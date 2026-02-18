María Becerra participó en una jornada de adopción de perros en Miami y reafirmó su amor por los animales

María Becerra participó de una jornada de adopción de perritos en Miami y se hizo un tatuaje en homenaje a sus perros y gatos

María Becerra fue la figura central de una jornada de adopción responsable en Miami, celebrada este martes en The Underline Coral Gables, junto a Chewy Bark Park, en Florida. La cantante está de paso por esa ciudad para participar de los premios Lo Nuestro, donde está nominada por Mejor combinación femenina por “Pa’ Qué Volviste?” junto a Elena Rose. En su acción, fue apoyada por el público y organizaciones locales, y animó a sus seguidores a dar un hogar a perros rescatados. Tras la actividad, se realizó un tatuaje en homenaje a sus propios perros y gatos, como mostró el sitio TMH en su cuenta de TikTok.

Durante el evento, Becerra se acercó a distintos perros y compartió imágenes en sus redes sociales. La jornada ofreció a los asistentes un “meet and greet” con la artista y su mascota, además de snacks, bebidas y la posibilidad de conseguir tatuajes exprés en técnica de microrrealismo. Este método fue el que eligió la intérprete para plasmar la silueta de un perro y un gato en su piel, símbolo del vínculo cercano con sus animales.

María Becerra participó de una jornada de adopción de perritos en Miami

La artista argentina tiene actualmente siete perros y cuatro gatos, aunque en una entrevista en El podcast de final de mes contó que llegó a convivir con doce felinos, muchos de los cuales fueron entregados en adopción responsable. Los nombres de sus perros incluyen a Pistón, Tita, Turbo, Mecha, Gilda, Selena y Dalila. Todos ellos disfrutan de cuidados personalizados, con un fuerte énfasis en la importancia del rescate animal.

Historial solidario y activismo animal

La relación de Becerra con el bienestar animal va más allá de su vida diaria. En ocasión de las inundaciones en Campana y Zárate, la cantante lanzó una campaña junto a la Fundación Planeta Vivo para rescatar perros afectados por el temporal. Ofreció su casa como hogar temporal mientras buscaban familias definitivas y promovió la adopción a través de la cuenta de Instagram “Aguanten los perritos”, donde comparte historias de los animales y busca captar adoptantes comprometidos.

La iniciativa cobra fuerza también en el proceso de selección. Becerra y su pareja, J Rei, supervisan personalmente la entrega de cada perro, mediante un formulario exhaustivo que evalúa las condiciones del hogar y el compromiso familiar. Solo entregan a los animales cuando están vacunados, desparasitados y con la certeza de que tendrán un ambiente seguro. Entre los perros que encontraron una segunda oportunidad se encuentran Negri, Ricky, Vieji, Fredy y Manchita.

María Becerra y JRei con Pistón, el perrito que adoptaron al que le falta una manito

Pistón, la adopción que inspira integración

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Pistón, un cachorro nacido sin una de sus patas delanteras y con una malformación en otra extremidad. La artista informó que el perro espera una prótesis ortopédica para mejorar su movilidad.

“Para quienes me preguntan ‘¿qué le pasó en la patita?’, mi bebito Pistón nació sin su manito izquierda, tiene un muñoncito, por eso renguea. Pero ya están haciéndole su prótesis para que pueda caminar bien”, explicó la cantante en su cuenta de Instagram. Pistón fue incorporado al hogar de Becerra tras una campaña de rescate impulsada por Lula Heiders y gracias a la decisión compartida con J Rei. Ambos destacan la importancia de adoptar animales con discapacidades y no solo aquellos sin necesidades especiales.

Cuidados y atención exclusiva para sus mascotas

El compromiso de Becerra con sus perros y gatos se extiende a cuidados de alto nivel. Cuando la artista viaja al exterior, los animales permanecen en una guardería especializada, donde participan en actividades recreativas, usan piscina, reciben baños, peinados, atención veterinaria y una alimentación estrictamente vigilada.

En palabras recogidas en El podcast de final de mes, la cantante afirmó: “Invierto mucho en su comida, porque me interesa que vivan y que no le agarren piedras en los riñones”. Este alimento es preparado por una empresa que controla la proporción precisa de vísceras, proteínas magras y carbohidratos.

El proyecto de María Becerra con los perros afectados por las inundaciones

Para viajar con sus mascotas, Becerra considera rentar un avión privado, con el fin de evitarles estrés e incomodidades. Sostiene que cada perro tendría su propio asiento y cinturón de seguridad, aunque aclara que, hasta el momento, ni ella ni sus animales han volado en jet privado. No obstante, la artista deja claro que priorizaría este tipo de traslado en caso de ser necesario para preservar la calidad de vida de sus compañeros.

El vínculo de la cantante con sus animales es una muestra de devoción y cuidado que trasciende el concepto tradicional de mascota. Becerra define su entrega asegurando que ningún esfuerzo resulta excesivo cuando se trata de la felicidad y el bienestar de quienes considera parte central de su vida.