Mirtha Legrand confirmó que la vitalidad no tiene edad y recordó su última salida: “Es un esfuerzo que vale la pena”

Mirtha demostró por qué la vitalidad no tiene edad

Desde sus clásicos programas hasta sus apariciones en diversas obras o espectáculos nacionales, Mirtha Legrand siempre se mantiene activa. A sus 98 años, la diva ejemplifica en carne propia que todo es cuestión de salud y actitud. Así las cosas, este sábado, La Chiqui resaltó en su programa que la vitalidad no tiene edad y sorprendió a sus invitados al recordar uno de los días más intensos que vivió en los últimos fines de semana.

Todo comenzó cuando Mirtha se encontraba charlando con el médico cardiólogo Jorge Tartaglione, quien le había regalado un ejemplar de su nuevo libro “Pequeños grandes cambios”. “Y me lo dedicó. Le agradezco muchísimo. ‘Para Mirta, una mujer que nos enseña cada día que la vitalidad no tiene edad’, es verdad. ‘Con admiración y cariño, doctor Jorge Tartaleone’. Muchas gracias”, comenzó diciendo, y leyendo, Legrand.

Acto seguido, tras cerrar la tapa del libro, la histórica conductora comentó: “Es verdad, mire. Hace pocos días, el viernes o el jueves, fui al Colón a ver esta maravilla de bailarina argentina. Marianela (Nuñez). Nella, le dicen. Que bailó Onegin. Y luego me fui al recital de la Sole (Pastorutti). Salí de mi casa a las cuatro de la tarde, volví a las once de la noche. Fresca como una lechuga”. Ante el asombro de la mesa, Carolina Amoroso agregó: “La receta de Mirtha”.

Mirtha contó su secreto para tener vitalidad a su edad

Al ver la expresión de sus invitados, La Chiqui explicó la razón detrás de su decisión: “¿Por qué? Porque me da placer lo que voy a ver. Porque me gusta, porque estoy encantada, porque es un esfuerzo que vale la pena”.

En dicho show de la referente del folclore argentino, el cual tuvo lugar en el Gran Rex, Mirtha vivió una noche inolvidable, más aún cuando la cantante bajó del escenario para agradecerle su presencia. Yo quiero homenajear a una de las mujeres que ha venido a verme esta noche. Quiero agradecerle el esfuerzo de haber venido, sé que fue a ver a Julio Bocca temprano al Colón y se vino hasta acá. Esto es para vos, una réplica del poncho que revolee en Cosquín hace casi 30 años. Lo que quieras decirle a la gente, el público es tuyo esta noche. Yo simplemente te digo gracias porque sé que has hecho un esfuerzo muy grande, la segunda vez que me venís a ver”, afirmó Soledad.

Las palabras de Mirtha Legrand a Soledad Pastorutti en medio del show en el Gran Rex

Fiel a su estilo, la conductora respondió, causando las risas del público: “No estoy cansada, no tengo sueño, tengo hambre nada más”. Continuando con el chiste, la referente del folclore afirmó: “Lo resolvemos rápido, todo lo que está en el camarín te lo traemos”. La diva vestía un conjunto de dos piezas en color blanco. Llevaba una chaqueta de corte recto, decorada con apliques circulares traslúcidos y botones grandes del mismo tono. Debajo, lucía una blusa clara y una falda recta, ambas con detalles bordados de formas geométricas y motivos florales. Sus zapatos cerrados, de tacón medio, en tono plateado satinado llevaban un lazo sobre el empeine. La Chiqui completaba el vestuario con pendientes colgantes, un collar corto de perlas y pulsera a juego. Su pelo rubio, peinado con volumen, enmarcaba su rostro. Infaltable, su labial rosado y los ojos delineados.

Fue así como Mirtha aprovechó para hacerle una broma a Soledad y lanzó: “Cuando venís yo te doy de comer, vos no me diste nada de comer”. Luego, en medio de las risas del público, La Chiqui elogió la presentación de la oriunda de Arequito y destacó: “He pasado una de las noches más maravillosas de mi vida. A la Sole la conocí de chiquita, era una nena, yo tenía una productora y un día me dice: “Mirá Chiqui, hay una chica que canta, que revolea el poncho, que es una maravilla”. Traela, la presentamos en el programa, fue la primera vez que se presentó en Almorzando con Mirtha Legrand, así que yo un poco de suerte le traje. Estás muy sensual”.

Agradeciendo el elogio, Soledad tomó el micrófono y mencionó que estaba celebrando un nuevo cumpleaños: “Bueno, el tiempo pasa y uno tiene que adaptarse. Hoy estoy cumpliendo 45 años, soy del ’80, soy modelo 80”. Sorprendida por la cifra que acababa de escuchar, Legrand comentó: “¿Cuarenta y cinco? Parecés de veinte”. En la misma línea, Pastorutti le devolvió el gesto diciendo: “Y vos ni te cuento, parecés de veinte también. Es un placer. Estas flores también son para vos. Sos un caso único en el mundo, sos una mujer increíble”.