El descargo de Cinthia Fernández contra Moria Casán que abre un interrogante sobre su futuro: “Me está invitando a irme”

El duro descargo de Cinthia Fernández contra Moria Casán

Un fuerte enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Moria Casán en el programa matutino La mañana con Moria (El Trece) derivó en uno de los descargos más duros vistos recientemente en la televisión argentina. La disputa comenzó cuando Fernández sintió la falta de respaldo de la conductora durante una discusión en vivo con la abogada Elba Marcovecchio.

El cruce se originó tras la intervención de Marcovecchio, invitada al ciclo para tratar asuntos judiciales. La abogada lanzó una frase directa hacia Fernández: “Parecés un chihuahua que no deja hablar”. Moria Casán, al mando del programa, recogió la ironía en un tuit posterios, lo que tensó aún más el ambiente entre ambas.

En medio de la confrontación, la conductora manifestó: “Siento que estás muy condicionada por tu enamoramiento con Castillo”, en referencia a Roberto Castillo. Fernández no dudó en contestar: “No me siento cooptada, me siento que soy una persona que quiere evolucionar. Eso es un problema para muchas personas”.

Con firmeza, la panelista marcó su posición frente a La One: “Todo bien, pero yo no tengo por qué dejarme pisotear por más que una figura tenga más trayectoria. Por más que sea la conductora, no tengo por qué dejarme pisotear”.

La tensión acumulada no era nueva. Días antes, Casán le había dicho en vivo: “La única que está fuera del programa sos vos”.

Cinthia Fernández usó sus redes sociales para responderle a Moria Casán

El episodio sumó un capítulo tras el llanto de Fernández en cámara. En ese momento, Casán mantuvo su postura y soltó: “Si querés llorar, llorá”. Para la panelista, esta actitud evidenció la falta de contención en pleno conflicto laboral.

El asunto trascendió el estudio cuando la periodista Mariana Dahbar reflexionó en la red social X sobre la ausencia de Fernández luego de la polémica: “La silla vacía también es mensaje”. Para Dahbar, la falta de Fernández era una señal pública tras la escalada del conflicto. Casán le respondió públicamente: “La silla vacía es la que corresponde a la persona que viene dos veces a la semana... no caigas en la trampa de las que les gusta el show, pero hacen como que se toman todo personal y después me mandan whatsapp disculpándose”.

Esta mañana, Fernández expuso su incomodidad en un extenso descargo a través de siete videos que subio a sus historias de Instagram. “O somos todos una manga de estúpidos... o tenemos todos problemas de interpretación, pero si yo no me equivoco, este mensaje me está invitando a irme, ¿o no?”, comenzó la panelista, para continuar: “Si no, no estaría entendiendo porque tengo mi teléfono explotado de preguntas: ‘¿Renunciaste, te echaron, te vas?’ Que yo sepa, errores de comprensión, por ahora, no tengo. O al menos en esta ocasión. Necesita aire de parque en vez de aire televisivo. La verdad que este mensaje me da vergüenza. Ahora respondo el tema de las agresiones personales, que Chihuahua, que la chicana y que la mar en coche, pero, la verdad, que así no se conduce un equipo".

EL origen de la disputa entre Cinthia Fernández y Moria Casán: el fuerte cruce entre la panelita y Elba Marcovecchio

En su discurso, elevó el tono: “La falta de respeto de la señora Moria Casán es obscena. Y la pregunta más grande es: ¿qué le hice a Moria Casán?. Hay una cosa que es clarísimo, vos tenés todo el derecho a echarme, podés estar en desacuerdo, pero las maneras son estas, no. Las maneras son, me agarrás de manera privada, me decís los motivos, lo mismo la producción, me invita a tomar un café, me lo dice, reunión privada, llamada, ni siquiera café, lo que sea".

Más adelante, intentó explica la situación desde el comienzo: “Vamos a los hechos. Entrevista de Elba Marcovecchio. Le hago una pregunta simple de responder. Sí, no. Ponele que vos no estés de acuerdo con el careo, con la pregunta, con la incomodidad, porque era evidente que no podía responder y, de hecho, no pudo responder, pero vos me tenés que apoyar como conductora. O a lo sumo respetar. Pero vos como conductora, por ejemplo, no podés decir: ‘Che, eh, Elba, ¿por qué no podés responder la pregunta de mi panelista?’. O de última quedarte callada y agarras y me decís: ‘Che, Cinthia, la verdad que esto no me gustó. Esto no quiero que pase más’. Pero un conductor, al aire, boludear a la persona que está al lado de ella trabajando, que es su soldado, que estamos todos laburando para que a todos nos vaya bien".

El descargo fue aún más explícito. “Durante la nota me boludearon. Después de la nota me boludearon. Ayer, sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Y yo qué hice? ¿Yo falté el respeto? ¿Por una pregunta? En donde tu conductor es el ABC, te tiene que apoyar”, reiteró. Insistió: “¿Qué le hice a Moria Casán?”.

La relación entre Moria Casán y Cinthia Fernández parece no tener retorno

Luego, fue directa en su consideración sobre Moria: “No solo eso, sino que en el aire cuestionó mi trabajo y mintió además. ¿Por qué dice que yo estoy desconectada del programa? Menos mal que estoy desconectada, eh. Menos mal, porque lo único que hacen es subir mis discusiones y mis cruces y que yo sepa, en números fue bastante bien. O sea, que mi laburo individual contribuyó al desarrollo del programa. Si no, entonces, ¿por qué me felicitaron?“.

Fernández criticó la dinámica en la conducción del programa: “Así no se maneja un conductor, el significado de conductor de un grupo. No tengo nada personal con Moria Casán. Soy agradecida de que me dan laburo. Tengo entendido que ella o ella ha manifestado que me eligió. Pero ¿para qué me vas a elegir? Para tenerme como un puchingball, pegarme, reírte y ser el hazmerreír de todos. No, no lo elijo hacer. Y escudarse en la palabra humor, show, jajaja, jujuju. No. Para mí esto es una falta de respeto. Todo es patético". Y a modo de ejemplo agregó: “Así como el día de ayer, hacer un enigmático jodiendo con el trabajo de una persona, con la organización familiar, con la economía de una persona. Me parece totalmente injusto. No hice nada para merecer eso, eeeh, y me parece una desubicación. Y no lo voy a dejar pasar, no me voy a callar, no me va a callar nadie”.

El conflicto se agravó al sumar su ausencia, criticada por Moria, por motivos familiares: “Tenía los actos escolares de mis hijas, era algo acordado con la producción. Yo tenía que ir mañana”. Además, la panelista rechazó cualquier mala intención y sentenció: “Qué desagradable para la persona que trabaja con vos”.

Con determinación, la panelista reiteró que su única exigencia es el respeto en el ambiente laboral, subrayando que su reclamo no perdió vigencia tras el episodio con Casán.