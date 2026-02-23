La firme decisión de Pampita de mudarse de su casa en Barrio Parque: el motivo

Luego del robo que sufrió en septiembre pasado, Pampita tomó la decisión de dejar su casa familiar en Barrio Parque (El Trece)

Mientras la atención de los medios estaba puesta en la mansión de Mirtha Legrand, donde la legendaria conductora celebraba sus 99 años con una inminente fiesta inolvidable, un inesperado movimiento en la misma cuadra redireccionó cámaras y miradas. Justo cuando los móviles cubrían cada detalle del cumpleaños de La Chiqui, un camión de mudanza apareció frente al hogar de Pampita , generando especulaciones y preguntas sobre el futuro de la modelo. Lo que parecía una jornada consagrada a la televisión y el glamour, terminó revelando la decisión de la modelo de dejar su casa, marcada meses atrás por un violento robo que cambió su percepción de la seguridad y la privacidad familiar.

La escena fue captada en vivo por el móvil de Puro Show (El Trece), que rápidamente cambió el foco de la cobertura de los preparativos de la fiesta de Legrand. El notero del ciclo contó que las casas que separan a Pampita de la hija de la conductora, confirmando la cercanía con otras figuras del espectáculo, como Marcela Tinayre. La imagen del camión de mudanza estacionado frente al domicilio de la modelo no tardó en generar especulaciones. Al respecto, Angie Balbiani sumó información clave. “Lo que puedo decir es que claramente está tomando esta decisión por una cuestión de robo, porque quedó muy mal con el tema. Más allá de que pusieron policía en la cuadra, obviamente que te quedás muy traumada”, explicó la amiga íntima de Ardohain.

El asalto, ocurrido en septiembre pasado mientras la modelo estaba fuera del país, no solo generó temor y tristeza en la familia, sino que obligó a Pampita a regresar de inmediato y enfrentar a la prensa, visiblemente afectada por lo sucedido, en ese entonces.

En septiembre pasado, Pampita expresó su angustia luego de saber que habían robado su hogar (RSFotos)

Durante la cobertura, los panelistas repasaron detalles del episodio. “Se llevaron varios celulares con data importante”, recordó Matías Vázquez. Balbiani sumó: “Ella vio todas las horas del robo, vio minuto a minuto cómo fue que entraron. No sabían que era la casa de ella, pero también mucha gente especulaba porque sabían que estaba de viaje”.

La información que circula es que Pampita está tomando medidas para proteger su privacidad en este nuevo comienzo. “Se va a resguardar legalmente la vista del ingreso de la nueva casa”, explicó Angie. “Se pone una medida cautelar para que los medios de comunicación no muestren la nueva casa”, detalló la panelista, recalcando que el pedido tiene como objetivo principal proteger la intimidad y la seguridad de sus hijos. Pampito, otro de los miembros del equipo presentes, aportó: “Lo hacen todos los famosos. Pampita va a pedirle a todos los medios de comunicación, a través de la justicia, que no se puede mostrar la puerta de su casa y hacerle guardia periodística”.

La decisión de mudarse, según confirman sus allegados, está directamente relacionada con la angustia y la sensación de vulnerabilidad que dejó el robo. “No se puede mostrar la puerta de su casa a resguardo de sus hijos”, reiteró Balbiani. El recuerdo del robo sigue latente: la casa fue asaltada mientras Pampita estaba en el exterior y el episodio, además del daño material y emocional, supuso un antes y un después en la forma en que la familia concibe la seguridad y la privacidad.

La casa de Pampita ubicada en Barrio Parque de la ciudad de Buenos Aires fue víctima de un robo (RSFotos)

Por casualidad del destino y sin proponérselo, la mudanza de Pampita coincidió con el cumpleaños de Mirtha, lo que hizo que los móviles de los programas de espectáculo que cubrían el día histórico de La Chiqui terminaran registrando también el operativo de traslado de la modelo. Ahora, todas las miradas están puestas en cuál será el destino de Pampita y sus cuatro hijos, quien seguramente haya pensado en un entorno más protegido, buscando la tranquilidad de vivir sin la angustiosa sensación de inseguridad.