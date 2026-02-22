Mirtha Legrand contó su secreto para llegar a los 99 años con buena salud: “Soy entusiasta”

En plena emisión, Mirtha Legrand dio detalles de su rutina y los cuidados que tiene respecto a la alimentación (La Noche de Mirtha - El Trece)

A un día de cumplir 99 años, Mirtha Legrand sigue siendo sinónimo de vitalidad, profesionalismo y entusiasmo. La diva de los almuerzos y las noches de sábado no solo se mantiene activa en la televisión argentina, sino que continúa asombrando por su lucidez, su disciplina y su capacidad para disfrutar cada etapa. Así lo volvió a demostrar en la última emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), donde compartió con sus invitados el verdadero secreto detrás de su longevidad y de ese espíritu incansable que la caracteriza.

“Soy entusiasta”, afirmó Mirtha, sonriente, al ser consultada sobre cómo llega tan bien a su edad. “Me gusta mi trabajo”, agregó, dejando claro que la pasión por lo que hace es un combustible irremplazable. Mientras Martín Campilongo y Dalia Gutmann la interpelaban sobre los preparativos de su próximo cumpleaños, la conductora contó que su hija, Marcela Tinayre, está detrás de cada detalle,

Además, respondió con humor a la pregunta sobre invitados soñados en su mesaza. “Prácticamente todo el mundo, sí. Todos los que yo he querido. A algunos no los quiero, pero vienen igual”, lanzó, entre risas. “Pero yo no le demuestro a nadie que no lo hago. Ya venir acá es un esfuerzo, hay que peinarse, maquillarse... Y ay, tener que ir a ver a la Legrand, que me va a preguntar esto, que hace unas preguntas terribles. Y la gente viene igual y yo me siento feliz”, aseguró frente a a las cámaras.

"La gente viene igual y yo me siento feliz”, comentó la icónica conductora (StoryLab)

En un tono íntimo, Mirtha confesó: “Porque estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud. Es lo único que yo pido. No pido ni dinero, ni bienestar, nada. Pido salud, tener salud para hacer esta vida que me es tan grata”. La consigna, lejos de ser una fórmula vacía, se refleja en su rutina diaria y en la dedicación con la que encara cada programa.

Gutmann destacó, además, la costumbre de Mirtha de analizar a fondo a sus invitados.“Es parte de lo que te mantiene”, aseguró la humorista. La propia Legrand lo confirmó: “Yo me he leído el currículum de ustedes, que no se puede leer ni decir muchas cosas, que las oculto porque soy educada. No, mentira, pero sí, yo me informo. Yo tengo una persona que me informa, una persona de producción. Me mandan en sobres a la mañana, el día anterior me manda todo sobrado el currículum de cada uno. Hoy a las tres de la mañana estaba leyendo el tuyo”.

De cara a su fiesta de cumpleaños, Mirtha contó cuáles son los hábitos que mantiene a su edad (StoryLab)

Campi, sorprendido, le preguntó si era noctámbula. “Sí, soy noctámbula”, respondió La Chiqui. “Y eso los médicos no lo recomiendan, pero mirá, ves que los médicos no tienen la razón. Yo como de todo… Poco, de todo, poco”, agregó. Cuando el humorista quiso saber si tomaba alcohol, Mirtha fue tajante: “No tomo alcohol. Ni fumo. Fumé en una época cuando era más joven, pero después dejé el cigarrillo”. Sobre el sueño, aseguró que duerme “siete horas, ocho horas” y reveló una particularidad: “Duermo con la radio puesta. Escucho radio todo el día”. También aclaró que no toma pastillas para dormir y confesó una deuda pendiente con las costumbres argentinas: “No tomo mate, que siempre pienso: ‘Voy a empezar’. Mira, ya estoy grande y hace más de cuarenta años que digo: ‘Voy a empezar con el mate’, y nunca tomé mate”.

Mirtha Legrand destacó lo bien que se siente a sus 98 años y relató uno de los días más intensos que vivió en las últimas semanas (La Noche de Mirtha - El Trece)

No es la primera vez que la conductora habla sobre su edad y los secretos de su vitalidad. En octubre pasado, cuando todavía tenía 98 años, Mirtha lo mencionó en medio de su ciclo, charlando con el cardiólogo Jorge Tartaglione. El médico le regaló su libro “Pequeños grandes cambios” y le dedicó unas palabras: “Para Mirtha, una mujer que nos enseña cada día que la vitalidad no tiene edad”. Ella leyó la dedicatoria al aire y agradeció emocionada. Luego, relató su propia rutina: “Hace pocos días, el viernes o el jueves, fui al Colón a ver esta maravilla de bailarina argentina, Marianela (Nuñez). Nella, le dicen. Que bailó Onegin. Y luego me fui al recital de la Sole (Pastorutti). Salí de mi casa a las cuatro de la tarde, volví a las once de la noche. Fresca como una lechuga”.

Lejos de buscar fórmulas mágicas, Mirtha Legrand insiste en que el entusiasmo, la curiosidad, la disciplina y el placer por lo que se hace son los verdaderos secretos para mantenerse vigente. Su ejemplo inspira a generaciones y confirma que la edad puede ser solo una anécdota cuando la vida se transita con pasión y gratitud.