Pagani volvió a derrapar: el comentario sobre Costa que generó polémica: “Creí que era un tipo”

El comentario de Horacio Pagani sobre Costa que generó polémica: “Creí que era un tipo”

Horacio Pagani volvió a quedar en medio de una controversia durante su participación en el programa Bendita (El Nueve), a raíz de un comentario despectivo sobre la conductora Costa.

El episodio se registró luego de la emisión de un informe relacionado al enfrentamiento entre Costa y Karina Iavícoli en Infama, cuando Pagani expresó: “Yo creí que era un tipo”. El comentario provocó una reacción inmediata de Edith Hermida, quien le recordó: “Costa es mi compañera de radio”.

En ese momento, varios integrantes del panel manifestaron incomodidad ante lo sucedido, mientras Pagani intentaba suavizar la situación indicando: “Tanto lío. No sabía”. La discusión se intensificó cuando Hermida aclaró frente a cámara, acompañada por la imagen de Costa: “Ella es Costa, por si no la conocías. Trabaja con Vero Lozano en Cortá por Lozano y conmigo en la radio”.

Pagani, nuevamente envuelto en una polémica por comentarios machistas, esta vez referido a Costa

La respuesta de Pagani fue contundente: “No la conozco”. Durante el intercambio, Daniel Rinaldi intervino para agregar contexto sobre la identidad de la conductora: “Horacio, ella mantiene su nombre, Gonzalo Costa”. A pesar de las aclaraciones del resto de los panelistas, Pagani cerró el diálogo reafirmando su percepción: “La llaman por el apellido. Creí que era un tipo”. El episodio fue rápidamente replicado en redes sociales y puso nuevamente en el centro de la discusión a Pagani, quien recientemente había cuestionado la presencia de mujeres en el fútbol.

Recordemos: la inclusión de Morena Beltrán como comentarista en ESPN durante el enfrentamiento entre Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín reavivó el debate sobre la presencia femenina en las transmisiones deportivas. Su desempeño, el primero de una mujer en ese rol en los últimos 10 años de la Liga Profesional, fue celebrado por figuras del ambiente, pero también quedó bajo la lupa a causa de declaraciones de Pagani en Bendita fue cuestionado por sus comentarios machistas.

Dïas atrás, Pagani había criticado a Morena Beltrán, por su rol como comentarista de fútbol en ESPN

Poco después del debut de la periodista, el tema ocupó la pantalla del ciclo que hoy es capitaneado por Edith Hermida, donde Pagani profundizó una mirada que generó rechazo en las redes sociales. “El fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño!”.

Estas palabras, recogidas por el ciclo televisivo y replicadas ampliamente en redes, produjeron una fuerte reacción tanto dentro como fuera del estudio, reviviendo antiguas polémicas en torno a la inclusión de mujeres en espacios tradicionalmente masculinos.

El periodista deportivo lanzó polémicas frases sobre el debut de Morena Beltrán como comentarista (Video: Bendita/ El Nueve)

En la misma emisión, fue Estefi Berardi quien abrió el tema: “Estaría bueno ver más relatoras mujeres en ese rol, porque es un ambiente de mucho varón. ¿Qué pasa?”. Ante ese planteo, Pagani reaccionó con ironía:“Que sea todo el público mujeres así está todo lindo. Llenen los estadios de mujeres y barrabravas de mujeres”, frase que acentuó la tensión en el debate. La panelista insistió en que se trataba de propiciar mayor diversidad en un entorno históricamente de hombres, a lo que Pagani respondió que el fútbol “es esencialmente masculino” y que “las mujeres que no juegan al fútbol no deberían meterse”.

El discurrir del programa evidenció la profundidad de la división generacional y de género en los medios deportivos argentinos. Mientras que Federico “Negro” Bulos, compañero de transmisión de Beltrán en ESPN, elogió su trabajo al afirmar: “Acompañé a More, querida compañera, que debutó comentando y me tocó relatar. Te digo, talento, personalidad y juventud… es Mastantuono del periodismo deportivo argentino”. Pagani minimizó tales méritos y puso en duda el valor de la juventud o del recambio: “¿La juventud qué mérito es? ¿Qué carajo decís?”.