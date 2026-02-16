Teleshow

El fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio en vivo: “Parecés un chihuahua que no para de ladrar”

La abogada de Mauro Icardi y la panelista protagonizaron una discusión televisiva cargada de interrupciones, reclamos personales y acusaciones

Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández protagonizaron un fuerte cruce en el programa de Moria Casán

El reciente móvil de Elba Marcovecchio en el programa de Moria Casán se transformó en escenario de un tenso cruce televisivo con Cinthia Fernández, panelista del ciclo emitido por El Trece. La abogada, conocida por representar a figuras como Mauro Icardi, fue invitada para abordar aspectos centrales del caso judicial que involucra a Wanda Nara y su exmarido. Lo que inició como una entrevista orientada al análisis legal derivó en una discusión cargada de interrupciones, reproches y alusiones personales.

La presencia de Elba por videollamada respondía a la necesidad de esclarecer detalles sobre el proceso judicial en el que están involucrados Wanda Nara y Mauro Icardi, una de las parejas más mediáticas del espectáculo argentino. En el transcurso de la entrevista, la letrada expuso su mirada sobre las pruebas reunidas en el conflicto, haciendo referencia a situaciones previas en la vida de Wanda, particularmente su antigua relación con Maxi López. Este punto encendió la mecha del debate en el estudio.

La intervención de Cinthia Fernández resultó decisiva para cambiar el tono del intercambio. Al escuchar a la abogada mencionar las relaciones pasadas de Wanda como parte de su defensa, la panelista lanzó una objeción directa: “Es un poco estigmatizante hablar de las relaciones pasadas de una persona para sostener su defensa. Me parece que ahí, Elba, te equivocaste”.

La frase no pasó inadvertida. Elba intentó replicar, pero se topó nuevamente con la interrupción de la panelista, quien, visiblemente molesta, insistió en marcar su postura al aire. Ante la imposibilidad de completar su respuesta, la abogada reclamó: “Dejame terminar, disculpame. Me estás preguntando, dejame hablar porque si no estamos como un chihuahua hablando”.

Elba Marcovecchio sostiene un micrófono
Elba Marcovecchio sostiene un micrófono mientras Cinthia Fernández habla en una pantalla dividida, ilustrando el intenso cruce verbal entre ambas personalidades mediáticas.

La tensión se incrementó con el correr de los minutos. Elba expresó: “Me parece que tenés alguna cuestión personal conmigo de la que todavía no me enteré y en la cual no pienso entrar. No me dejás contestar, parecés un chihuahua que no parás de ladrar y no me dejás contestar”. El uso de comparaciones y la referencia a un posible conflicto personal elevaron el tono del cruce.

La postura de Cinthia Fernández fue tajante al rechazar el uso de antecedentes personales para fundamentar posiciones jurídicas: “Estoy preguntando con respeto y no me respondés si Icardi pagó los alimentos”, remarcó durante la discusión.

El cruce escaló todavía más cuando Elba deslizó que el malestar de la panelista podía estar relacionado con cuestiones personales vinculadas a Roberto Castillo, abogado y pareja de Cinthia. La mención de la relación sentimental y profesional originó una respuesta inmediata y enérgica de la panelista: “Pero mamita, ¿no te parece que me puedo defender sola, que tengo que defender a mi hombre que se puede defender solito? y te puedo asegurar que te pasa el trapo. Me parece poco profesional, yo quiero hacer una pregunta como periodista”.

Roberto Castillo fue mencionado en
Roberto Castillo fue mencionado en medio de la discusión con Elba Marcovecchio

El intercambio se tornó cada vez más personal. La abogada sostuvo que Cinthia no estaba manteniendo una actitud de respeto y la acusó de no dejar espacio para responder: “Mucho más que una emisaria de tu marido y no te estoy subestimando, pero no parás de hablar y no dejás espacio a contestar y te convertís en una vocecita chiquitita”.

Por su parte, la panelista recordó un episodio anterior fuera del aire para reforzar su postura: “Cuando te contesté en Instagram no estabas tan cocorita... Chihuahua, no parezco, pero te pusiste un poco nerviosa”.

La discusión entre ambas se extendió durante casi media hora, en un clima de tensión creciente. El ida y vuelta incluyó frases filosas, apodos, acusaciones de falta de profesionalismo y referencias a situaciones personales, hasta superar el plano estrictamente judicial.

