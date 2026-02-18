Ian Lucas habló de su secreto de seducción y provocó una respuesta irónica de Wanda: “¡Qué rápidas que son!“

El joven abrió la puerta de la intimidad y relató qué haría en una cita

Wanda mirá a cámara, pícara, y haciéndose la inocentona, exclama, con sentido crítico: “¡Qué rápidas que son!”.

Subtitulado: ¿Quiénes son rápidas, según Wanda? Las mujeres que aceptan sin más ir a una primera cita a la casa del caballero (dando por sentado que ella, Wanda, jamás hizo ni haría eso... En este caso el caballero viene a ser Ian Lucas, el interlocutor de Wanda.

Ya lo van a entender...

Lucas volvió a sacudir la competencia en una gala cargada de tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity (Telefe). El jurado propuso desafíos inesperados, elevando la presión hasta el último minuto, mientras las confesiones personales y las reacciones en el estudio añadieron un inusual contrapunto de humor y polémica a la noche.

Ian Lucas apela a la gastronomía a la hora de las conquistas...

En pleno desarrollo de la gala, Damián Betular comunicó un corte de luz que dejó a los participantes a oscuras, sin posibilidad de utilizar ningún aparato eléctrico durante varios minutos. La electricidad se restableció brevemente gracias a Donato de Santis, pero el respiro fue efímero: el jurado ordenó apagar el gas por otros tres minutos, con la única excepción de Susana Roccasalvo, quien disfrutó del beneficio de una medalla que había conseguido en la emisión previa.

La dinámica en el estudio cambió de inmediato cuando Santiago Giorgini introdujo una nueva consigna. Los participantes debieron intercambiar estaciones, trasladando ingredientes y preparaciones en proceso. El requerimiento desató desorganización, malestar y gestos de desconcierto, evidenciando que ningún aspirante podía relajarse ante la incertidumbre de la competencia.

La consigna del jurado terminó de confirmar que en esta edición de MasterChef Celebrity, cualquier ventaja puede esfumarse en segundos, y que la improvisación y la capacidad de reacción son determinantes para avanzar en el certamen.

Ian Lucas y su inesperada honestidad sentimental

Mientras los concursantes atravesaban estos desafíos, el foco se dirigió hacia Ian Lucas por un motivo ajeno a la cocina. En medio de la prueba, Wanda Nara lo interpeló sobre su situación sentimental, luego de que él admitiera cierta vulnerabilidad tras salvarse de la eliminación anterior. El youtuber expresó: “Si me iba, me habrían roto el corazón dos veces en un mes”, frase que provocó especulaciones sobre Evangelina Anderson.

El momento más incómodo llegó cuando Wanda indagó si solía invitar a mujeres a comer choripán en la Costanera de Buenos Aires. Sin evadir la pregunta, Ian Lucas sorprendió al reconocer: “No soy de tener citas en realidad. Tal vez la invito a comer a casa. Si me muestro en público es porque esa persona va a ser o es mi novia”. La precisión y franqueza de su respuesta captó la atención de los presentes.

Desde otro sector, Susana Roccasalvo intervino con ironía: “Le gusta ir directo a los papeles, comida y postre”. Wanda Nara insistió en que la invitación a la casa era demasiado directa, a lo que Lucas replicó: “Aceptan”. Entre risas, Wanda cerró la ocurrencia con: “Qué rápidas que son”.

Este posteo de Evangelina Anderson en San Valentin volvieron a disparar rumores de romance entre Lucas y la modelo...

Recetas, intimidad y posturas contundentes

Lucas añadió otro dato que generó revuelo entre sus compañeros. Reveló que suele cocinar para sus invitadas y confesó su plato favorito: “El plato que no falla es salmón con pasta Alfredo”. Su seguridad y destreza en el arte de la conquista generaron comentarios entre los demás, confirmando el rol protagónico que desempeña tanto dentro como fuera de la cocina.

Cuando llegó el turno de Roccasalvo para presentar su plato, la periodista fue categórica sobre su postura frente a invitaciones a cenar a una casa particular: “Si hoy un señor me invita a su casa, no solo le digo que no, sino que también lo bloqueo”. Wanda Nara, siempre ocurrente, puso un cierre humorístico al intercambio con la frase: “Igual un turro al año no hace daño”.

El episodio dejó en evidencia la intensidad de la competencia y la exposición emocional de sus protagonistas. Mientras las pruebas técnicas ponían a prueba la habilidad de los concursantes, las confesiones y las chicanas demostraban que en MasterChef Celebrity todo puede ser motivo de sorpresa y juego, dentro y fuera de la cocina.