciembre de 2024, la edición más larga de la historia reunió a 24 participantes y promedió 17,5 puntos de rating en su apertura. Estos antecedentes consolidan a Gran Hermano como el único formato capaz de captar el interés de públicos diversos, incluso en una era donde la televisión tradicional parece perder terreno frente a las plataformas digitales.

Este regreso no solo revitaliza el prime time, sino que también desafía a la competencia. Incluso antes, durante la franja de las 22 horas, la película Calabozos y dragones: honor entre ladrones en El Trece apenas alcanzó 2,6 puntos. América marcó 2,5 con BTV y El Nueve osciló entre 1,8 y 2 puntos con Bienvenidos a ganar. La hegemonía de Telefe en la noche quedó fuera de discusión, con un reality que absorbió casi por completo la audiencia del horario central.

Divina Gloria es una de las estrellas del reality (Prensa Telefe)

El formato elegido para esta nueva edición, bautizada como Generación Dorada, combina la presencia de figuras conocidas con la de participantes anónimos. Entre los primeros destacan Carmiña Masi, conductora de Paraguay; Emanuel Di Gioia, exparticipante del programa; la actriz Divina Gloria y Lolo, la hermana de Julieta Poggio. También ingresaron personajes populares en redes sociales como Danielik, tiktoker tucumana, y Manu, quien se autodefinió como soberbio, egocéntrico y manipulador. Llamó la atención el ingreso de Mavinga, nacida en África y residente en Argentina desde hace dos años. Esta diversidad de perfiles responde a una estrategia de casting que busca renovar la dinámica dentro de la casa y captar la atención de públicos variados.

La noche de estreno dejó en claro que el formato sigue siendo el rey indiscutido del prime time. La expectativa por conocer a los nuevos “hermanitos” se mantendrá en alza durante los próximos días, con el ingreso de más participantes y una trama que promete mantener en vilo a millones de espectadores.