El jugador de Boca que no es tenido en cuenta y se mostró jugando al Fortnite mientras el plantel regresaba de Chile: “Un rato”

Nicolás Orsini no es tenido en cuenta por Claudio Úbeda en Boca Juniors (@fotobairesarg)

Mientras el plantel de Boca Juniors regresaba de Chile tras obtener una victoria en su debut por la Copa Libertadores, la atención en Buenos Aires se centró en Nicolás Orsini, delantero que no integra las convocatorias de Claudio Úbeda. En medio de la inactividad, el futbolista compartió en su cuenta de Instagram una imagen jugando al popular videojuego Fortnite, acompañando la publicación con el mensaje “Un rato”. El episodio generó repercusión entre los hinchas y reavivó el debate sobre su futuro en el club.

La historia de Instagram que compartió Nicolás Orsini jugando Fortnite

La situación de Orsini en Boca Juniors presenta pocas perspectivas de cambio a corto plazo. El jugador permanece entrenando apartado del grupo principal, sin ser considerado por el cuerpo técnico de Úbeda y con contrato vigente hasta finales de 2026. La falta de minutos oficiales y su exclusión del equipo titular marcan el presente del delantero, que no logra meterse en la pelea por un lugar, en un puesto donde hay varias alternativas por delante.

"Yo entré a jugar con él", puso un usuario respecto de la publicación de Nicolás Orsini

El recorrido de Orsini en el club comenzó en 2021, cuando llegó tras una temporada destacada en Lanús. En ese momento, Boca Juniors pagó 1.750.000 dólares por su pase y lo incorporó como posible reemplazo en el ataque tras el retiro de Carlos Tevez y la salida de Ramón Ábila. Sin embargo, su paso por el club se vio marcado por la escasa cantidad de goles —solo tres— y la pérdida de protagonismo con la llegada de Darío Benedetto en 2022.

A partir de allí, Orsini fue cedido a Unión y posteriormente a Platense, donde su participación resultó irregular. En Santa Fe, sumó minutos y resultados positivos, mientras que en el conjunto de Vicente López integró el plantel que obtuvo la Copa de la Liga, aunque con escasa presencia en cancha. El regreso a Boca Juniors en 2026 no alteró su realidad: la dirigencia intentó gestionar una salida a préstamo, pero las negociaciones no prosperaron y el delantero continuó relegado.

Nicolás Orsini estuvo a préstamo en Unión y en Platense, donde ganó un título

Las posibilidades de una transferencia en el corto plazo se ven limitadas por el cierre del mercado de pases, aunque el jugador podría negociar un precontrato a partir de junio y quedar en libertad de acción hacia fin de año. En el club, no existe por el momento una propuesta de renovación, situación que incrementa las probabilidades de una salida sin traspaso a fin del vínculo contractual.

El caso de Orsini no es el único dentro del plantel. Juan Ramírez, también apartado del primer equipo, atraviesa una situación similar: se entrena por separado y no es considerado por el técnico, con un contrato que vence en diciembre y sin perspectivas de regresar a la competición oficial.