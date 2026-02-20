Teleshow

Jimena Monteverde anticipó su probable inasistencia al cumpleaños de Mirtha Legrand: “No creo que vaya”

La cocinera del programa de la diva, que ya no tiene una participación junto a ella, habló a la salida de la grabación de su segmento del programa, donde afirmó que “habrá sorpresitas”

Guardar
Jimena Monteverde respondió sobre su presencia en el cumpleaños de Mirtha Legrand: "No creo que vaya"

La ausencia de Jimena Monteverde en las grabaciones de La Noche de Mirtha, junto a la diva, continúa. La superposición de horarios entre el nuevo ciclo de Monteverde, La Cocina Rebelde, y el histórico programa de El Trece en Buenos Aires forzó a la cocinera a grabar el segmento de presentación del plato en forma separada.

La reacción de Mirtha Legrand ante esta situación no se hizo esperar en el estudio. Al notar la ausencia de la cocinera al inicio de la primera transmisión en que se ausentó, la conductora manifestó su pesar en vivo y elevó un mensaje afectuoso: “No está porque tiene su programa, la vamos a aplaudir. Le mando un beso. La voy a extrañar, voy a llorar, la voy a extrañar mucho”, expresó la conductora. Legrand remarcó también: “Está bien, me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con este también. Igual está Mónica que nos sirve desde hace muchos años también.”

En su momento, consultada en una entrevista televisiva, Monteverde explicó: “Este fin de semana no pude grabar porque se me contrapone la grabación con el vivo y estamos defendiendo el vivo. Esperemos que se arregle, creería que se va a arreglar.” La cocinera agregó: “Todavía no sé si no estoy... la verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo; estuve hablando con ella y ojalá que se pueda arreglar”.

Esta situación tuvo impacto inmediato en la dinámica tradicional del programa. La producción debió buscar una salida para suplir la presencia de Monteverde, considerada una pieza clave del ciclo, de acuerdo con lo manifestado por la propia Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde
Mirtha Legrand y Jimena Monteverde en una de sus charlas cuando presentaba los platos a la diva

Ante la imposibilidad de que Monteverde estuviera en el estudio, la producción sostuvo el espíritu habitual mediante una presencia virtual. Finalmente, la cocinera grabó un saludo especial desde la cocina, presentando el menú del día: “Buenas noches, Mirtha. Y el menú para el día de hoy tenemos un revuelto gramajo reversionado riquísimo. De primer plato tenemos un lomo con una salsita espectacular y un puré de cabutia y papa. Y de postre, algo que le va a encantar, un flan de dulce de leche.”

Hoy, la cocinera fue abordada a la salida de la grabación de su segmento. Desde su automóvil, entabló una breve conversación con Rodrigo Lussich, uno de los conductores de Intrusos (América), quien primero la consultó con mucho humor sobre la calidad de los platos que le sirven a Mirtha: “Mi duda es: ¿vos le cocinás el plato a Mirtha o se lo hace esta gente tuya? Porque yo tengo miedo que la quieran envenenar en tu ausencia".

La cocinera, un poco apurada para llegar a su propio programa La Cocina Rebelde (El Trece), le respondió: “Sí, obvio. Tengo un equipo espectacular”.

Jimena Monteverde tiene su propio
Jimena Monteverde tiene su propio programa en El Trece junto a Coco Carreño: "La Cocina Rebelde"

Luego, la charla derivó en el próximo cumpleaños de Mirtha, que llegará a los 99 años este 23 de febrero. Al abordar la posibilidad de asistir a la celebración, Monteverde se mostró sincera: “No sé, la verdad que no sé... el lunes le vamos a mandar un regalito y algo rico”, expresó durante su diálogo con el programa de televisión citado por el medio. Y luego de las repreguntas, agregó: “Eh, no creo que vaya”.

Finalmente, Monteverde anticipó que la novedad no se limita a su ausencia y dejó abierta la puerta a novedades sobre su participación: “Igual va a haber unas sorpresitas, así que después les mandamos un besito”. Con ello, reafirmó su deseo de mantener intacto el vínculo con Mirtha Legrand y los seguidores de la mesa más famosa de la televisión argentina, dejando en el aire la promesa de nuevas propuestas para próximas emisiones.

Temas Relacionados

Jimena MonteverdeMirtha LegrandEl Trece

Últimas Noticias

El emotivo mensaje de Mauro Icardi a La China Suárez: “Gracias mi amor por hacer de este día algo tan especial”

El futbolista argentino compartió un mensaje público de afecto a la actriz y cantante en una fecha significativa

El emotivo mensaje de Mauro

Rocío Marengo celebró sus 12 años junto a Eduardo Fort: “Lo nuestro no es perfecto, es real”

La actriz publicó una foto con el empresario y el hijo de ambos, Isidro, para festejar un nuevo aniversario de su amor

Rocío Marengo celebró sus 12

El detalle en las muñecas de la China Suárez y Mauro Icardi: cuál es el significado oculto detrás de sus pulseras

Qué son, cómo funcionan y por qué un simple gesto digital puede alterar la percepción pública de una pareja famosa

El detalle en las muñecas

La contundente frase de Karina Iavícoli sobre los paros: “Este país se levanta trabajando, no parando”

La postura de la periodista sobre esfuerzo y protesta dio paso a un encendido cruce con Diego Moranzoni en la mesa de Polémica en el Bar

La contundente frase de Karina

Guido Icardi: “Qué asco de ser vivo”, los polémicos mesajes en redes sociales contra Wanda Nara, que escribió el hermano de Mauro

El tatuador que hoy se encuentra en Argentina, protagonizó una controversia, en el año 2022 y 2024, marcada por sus punzantes declaraciones hacia la empresaria argentina

Guido Icardi: “Qué asco de
DEPORTES
Operarán a otro futbolista de

Operarán a otro futbolista de Boca Juniors: será el tercero en un mes

Terminaron los test de pretemporada de la F1: Ferrari dominó el último día en Baréin y Alpine completó un trabajo que ilusiona

La sorpresiva declaración de Neymar que reavivó los rumores sobre su retiro

Franco Colapinto se mostró optimista para la nueva temporada de la F1 y puntualizó en dónde se ubicará Alpine respecto a sus rivales

La foto viral de Marcelo Weigandt el día que vuelve a jugar como titular en Boca Juniors después de más de dos años

TELESHOW
El emotivo mensaje de Mauro

El emotivo mensaje de Mauro Icardi a La China Suárez: “Gracias mi amor por hacer de este día algo tan especial”

Rocío Marengo celebró sus 12 años junto a Eduardo Fort: “Lo nuestro no es perfecto, es real”

El detalle en las muñecas de la China Suárez y Mauro Icardi: cuál es el significado oculto detrás de sus pulseras

La contundente frase de Karina Iavícoli sobre los paros: “Este país se levanta trabajando, no parando”

Guido Icardi: “Qué asco de ser vivo”, los polémicos mesajes en redes sociales contra Wanda Nara, que escribió el hermano de Mauro

INFOBAE AMÉRICA

Avanza la instalación eléctrica en

Avanza la instalación eléctrica en la nueva Planta Potabilizadora de Ilopango en El Salvador

Los socios de Estados Unidos reaccionaron con cautela a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles de Donald Trump

Accidente ferroviario obligó a cerrar temporalmente uno de los Centros de Visitantes del Canal de Panamá

Titular del COAMSS sostiene encuentro con embajador de la Unión Europea para generar desarrollo e inversión en El Salvador

Baz Luhrmann revive al verdadero Elvis Presley, “el hombre detrás de la máscara”