Teleshow

El exabrupto de Moria Casán contra Roberto Castillo en medio de su conflicto Cinthia Fernández: “Bragueta talle princesa”

La One reaccionó a las declaraciones del abogado al aire de Intrusos e inició un nuevo capítulo en la polémica

Guardar
Cinthia Fernández, Moria Casán y
Cinthia Fernández, Moria Casán y Roberto Castillo, destacadas figuras del espectáculo argentino, aparecen en un montaje que resume su presencia en los medios.

El clima en La mañana con Moria (Eltrece) estuvo lejos de ser uno más. Lo que comenzó como un típico debate televisivo terminó por convertirse en uno de los momentos más polémicos de la semana. En el centro de la escena quedó Cinthia Fernández, que decidió romper el silencio tras el fuerte cruce en vivo que protagonizó tanto con Elba Marcovecchio como con la propia Moria Casán. El conflicto derivó en descargos cruzados entre La One y la panelista, pero tras las declaraciones de Roberto Castillo, pareja de Fernández, la conductora volvió a arremeter contra todos a través de una serie de tuits.

Entre sus mensajes, Moria escribió: “Relajen la pelvis amorxs, buen finde”, en tono irónico, y sumó otro comentario: “Cuando tu pasado es un saldo de oulet, te va a condenar siempre, si te hacés cargo, lo asumís y lo superás, ahí evolucionás, si no sos vintage anafitalinado, la vida es una fiesta, disfrutala”. En otro tuit, lanzó: “El ‘mokillo’ canino en algunos canes pequeños es peligroso, puede resultar viral hasta mortal, imaginate si se los comen, ya llamo al veterinario, sobre todo en los de cabeza comba y ojos saltones, mi KRISTOBAL te extraño y te amo”.

La polémica escaló cuando, al replicar una nota sobre las declaraciones de Castillo en Intrusos (América TV), Moria publicó: “Bragueta talle princesa, le dijo a la ex madre de sus hijas trola, enferma, tarada, pelotuda, idiota… y pide respeto, se te ahorcan los genitales baby”. El tuit, directo y provocador, dejó en claro que la diva no piensa retroceder ni moderar el tono frente a la polémica abierta en el programa y en las redes.

Una captura de pantalla muestra
Una captura de pantalla muestra los recientes tuits de Moria Casán en su cuenta oficial, generando especulaciones en el marco de su reciente confrontación mediática con Cinthia Fernández y Roberto Castillo.
Moria Casán compartió varios tweets,
Moria Casán compartió varios tweets, destacándose uno sobre el pasado y la superación, que generó especulaciones sobre su posible conexión con la reciente disputa mediática entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo.
Roberto Castillo es entrevistado por
Roberto Castillo es entrevistado por América TV, discutiendo la controvertida confrontación entre Moria Casán y Cinthia Fernández, que también generó una fuerte reacción en redes sociales.

Las respuestas de Moria Casán y el ida y vuelta con los protagonistas del conflicto instalaron en la agenda del espectáculo un nuevo enfrentamiento público, con declaraciones filosas, ironía y un debate que promete seguir sumando capítulos. El episodio dejó en evidencia la capacidad de Moria para profundizar la controversia y mantener la atención mediática, llevando la discusión más allá del estudio de televisión y convirtiendo sus redes en un escenario paralelo donde la disputa sigue escalando y sumando repercusiones.

En la tarde del jueves, Fernández expuso su incomodidad en un extenso descargo a través de siete videos que subió a sus historias de Instagram. “O somos todos una manga de estúpidos... o tenemos todos problemas de interpretación, pero si yo no me equivoco, este mensaje me está invitando a irme, ¿o no?”, comenzó la panelista, para continuar: “Si no, no estaría entendiendo porque tengo mi teléfono explotado de preguntas: ‘¿Renunciaste, te echaron, te vas?’ Que yo sepa, errores de comprensión, por ahora, no tengo. O al menos en esta ocasión. Necesita aire de parque en vez de aire televisivo. La verdad que este mensaje me da vergüenza. Ahora respondo el tema de las agresiones personales, que Chihuahua, que la chicana y que la mar en coche, pero, la verdad, que así no se conduce un equipo".

En su discurso, elevó el tono: “La falta de respeto de la señora Moria Casán es obscena. Y la pregunta más grande es: ¿qué le hice a Moria Casán?. Hay una cosa que es clarísimo, vos tenés todo el derecho a echarme, podés estar en desacuerdo, pero las maneras son estas, no. Las maneras son, me agarrás de manera privada, me decís los motivos, lo mismo la producción, me invita a tomar un café, me lo dice, reunión privada, llamada, ni siquiera café, lo que sea".

