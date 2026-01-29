Teleshow

El inesperado video de la expareja de Ian Lucas que encendió las redes contra el youtuber: “Si yo hablara”

Felicitas Gut compartió una canción en TikTok y los usuarios apuntaron al participante de MasterChef Celebrity

Guardar
Tras el revuelo de la relación de Lucas con Evangelina Anderson, la joven subió un contundente TikTok (Video: TikTok)

Luego de que Ian Lucas diera declaraciones públicas sobre su relación con Evangelina Anderson y los motivos del final, su expareja Felicitas Gut eligió contestar de manera indirecta pero contundente en TikTok. En el video, la joven aparece sonriendo y sumó la frase: “Mejor me callo, porque si yo hablara”, acompañando el gesto con emojis, dando a entender que podría contar mucho más sobre la historia.

Como parte de la tendencia de responder con música en redes, Felicitas sumó el último éxito de La Rosalía, “La Perla”, canción que los fans asocian con la ruptura de la española con Rauw Alejandro. Dejó sonar el fragmento: “Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra, pero de qué te sirve, si siempre, mientes más que hablas, te harán un monumento a la deshonestidad”, señalando sin nombrar a nadie que siente que la honestidad no fue la protagonista en la historia.

La publicación rápidamente fue leída por sus seguidores como una respuesta a los dichos de Ian Lucas, y avivó el interés por la versión de Felicitas, que, por ahora, prefiere hablar solo a través de indirectas y la música. Así, la joven dejó en claro que, aunque el tema se exponga en los medios, cada parte guarda su verdad y el cierre sigue pendiente en la conversación digital.

Este TikTok llegó luego de que el youtuber hablara como nunca del final de su vínculo sentimental con Evangelina en una nota con SQP (América TV) a la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). El influencer no esquivó las preguntas sobre su desilusión ni sobre el trasfondo real de la relación.

“Yo soy muy sincero. Siempre les dije lo que vieron ahí”, afirmó, diferenciándose de las versiones que sugirieron acerca de que su vínculo estaba armado para el show. “Siento que el que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa, claramente. Pasan cosas atrás, ¿no?”, remarcó, dando a entender que el vínculo superó el formato televisivo.

El contexto se tensó cuando, pocos días antes, Evangelina Anderson había asegurado que todo había sido “para las cámaras”. Esa declaración llegó a Ian por medio de las redes y no por un diálogo directo con Anderson. “Me enteré unos días antes porque estamos como dos, tres semanas adelantados en las grabaciones. No habíamos hablado entre nosotros”, señaló el youtuber de 26 años, quien admitió que el distanciamiento coincidió con el receso de vacaciones de la modelo. “Vi eso y me enteré por redes. No hablé con ella y ella tampoco me habló. Vine acá y fue verla acá después de las vacaciones”, agregó, ilustrando la tensión y el desconcierto de ese reencuentro.

La relación amorosa entre los participantes de MasterChef llegó a su fin y el youtuber habló del tema (Video: SQP-América TV)

“Siento que fue un error de comunicación también entre nosotros. Yo vi eso, me enteré y vine acá, estaba medio bajoneado en las grabaciones y eso creo que se notó”, se sinceró, quien expuso que la distancia afectó su ánimo y su desempeño laboral. Al ser consultado sobre el estado actual de la relación, remarcó que tras la charla pendiente lograron recomponer el trato: “Nos vamos a seguir viendo. Está la mejor entre nosotros, es alguien a la que yo quiero mucho y sé que ella también me quiere mucho a mí. Por eso hay mucho respeto mutuo también”.

“Yo si me enganché con alguien es porque compartí mucho con esa persona, no porque vengo a un programa y la veo acá”, insistió. Ante la pregunta insistente sobre si existió un beso fuera de cámaras, Ian respondió con contundencia: “Quiero que sepan eso, que lo que ven de mí es lo que soy. Yo lo dije siempre, no voy a mentir con nada”.

Temas Relacionados

Ian LucasMasterChef CelebrityYoutuberTik TokTelefeRedes sociales

Últimas Noticias

Globos, peluches y regalos: así fue el cumpleaños sorpresa de Daniela Celis y Thiago Medina a sus gemelas

Para celebrar el segundo año de vida de sus hijas, los exparticipantes de Gran Hermano realizaron una exhaustiva decoración antes de que comenzaran el festejo

Globos, peluches y regalos: así

Quién es la famosa actriz que podría regresar a la tevé en Gran Hermano Generación Dorada: “Una megaestrella”

Mientras se acerca el estreno de la edición especial del reality, trascendió el nombre de una célebre artista que se sumaría con su hija en dos roles diferentes

Quién es la famosa actriz

Aseguran que la China Suárez habría tenido un affaire con Gonzalo Heredia en 2019: “Estos ojitos los vieron”

Santiago Riva Roy, en el Ejército de la mañana, afirmó haber sido testigo del acercamiento entre los actores en una fiesta. “¡Cómo chapaban!“, recordó

Aseguran que la China Suárez

El saludo de Mirtha Legrand a Susana Giménez por su cumpleaños que resume una vida de afecto compartido: “Amiga querida”

Mirtha eligió una fotografía de la década del 70 para enviarle un cariñoso mensaje a Susana

El saludo de Mirtha Legrand

El emotivo mensaje de Yaco González a su hija Juana y el recuerdo a Agustina Posse: “Tu madre, donde sea, te cuida”

Con motivo del cumpleaños número 25 de Juana González Posse, su padre la homenajeó con un conmovedor video y unas tiernas palabras en donde rememoró a la actriz, fallecida en 2021

El emotivo mensaje de Yaco
DEPORTES
Una travesía de casi dos

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

Solana Sierra avanzó a semis en Filipinas y tendrá un examen de riesgo rumbo a la final

Riestra recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El “ridículo” gol en contra de un arquero que eliminó a su equipo en la última jugada y da la vuelta al mundo

La Fórmula 1 tuvo su anteúltimo día de actividad en las pruebas privadas con un esperado debut que terminó en preocupación

TELESHOW
Globos, peluches y regalos: así

Globos, peluches y regalos: así fue el cumpleaños sorpresa de Daniela Celis y Thiago Medina a sus gemelas

Quién es la famosa actriz que podría regresar a la tevé en Gran Hermano Generación Dorada: “Una megaestrella”

Aseguran que la China Suárez habría tenido un affaire con Gonzalo Heredia en 2019: “Estos ojitos los vieron”

El saludo de Mirtha Legrand a Susana Giménez por su cumpleaños que resume una vida de afecto compartido: “Amiga querida”

El emotivo mensaje de Yaco González a su hija Juana y el recuerdo a Agustina Posse: “Tu madre, donde sea, te cuida”

INFOBAE AMÉRICA

Israel entregó 15 cadáveres palestinos

Israel entregó 15 cadáveres palestinos tras recuperar el último rehén muerto en Gaza

“América Latina puede sumarse a la próxima revolución tecnológica sin grandes recursos”, afirma Michio Kaku

La Unión Europea designó como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria del régimen iraní

Cómo el diálogo con personas cercanas influye en la forma en que interpretamos lo que nos pasa, según la ciencia

La ciencia reveló que tiburones y rayas sobrevivieron al asteroide que extinguió a los grandes dinosaurios