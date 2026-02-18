La respuesta de Costa a Pagani luego de sus polémicos comentarios: “No es un chiste”

La humorista reaccionó luego de que el periodista hablara sobre su sexualidad

Días atrás, Horacio Pagani volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de hacer una serie de polémicos comentarios al aire del programa Bendita (El Nueve) sobre la humorista Costa. Durante su aparición, el periodista opinó sobre su sexualidad, destacando: “Yo creí que era un tipo”. Así las cosas, este miércoles, la artista le respondió al comunicador.

Todo comenzó durante uno de los últimos programas de Bendita, allí, el equipo se encontraba comentando sobre una pelea previa entre Costa y Karina Iavícoli en Infama (América TV). Al debatir sobre ese episodio, Pagani expresó: “Yo creí que era un tipo”. La conductora Edith Hermida intervino en ese momento, recordando que Costa era su compañera de radio. Otros panelistas, como Daniel Rinaldi y Estefi Berardi, se sumaron para aclarar la identidad de Costa y subrayar la importancia de la diversidad en el panel.

Pagani intentó minimizar su comentario señalando desconocimiento personal y afirmó que, al escuchar la voz de Costa, supuso que era un hombre. Frente al desconcierto del grupo, insistió en que la situación había sido exagerada: “Tanto lío. No sabía”.

El comentario de Horacio Pagani sobre Costa que generó polémica: “Creí que era un tipo”

Consultada al respecto en una entrevista con Puro Show (eltrece), Costa adoptó un enfoque conciliador y relativizó la gravedad del episodio. “No es un chiste pero tampoco me molesta. Nos hacen cosas muchísimo más graves que esta”, remarcó, diferenciando entre comentarios poco afortunados y verdaderas manifestaciones de violencia o discriminación.

En su descargo, la humorista sostuvo que solo considera preocupantes los agravios cuando trascienden al ámbito estatal y que, en la televisión, prefiere no tomarlo como algo personal. “Si él de verdad no me conoce está perfecto. Tampoco soy Juana Azurduy. Vos te das cuenta cuando alguien lo hace con buena o con mala leche, y la verdad no me parece nada”, añadió.

Costa, por su parte, comparó el episodio con otras polémicas mediáticas recientes, como la de Joe Fernández, cuya declaración homofóbica en un programa radial fue duramente repudiada. La panelista estableció una diferencia clara entre los deslices desafortunados y las conductas discriminatorias. “Es una barbaridad, eso sí es grave, las disculpas no sirven porque no las sienten, no son reales”, afirmó, aludiendo al efecto nocivo de la discriminación explícita sobre la percepción pública de las identidades diversas.

Horacio Pagani habló sobre sus dichos contra la humorista Costa

En medio de la repercusión, Pagani pidió aclarar su postura en una participación en el programa de Moria Casan (eltrece). Allí explicó que no había visto la cara de Costa y que solo se guió por su voz: “No vi la cara, sentí una voz de hombre y dije hombre. En realidad no, no conozco a nadie. Salvo a vos, Moria, no conozco a nadie”, aseguró, aludiendo a su desconocimiento de los nuevos referentes del medio. Se definió como parte de “la vieja ola, de otro tiempo donde existían menos palabras y más códigos”, y sostuvo que intenta adaptarse a los cambios actuales, aunque reconoce la dificultad de abandonar valores heredados.

El incidente se insertó en un contexto donde Pagani ya había protagonizado controversias por sus opiniones sobre el rol de las mujeres en el periodismo deportivo. Recientemente, tras la incorporación de Morena Beltrán como comentarista en ESPN, el comunicador afirmó: “El fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol”. Estas declaraciones fueron ampliamente replicadas y generaron debates en las redes sociales en torno a las resistencias generacionales ante la ampliación de la diversidad en espacios tradicionalmente masculinos.

El discurrir del programa evidenció la profundidad de la división generacional y de género en los medios deportivos argentinos. Mientras que Federico “Negro” Bulos, compañero de transmisión de Beltrán en ESPN, elogió su trabajo al afirmar: “Acompañé a More, querida compañera, que debutó comentando y me tocó relatar. Te digo, talento, personalidad y juventud… es Mastantuono del periodismo deportivo argentino”. Pagani minimizó tales méritos y puso en duda el valor de la juventud o del recambio: “¿La juventud qué mérito es? ¿Qué carajo decís?”.