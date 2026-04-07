Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se cansó de las críticas y reveló de qué trabaja

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló de qué trabaja tras las críticas recibidas

Sofía Solá, hija de la reconocida chef Maru Botana, decidió responder públicamente a las críticas y cuestionamientos que circulan sobre su actividad laboral en las redes sociales. En un video publicado en su perfil de TikTok, la influencer compartió detalles sobre su rutina diaria, su experiencia educativa y el tipo de trabajo que realiza, y así despejar las dudas que llegaron a través de mensajes ácidos y preguntas insistentes de los usuarios.

A través de sus redes, la joven contó cuál es su formación. “Tengo veinte años. ¿Estudié una carrera? Sí, estudié producción de moda en la UP. No fue una carrera que me gustó, no me quiero dedicar a eso, aunque me gustó estudiarla”, explicó, al dejar en claro que su camino profesional tomó otro rumbo.

Al abordar de manera directa el tema que motiva la mayor cantidad de consultas y críticas, Sofía detalló a qué se dedica actualmente. “Emprendí en todo lo que es mi camino de influencer y modelo, o sea, contenido en redes y modelo, que a muchos les puede parecer un trabajo que no es trabajo, pero es un trabajo. A decir verdad, te lleva tiempo y te trae plata. Entonces, es un trabajo. Es un trabajo que recontramil disfruto y cada vez que tengo que hacer algo me divierte y me divierte crecer en el ámbito y estoy chocha”, expresó, subrayando el valor y la dedicación que implica su labor. Este tipo de actividad, según su propio testimonio, constituye una fuente de ingresos y requiere un compromiso constante, más allá de las percepciones externas que suelen minimizarlo o descalificarlo.

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Otro aspecto relevante de la vida laboral de Sofía es su participación activa en la empresa familiar. Relató que, además de sus actividades en redes y como modelo, asiste todos los días al local de Maru Botana en Palermo, donde colabora en tareas de supervisión, control de menú y atención al cliente. “Voy todos los días al local de mi mamá y trabajo en lo que es la marca, pero más que nada en el local de Palermo, que es el más nuevo que abrimos. Y ahí voy todos los días y más que nada hago supervisión. Trabajo con cosas del menú y ayudo en lo que es la presencia de estar ahí, controlar todo en el menú, en cómo salen las tortas, en cómo salen los platos, en cómo está el cliente”, detalló.

Explicó, además, que la flexibilidad es parte de su rutina, y que lo complementa con otros compromisos: “No es un puesto así como que te diga supermegaimportante (sic), porque al mismo tiempo hay semanas que no puedo ir o no puedo trabajar tanto. Pero vuelvo a mi casa tipo ocho de la noche”.

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La joven dejó en claro que su participación en la empresa familiar no responde a un cargo jerárquico, sino a la colaboración cotidiana y el aprendizaje. Incluso aclaró las razones por las que a veces se la ve en su casa en horarios matutinos: “Si me ven que subo un video a las once de la mañana en mi casa es porque voy en horarios más fuertes del local, que sería a partir de las doce hasta la tarde”.

Para Sofía, la exposición en redes sociales es un arma de doble filo: puede generar apoyo y sentido de comunidad, pero también expone a agresiones y cuestionamientos. En su video, expresó el cansancio generado por los comentarios despectivos y la necesidad de limitar el impacto de las opiniones ajenas sobre su vida personal y profesional. “Me encanta que se interesen por mi vida y que quieran saber a qué me dedico, pero no estoy para que digan de qué trabaja, que no trabaja nunca, porque si yo les digo: ‘Sí, chicos, la verdad que veo TikTok todo el día y veo Netflix todo el día’, buenísimo. Pero no se trata de eso mi vida y tampoco tengo más ganas de que opinen de ella sin saber”.

Finalmente, compartió una visión sobre el futuro y la búsqueda de proyectos que la entusiasmen, sin descartar cambios de rumbo: “Soy chica y aún me quedan muchos proyectos y sueños por cumplir y vivo muy al día a día. No sé si me voy a dedicar esto para siempre. La verdad que hoy yo estoy chocha con lo que hago, pero uno nunca sabe. Mi mamá cuando me iba a poner a estudiar me dijo: ‘La vida te va a llevar en tu camino correcto’. Así que yo confío en eso”.