El duro descargo de Cinthia Fernández contra Moria Casán

Más adelante, intentó explica la situación desde el comienzo: “Vamos a los hechos. Entrevista de Elba Marcovecchio. Le hago una pregunta simple de responder. Sí, no. Ponele que vos no estés de acuerdo con el careo, con la pregunta, con la incomodidad, porque era evidente que no podía responder y, de hecho, no pudo responder, pero vos me tenés que apoyar como conductora. O a lo sumo respetar. Pero vos como conductora, por ejemplo, no podés decir: ‘Che, eh, Elba, ¿por qué no podés responder la pregunta de mi panelista?’. O de última quedarte callada y agarras y me decís: ‘Che, Cinthia, la verdad que esto no me gustó. Esto no quiero que pase más’. Pero un conductor, al aire, boludear a la persona que está al lado de ella trabajando, que es su soldado, que estamos todos laburando para que a todos nos vaya bien".

El descargo fue aún más explícito. “Durante la nota me boludearon. Después de la nota me boludearon. Ayer, sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Y yo qué hice? ¿Yo falté el respeto? ¿Por una pregunta? En donde tu conductor es el ABC, te tiene que apoyar”, reiteró. Insistió: “¿Qué le hice a Moria Casán?”.

Temas Relacionados

Moria CasánCinthia FernándezRoberto Castillo

Últimas Noticias

María Becerra sorprendió al contar qué animal sería si fuera una therian

La cantante argentina habló sobre el fenómeno que pone en jaque la autopercepción e invita a identificarse con diversos seres vivos

María Becerra sorprendió al contar

El Indio Solari se mostró nuevamente en su estudio de grabación tras los chequeos médicos

El cantante reapareció en redes sociales luego de que se generara preocupación por su salud

El Indio Solari se mostró

Quiénes son Milán y Capri, el dúo musical que creó “Mar de Ajó”, uno de los hits del verano

En su paso por Infobae a la Tarde, los artistas relataron cómo crearon el tema que se transformó en tendencia y hablaron de sus proyectos a futuro

Quiénes son Milán y Capri,

El íntimo festejo de Reina Reech junto a su familia para celebrar sus 68 años: el saludo de Juana Repetto

La actriz, que cumplió un nuevo año de vida, mostró el detrás de escena y la diversión que tuvo junto a su hija y sus tres nietos

El íntimo festejo de Reina

A días de anunciar la llegada de su nieto número 21, Las Trillizas de Oro confirmaron el 22: “El cuento de nunca acabar”

El humor espontáneo y la complicidad familiar saltan a la vista en redes, mientras seguidores y amigos acompañan la expansión continua de una de las familias más queridas del espectáculo

A días de anunciar la
DEPORTES
Una promesa insólita, un video

Una promesa insólita, un video que se volvió viral y un arrepentimiento inesperado: la historia del hincha del Manchester United que apostó su pelo

En un clásico deslucido, Boca Juniors y Racing empataron sin goles en la Bombonera por la 6ª fecha del Torneo Apertura

Cómo quedó Boca Juniors en la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la igualdad con Racing: la agenda completa de partidos

Tras dirigir su último partido en Estudiantes, Eduardo Domínguez habló sobre su sorpresiva salida: “Siento que nos tenemos que soltar la mano”

Tomás Etcheverry celebró su triunfo número 100 y se clasificó a las semifinales del ATP 500 de Río

TELESHOW
María Becerra sorprendió al contar

María Becerra sorprendió al contar qué animal sería si fuera una therian

El Indio Solari se mostró nuevamente en su estudio de grabación tras los chequeos médicos

Quiénes son Milán y Capri, el dúo musical que creó “Mar de Ajó”, uno de los hits del verano

El íntimo festejo de Reina Reech junto a su familia para celebrar sus 68 años: el saludo de Juana Repetto

A días de anunciar la llegada de su nieto número 21, Las Trillizas de Oro confirmaron el 22: “El cuento de nunca acabar”

INFOBAE AMÉRICA

Una promesa insólita, un video

Una promesa insólita, un video que se volvió viral y un arrepentimiento inesperado: la historia del hincha del Manchester United que apostó su pelo

Más de 876 mil estudiantes regresarán a clases en Panamá desde el 2 de marzo

Las empresas en El Salvador adoptan inteligencia artificial en procesos de contratación y gestión

Sacerdote en Panamá advierte que traslado de jóvenes a hogar en Chitré “abre otro problema”

De ícono turístico a emergencia hídrica: así es Knysna, la ciudad africana que teme el “día cero”