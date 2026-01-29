El inesperado video de la expareja de Ian Lucas que encendió las redes contra el youtuber: “Si yo hablara”

Tras el revuelo de la relación de Lucas con Evangelina Anderson, la joven subió un contundente TikTok (Video: TikTok)

Luego de que Ian Lucas diera declaraciones públicas sobre su relación con Evangelina Anderson y los motivos del final, su expareja Felicitas Gut eligió contestar de manera indirecta pero contundente en TikTok. En el video, la joven aparece sonriendo y sumó la frase: “Mejor me callo, porque si yo hablara”, acompañando el gesto con emojis, dando a entender que podría contar mucho más sobre la historia.

Como parte de la tendencia de responder con música en redes, Felicitas sumó el último éxito de La Rosalía, “La Perla”, canción que los fans asocian con la ruptura de la española con Rauw Alejandro. Dejó sonar el fragmento: “Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra, pero de qué te sirve, si siempre, mientes más que hablas, te harán un monumento a la deshonestidad”, señalando sin nombrar a nadie que siente que la honestidad no fue la protagonista en la historia.

La publicación rápidamente fue leída por sus seguidores como una respuesta a los dichos de Ian Lucas, y avivó el interés por la versión de Felicitas, que, por ahora, prefiere hablar solo a través de indirectas y la música. Así, la joven dejó en claro que, aunque el tema se exponga en los medios, cada parte guarda su verdad y el cierre sigue pendiente en la conversación digital.

Este TikTok llegó luego de que el youtuber hablara como nunca del final de su vínculo sentimental con Evangelina en una nota con SQP (América TV) a la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). El influencer no esquivó las preguntas sobre su desilusión ni sobre el trasfondo real de la relación.

“Yo soy muy sincero. Siempre les dije lo que vieron ahí”, afirmó, diferenciándose de las versiones que sugirieron acerca de que su vínculo estaba armado para el show. “Siento que el que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa, claramente. Pasan cosas atrás, ¿no?”, remarcó, dando a entender que el vínculo superó el formato televisivo.

El contexto se tensó cuando, pocos días antes, Evangelina Anderson había asegurado que todo había sido “para las cámaras”. Esa declaración llegó a Ian por medio de las redes y no por un diálogo directo con Anderson. “Me enteré unos días antes porque estamos como dos, tres semanas adelantados en las grabaciones. No habíamos hablado entre nosotros”, señaló el youtuber de 26 años, quien admitió que el distanciamiento coincidió con el receso de vacaciones de la modelo. “Vi eso y me enteré por redes. No hablé con ella y ella tampoco me habló. Vine acá y fue verla acá después de las vacaciones”, agregó, ilustrando la tensión y el desconcierto de ese reencuentro.

“Siento que fue un error de comunicación también entre nosotros. Yo vi eso, me enteré y vine acá, estaba medio bajoneado en las grabaciones y eso creo que se notó”, se sinceró, quien expuso que la distancia afectó su ánimo y su desempeño laboral. Al ser consultado sobre el estado actual de la relación, remarcó que tras la charla pendiente lograron recomponer el trato: “Nos vamos a seguir viendo. Está la mejor entre nosotros, es alguien a la que yo quiero mucho y sé que ella también me quiere mucho a mí. Por eso hay mucho respeto mutuo también”.

“Yo si me enganché con alguien es porque compartí mucho con esa persona, no porque vengo a un programa y la veo acá”, insistió. Ante la pregunta insistente sobre si existió un beso fuera de cámaras, Ian respondió con contundencia: “Quiero que sepan eso, que lo que ven de mí es lo que soy. Yo lo dije siempre, no voy a mentir con nada”.