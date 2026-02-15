La llamativa decisión del programa de Mirtha Legrand para suplir la ausencia de Jimena Monteverde en el ciclo

La cocinera estuvo en el programa de manera virtual (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Tras un mes intenso en Mar del Plata, Mirtha Legrand regresó a la ciudad de Buenos Aires para continuar con su histórico ciclo, pero la emisión del sábado pasado sumó una novedad inesperada: la ausencia de Jimena Monteverde, la cocinera que se había convertido en una figura clave del ciclo. Así las cosas, ante un nuevo programa, la producción de la diva encontró una solución al problema.

Días atrás, en una entrevista reciente, la propia Monteverde había explicado el motivo detrás de su faltazo: la superposición de horarios entre la grabación del programa y el vivo que ella conduce. “Todavía no sé si no estoy. Este fin de semana no pude grabar porque se me contrapone la grabación con el vivo y estamos defendiendo el vivo. Esperemos que se arregle, creería que se va a arreglar. La verdad que estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo; estuve hablando con ella y ojalá que se pueda arreglar”, confesó, dejando en claro el afecto y el lazo profesional que la unen a la conductora.

Frente a este desafío, la producción implementó una solución creativa para que la presencia de Monteverde siguiera sintiéndose en la mesa. Durante el programa, Mirtha Legrand mantuvo la tradicional interacción con la cocinera, pero esta vez de manera virtual: desde la mesa, la conductora preguntó por el menú, y una grabación de Jimena desde la cocina respondió con todos los detalles.

La cocinera JImena Monteverde habló de su salida del programa de Mirtha Legrand

“Buenas noches, Mirtha. Y el menú para el día de hoy tenemos un revuelto gramajo reversionado riquísimo. De primer plato tenemos un lomo con una salsita espectacular y un puré de cabutia y papa. Y de postre, algo que le va a encantar, un flan de dulce de leche. Todo hecho con productos maravillosos y a buen precio, como siempre”, explicó Monteverde en el video, manteniendo su tono entusiasta y su sello personal.

La dinámica permitió sostener el clima habitual del programa, con la información sobre los platos y la calidez de la cocinera, aunque la complicidad entre las dos mujeres fue una falta que se notó. El recurso tecnológico transformó la dificultad en una oportunidad para innovar, sin perder el espíritu de cercanía que caracteriza a La Noche de Mirtha. La solución también reflejó el compromiso de todo el equipo para seguir adelante, adaptándose a las circunstancias y priorizando la continuidad del ciclo, aun en medio de cambios y desafíos.

Todo comenzó cuando Mirtha Legrand, al iniciar la grabación del último programa, notó la ausencia de Jimena Monteverde en el estudio y la atmósfera se volvió tensa. La reacción de La Chiqui fue inmediata: visiblemente afectada, no ocultó su emoción en vivo al comprender que la producción había decidido, al menos por esa noche, prescindir de la presencia de la cocinera.

La Chiqui sorprendió a todos al referirse a la cocinera de su ciclo.

Entre lágrimas y conmovida, la conductora expresó las dificultades de afrontar el ciclo sin quien la acompañó durante toda la temporada anterior. “No está porque tiene su programa, la vamos a aplaudir. Le mando un beso. La voy a extrañar, voy a llorar, la voy a extrañar mucho. Está bien, me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con este también. Igual está Mónica que nos sirve desde hace muchos años también”, confesó Legrand al comienzo de la reciente edición, haciendo referencia al debut de Monteverde en La cocina rebelde (eltrece).

La sinceridad de Mirtha y su homenaje a la trayectoria compartida con Monteverde marcaron el inicio de la noche, dejando en claro el valor del vínculo profesional y personal que forjaron durante el último año. La emoción y la honestidad de la conductora resonaron tanto en el estudio como entre los seguidores del programa, que desde las redes sociales acompañaron el sentimiento de “La Chiqui” y celebraron el reconocimiento a la cocinera, aún en medio de los cambios y desafíos que presenta cada nueva temporada.