Jimena Monteverde anticipó su probable inasistencia al cumpleaños de Mirtha Legrand: “No creo que vaya”

Jimena Monteverde respondió sobre su presencia en el cumpleaños de Mirtha Legrand: "No creo que vaya"

La ausencia de Jimena Monteverde en las grabaciones de La Noche de Mirtha, junto a la diva, continúa. La superposición de horarios entre el nuevo ciclo de Monteverde, La Cocina Rebelde, y el histórico programa de El Trece en Buenos Aires forzó a la cocinera a grabar el segmento de presentación del plato en forma separada.

La reacción de Mirtha Legrand ante esta situación no se hizo esperar en el estudio. Al notar la ausencia de la cocinera al inicio de la primera transmisión en que se ausentó, la conductora manifestó su pesar en vivo y elevó un mensaje afectuoso: “No está porque tiene su programa, la vamos a aplaudir. Le mando un beso. La voy a extrañar, voy a llorar, la voy a extrañar mucho”, expresó la conductora. Legrand remarcó también: “Está bien, me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con este también. Igual está Mónica que nos sirve desde hace muchos años también.”

En su momento, consultada en una entrevista televisiva, Monteverde explicó: “Este fin de semana no pude grabar porque se me contrapone la grabación con el vivo y estamos defendiendo el vivo. Esperemos que se arregle, creería que se va a arreglar.” La cocinera agregó: “Todavía no sé si no estoy... la verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo; estuve hablando con ella y ojalá que se pueda arreglar”.

Esta situación tuvo impacto inmediato en la dinámica tradicional del programa. La producción debió buscar una salida para suplir la presencia de Monteverde, considerada una pieza clave del ciclo, de acuerdo con lo manifestado por la propia Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand y Jimena Monteverde en una de sus charlas cuando presentaba los platos a la diva

Ante la imposibilidad de que Monteverde estuviera en el estudio, la producción sostuvo el espíritu habitual mediante una presencia virtual. Finalmente, la cocinera grabó un saludo especial desde la cocina, presentando el menú del día: “Buenas noches, Mirtha. Y el menú para el día de hoy tenemos un revuelto gramajo reversionado riquísimo. De primer plato tenemos un lomo con una salsita espectacular y un puré de cabutia y papa. Y de postre, algo que le va a encantar, un flan de dulce de leche.”

Hoy, la cocinera fue abordada a la salida de la grabación de su segmento. Desde su automóvil, entabló una breve conversación con Rodrigo Lussich, uno de los conductores de Intrusos (América), quien primero la consultó con mucho humor sobre la calidad de los platos que le sirven a Mirtha: “Mi duda es: ¿vos le cocinás el plato a Mirtha o se lo hace esta gente tuya? Porque yo tengo miedo que la quieran envenenar en tu ausencia".

La cocinera, un poco apurada para llegar a su propio programa La Cocina Rebelde (El Trece), le respondió: “Sí, obvio. Tengo un equipo espectacular”.

Jimena Monteverde tiene su propio programa en El Trece junto a Coco Carreño: "La Cocina Rebelde"

Luego, la charla derivó en el próximo cumpleaños de Mirtha, que llegará a los 99 años este 23 de febrero. Al abordar la posibilidad de asistir a la celebración, Monteverde se mostró sincera: “No sé, la verdad que no sé... el lunes le vamos a mandar un regalito y algo rico”, expresó durante su diálogo con el programa de televisión citado por el medio. Y luego de las repreguntas, agregó: “Eh, no creo que vaya”.

Finalmente, Monteverde anticipó que la novedad no se limita a su ausencia y dejó abierta la puerta a novedades sobre su participación: “Igual va a haber unas sorpresitas, así que después les mandamos un besito”. Con ello, reafirmó su deseo de mantener intacto el vínculo con Mirtha Legrand y los seguidores de la mesa más famosa de la televisión argentina, dejando en el aire la promesa de nuevas propuestas para próximas emisiones.