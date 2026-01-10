Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en Punta del Este: miradas cómplices y mucho amor en un paseo sin sus hijas

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión disfrutan unas vacaciones románticas en Punta del Este (RSFotos)

Las vacaciones de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en José Ignacio, uno de los enclaves más exclusivos de Punta del Este, dejaron algunas de esas postales que van directo al álbum de recuerdos. La pareja se mostró relajada, sonriente y con looks veraniegos, disfrutando del aire libre y la arena en una jornada que mezcló risas, muestras de afecto y el disfrute del entorno natural.

Las imágenes captadas en la playa por la lente de Teleshow revelan la sintonía y el buen ánimo que caracteriza la relación. El conductor eligió una camisa celeste de lino, abierta y de manga larga, combinada con un short azul marino con pequeños estampados claros. El outfit se completó con una gorra blanca con visera celeste y anteojos de sol con marco redondeado, dando una impronta cómoda y fresca, ideal para la jornada soleada. Y como rúbrica, los pies descalzos para caminar en la arena, transmitiendo la descontractura propia del descanso.

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión: abrazos espontáneos y miradas cómplices en la playa de José Ignacio

A su lado, Gómez Centurión también apostó por la comodidad y el estilo desenfadado. Lució un buzo oversize blanco de algodón, con mangas arremangadas, y un short de jean clásico. El look se complementó con una gorra beige y anteojos oscuros de gran tamaño, además de un reloj deportivo en la muñeca izquierda. Al igual que su marido, se mostró descalza, en sintonía con el ambiente relajado de José Ignacio.

Durante el paseo por la playa, la pareja caminó de la mano, intercambiando sonrisas y miradas cómplices. En uno de los momentos captados por el lente, Barassi y Lucía se fundieron en un abrazo espontáneo, con gestos de cariño que se repitieron a lo largo de la jornada. El entorno elegancia informal de la playa, con mesas ocupadas por grupos de amigos y familias, sirvió de marco para una escena distendida, donde los protagonistas parecían abstraídos del bullicio y el movimiento de fondo.

El viaje a Punta del Este representa un nuevo capítulo en la historia de amor de la pareja, que atraviesa una etapa de plenitud familiar con sus hijas

El propio Barassi se permitió bromear sobre el entorno playero en sus redes sociales: “Faltan gordos y peludos en José Ignacio” concluyó en un video de tono humorístico y autorreferencial. La frase, que acompañó una selfie en la arena, logró repercusión inmediata entre sus seguidores, quienes celebraron la frescura del conductor, conocido por su verborragia y carisma, quien se mostró fiel a su estilo también durante el descanso.

El clima de la estadía quedó reflejado en otra de las imágenes, donde ambos caminan tomados de la mano y Barassi gesticula con una sonrisa amplia, mientras Lucía lo mira con complicidad. El brillo del mediodía, el viento sobre la arena y el bullicio de los bares completan una escena veraniega inconfundible. El gesto de Lucía, moviendo el cabello hacia atrás y luciendo sus gafas oscuras, resume el espíritu de desconexión que buscaron en este viaje.

Las fotos de la pareja muestran looks descontracturados y veraniegos, ideales para disfrutar del entorno natural de José Ignacio

Más allá de las postales playeras, el viaje a Punta del Este sirvió como nuevo capítulo en la historia de amor que ambos construyen desde hace años. Días antes, Barassi había dedicado un mensaje emotivo a su esposa con motivo de su cumpleaños: “Somos equipo desde los 23”, escribió en sus redes, en referencia a la relación que comenzó en la juventud y que hoy atraviesa una etapa de plenitud personal y familiar con los nacimientos de Inés y Emilia. El conductor acompañó la dedicatoria con una serie de recuerdos y agradecimientos, reafirmando el carácter de alianza y compañerismo que los une.

“Hay picos, baches, éxito, remo, solos, con hijas, las pasamos todas. Siempre equipo, siempre juntos, siempre diálogo y apuesta. Somos un parejón y la familia que armamos es algo de otro planeta. La cosa es con vos o no es. Te elijo, nos elijo”, citó el conductor a modo de resumen de una relación que se nutre de grandes y pequeños momentos. Como una caminata playera, con el glamour de José Ignacio de fondo, sin otra preocupación que el amor que construyen a diario.

Fotos: RSFotos