Un ministro y referente de Kicillof propuso a Ferraresi como candidato a gobernador de Buenos Aires

La posible candidatura de Ferraresi surge en un contexto de renovación de liderazgos y búsqueda de sucesor para Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

En un acto en Avellaneda, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, sorprendió al señalar públicamente al intendente Jorge Ferraresi como posible candidato a la gobernación bonaerense.

Durante la jornada, Larroque destacó el trabajo conjunto con Ferraresi y la gestión provincial encabezada por Axel Kicillof. Frente a los presentes, el ministro sostuvo: “Lo que hicieron Axel y Jorge es más que épico, es milagroso. Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la Provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi”.

El evento, que reunió a representantes de clubes de barrio y referentes sociales, fue el escenario elegido para la inauguración de dos sedes del Programa Envión y de la nueva Liga Deportiva Municipal, obras financiadas a pesar de las dificultades presupuestarias que, sostienen, enfrenta la provincia.

La propuesta de Larroque se produce en un momento en que el oficialismo bonaerense busca posicionar nuevos liderazgos de cara a las elecciones de 2027. La figura de Ferraresi, con una extensa trayectoria en la gestión local y experiencia como exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, aparece ahora como uno de los nombres que el peronismo evalúa para suceder a Kicillof, quien no puede aspirar a la reelección.

El peronismo bonaerense intensifica alianzas y acuerdos internos para ampliar el frente opositor a Javier Milei de cara a las elecciones de 2027

El ministro remarcó que, “a pesar de la asfixia financiera que implementa Milei sobre nuestra Provincia, por decisión de Kicillof hacemos los esfuerzos necesarios para cuidar el futuro de nuestra comunidad”.

La decisión de Larroque de impulsar la candidatura de Ferraresi llega en un contexto de reconfiguración interna en el peronismo bonaerense. Tras la reciente reunión entre Axel Kicillof y el dirigente Emilio Monzó, se intensifican los movimientos para ampliar el frente opositor a Javier Milei, con el objetivo de fortalecer la estructura provincial del espacio de cara a 2027. Si bien el acercamiento entre Kicillof y Monzó fue presentado como parte de una agenda federal, también tiene implicancias directas en la provincia, donde comienzan a perfilarse posibles sucesores del actual gobernador.

En Avellaneda, la estrategia del oficialismo quedó plasmada. Se firmaron acuerdos para mejorar la infraestructura de clubes y barrios, así como para avanzar en obras habitacionales que buscan dar respuesta a las demandas de la comunidad. De este modo, el acto sirvió como plataforma para mostrar gestión, pero también para enviar señales políticas al interior del peronismo y a otros sectores aliados.

El oficialismo destaca la gestión local de Ferraresi en políticas de inclusión social y fortalecimiento comunitario como modelo para la provincia

La propuesta de Larroque coloca a Ferraresi en el centro del debate sobre la renovación de liderazgos en la provincia. En los últimos meses, otros nombres se sumaron a la lista de posibles candidatos, entre ellos la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; el jefe comunal de La Plata, Julio Alak; el de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el de Merlo, Gustavo Menéndez, y la jefa comunal en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza. A ellos se agregan funcionarios provinciales como Gabriel Katopodis y Carlos Bianco, quienes también cuentan con proyección para la disputa interna.

En este escenario, la declaración de Larroque, un dirigente cercano a Kicillof y referente del oficialismo bonaerense, marca un punto de inflexión en la carrera por la sucesión. La frase del ministro, “En la Rosada, Axel, para continuar la gestión, Jorge”, sintetiza la intención de consolidar un proyecto político que combine la continuidad de la actual administración con la apertura a nuevos liderazgos territoriales.

Diversos intendentes y funcionarios, como Mariel Fernández y Gabriel Katopodis, también suenan como posibles candidatos a la gobernación de Buenos Aires en 2027.

En las últimas semanas, la interna del peronismo bonaerense evidenció una mayor dinámica con reuniones y declaraciones que reflejan la intención de articular un espacio amplio y competitivo para 2027. Dirigentes consultados por medios nacionales destacaron la importancia de contar con candidatos “del territorio” y con capacidad de coordinación y estrategia, atributos que algunos sectores adjudican a intendentes como Ferraresi.