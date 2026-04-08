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Benjamín Vicuña dio su versión acerca de los rumores que lo vinculan con Graciela Alfano

El actor chileno enfrentó las versiones que surgieron tras una anécdota contada por la exvedette

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Benjamín Vicuña aclaró los rumores sobre Graciela Alfano al afirmar que todo fue un chiste durante un evento social (Video: Los Profesionales con Flor, El Nueve)

En el mundo del espectáculo, una escena casual puede transformarse en un tema de conversación durante días. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Benjamín Vicuña y Graciela Alfano, luego de que una anécdota contada por la actriz generara todo tipo de especulaciones. Entre versiones de celos, insinuaciones y hasta comentarios picantes, el actor chileno decidió ponerle un freno a los rumores y dar su propia versión de los hechos con una frase contundente: “Fue un chiste”.

Todo comenzó cuando Alfano relató en Mediodía bien arriba (TV Pública) un encuentro que tuvo con Vicuña en un evento. Según contó, ambos estaban charlando muy cerca —algo que explicó por el ruido del lugar— cuando apareció Anita Espasandín, pareja del actor. Fiel a su estilo descontracturado, la exvedette describió la escena con humor y una cuota de picardía. “Saltó como una araña para agarrarlo”, dijo en tono risueño, y agregó que la arquitecta “se le colgó”, en una actitud que interpretó como una forma de “marcar posesión”.

Lejos de quedar ahí, Alfano redobló la apuesta mediática con declaraciones que rápidamente se viralizaron. Entre bromas y comentarios provocadores, aseguró que Vicuña era su “permitido” y deslizó que no tendría problemas en sumarse a un hipotético trío, incluso mencionando a Evangelina Anderson en ese escenario imaginario. Como era de esperarse, esas palabras no pasaron desapercibidas y generaron una ola de repercusiones que terminaron por poner al actor en el centro de la escena.

Primer plano de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín sonriendo a la cámara, con él a la izquierda y ella haciendo un beso. Fondo de cielo azul y estructuras de madera
Vicuña aseguró que tanto él como Anita Espasandín tomaron el episodio con humor y descartaron cualquier conflicto de pareja

Días después, Vicuña fue consultado por el tema durante la función de prensa de Desde el jardín, la obra protagonizada por Guillermo Francella. Allí, rodeado de micrófonos, intentó bajar el tono de la situación desde el primer momento. “Me hacen poner colorado ustedes con estas preguntas porque fue un chiste. Hay que entender un poco el humor que tiene ella”, expresó, visiblemente incómodo pero sin perder la calma.

Con esa respuesta, el actor buscó dejar en claro que no existió ningún episodio fuera de lugar ni tensión real en ese encuentro. Para él, todo se trató de una situación distendida que luego fue amplificada en los medios. “Con Anita sabemos quién es quién. Lo de Alfano fue un chiste y ella se cag... de risa”, agregó, reafirmando que su pareja también tomó el episodio con humor y sin darle mayor importancia.

La aclaración no solo apuntó a desactivar las versiones de un supuesto conflicto, sino también a marcar una postura frente al juego mediático que suele rodear este tipo de situaciones. Vicuña eligió no alimentar el escándalo y se mostró firme en su intención de no profundizar en un tema que, según su mirada, no tenía mayor relevancia. “No, nada que ver”, respondió cuando le preguntaron si el encuentro había generado algún tipo de incomodidad en su relación.

El verano de Graciela Alfano
Las declaraciones de Graciela Alfano sobre el encuentro con Vicuña y su pareja Anita Espasandín generaron gran revuelo en los medios de espectáculo

Sin embargo, la insistencia de los periodistas fue en aumento, buscando alguna declaración que confirmara o desmintiera con más detalles lo ocurrido. Fue entonces cuando el actor decidió poner un límite claro. “Vengo a ver a los amigos y me fumo una que no tengo nada que ver”, lanzó, dando por terminada la entrevista y dejando en evidencia su fastidio por la situación.

En este caso, la historia tuvo todos los ingredientes: una figura mediática como Alfano, conocida por su estilo sin filtros; un actor de alto perfil como Vicuña; y una escena que, contada con humor, dejó espacio para la interpretación. El resultado fue una cadena de versiones que terminó obligando al protagonista a salir a aclarar.

Con su frase, Vicuña intentó cerrar el tema y devolverlo al lugar original del que, según él, nunca debió salir: el de una simple anécdota sin mayores consecuencias. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, incluso los chistes pueden tener una vida propia una vez que entran en circulación pública.

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