Zaira Nara a pleno en la nieve en Italia: producción en traje de baño, videollamadas con sus hijos y moda al rojo vivo

Zaira Nara posa elegantemente en la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, como invitada especial al evento deportivo.

La presencia de Zaira Nara en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia se convirtió en una ventana a las tendencias de la moda invernal, combinando glamour, funcionalidad y un relato personal que trasciende el frío de los Alpes. A través de sus publicaciones, la modelo y empresaria compartió con sus seguidores cada detalle de sus elecciones estilísticas, en una travesía marcada por la nieve, la familia a la distancia y el pulso de uno de los eventos deportivos más esperados del año.

Desde el primer día en tierras italianas, Zaira mostró una selección de prendas pensadas para enfrentar temperaturas bajo cero sin resignar sofisticación. Una de las imágenes más emblemáticas la retrata al aire libre, rodeada de un paisaje nevado, luciendo un conjunto blanco de cuerpo entero, ajustado y de tejido térmico. El look se completó con una campera amarrada en la cintura en tonos marrones y una vincha de lana gruesa, que aportó un toque artesanal y acogedor.

La modelo Zaira Nara posa en un vibrante enterito rojo y botas de nieve en las impresionantes montañas de Italia, donde fue invitada a presenciar las Olimpiadas de Invierno.

La apuesta monocromática resaltó en medio del blanco absoluto de la nieve, logrando un efecto visual de continuidad y elegancia. Este enfoque, basado en la superposición de capas y la elección de géneros técnicos, resulta fundamental en climas extremos como el de los Alpes de Livigno, donde el termómetro llegó a marcar -3 ℃.

En otro momento, la modelo sorprendió a sus seguidores con una postal tomada en el interior de su alojamiento. El reflejo en el espejo mostró una elección audaz: top de manga larga blanco, short de tejido azul celeste y botas de nieve de caña alta.

La modelo argentina Zaira Nara posa sonriente en Livigno, Italia, rodeada de nieve, en el marco de su invitación a las Olimpiadas de Invierno.

Al trasladarse a las pistas, Zaira optó por un enterizo rojo vibrante, ceñido al cuerpo, y las mismas botas robustas, ideales para caminar sobre la nieve. Las gafas oscuras sumaron un toque urbano y funcional, protegiendo la vista en jornadas de alta luminosidad. Este conjunto fue elegido para una jornada soleada en la montaña, donde el contraste entre el cielo azul y el paisaje blanco permitió que el look resaltara con fuerza.

El entorno de Milán, Cortina d’Ampezzo y especialmente los Alpes de Livigno, condicionó no solo los materiales sino también la paleta cromática y las texturas elegidas. En una de las imágenes más representativas, Zaira aparece frente a la fachada de un hotel de montaña, con abrigo oversized estampado, bufanda de lana y pantalón ancho en tonos neutros, adaptados a la nieve profunda y al clima gélido. El paisaje nevado, los techos cubiertos y la señalización del lugar refuerzan la atmósfera invernal y la necesidad de prendas abrigadas y resistentes.

La hija de Zaira Nara muestra su entusiasmo por la nieve y el paisaje invernal desde Italia, donde su madre asiste como invitada a las Olimpiadas de Invierno.

Las actividades al aire libre, como caminatas, eventos deportivos y recorridos por las instalaciones olímpicas, exigieron la combinación de moda funcional y estética. El uso de materiales térmicos, botas impermeables y accesorios como vinchas, bufandas y gafas, se presentaron como aliados clave para mantener el estilo aun en las condiciones más exigentes.

En otro registro, la modelo se animó a posar junto a un iglú de nieve, vestida únicamente con bikini negra, tapado largo y anteojos oscuros. La escena, que juega con el contraste entre el frío extremo y la osadía de la moda, fue acompañada por la presencia de bebidas de marca, ubicadas a un costado. Este tipo de imágenes refuerza el costado lúdico y disruptivo de la moda en contextos poco convencionales, donde el impacto visual prima sobre la lógica térmica.

Zaira Nara compartió una tierna videollamada con su hijo, quien le preguntó sobre la hora mientras ella se encuentra en Italia invitada a las Olimpiadas de Invierno.

A pesar de la distancia, el costado familiar ocupó un lugar central durante la cobertura. Las videollamadas con sus hijos quedaron registradas en capturas de pantalla que Zaira compartió con su comunidad digital. En una de ellas, se observa a su hijo pequeño preguntando: “¿Es de noche ahí, mamá?”, reflejando la curiosidad infantil frente a los husos horarios y el deseo de cercanía.

Zaira Nara posa audazmente en un entorno nevado en Italia, combinando un bikini con un abrigo y botas de nieve mientras disfruta de las Olimpiadas de Invierno.

En otra charla, su hija le pide: “¿Me mostrás la nieve? Podemos volver juntas. Es muy lindo.” Estas frases, acompañadas por gestos y sonrisas, evidencian el lazo afectivo que se mantiene intacto a pesar de los kilómetros.

La representación visual de estos encuentros virtuales aporta un contrapunto emocional al despliegue de moda y glamour. La maternidad, la nostalgia y la ternura se filtran en la narrativa, mostrando que la conexión familiar es tan importante como la profesional.