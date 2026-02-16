Teleshow

La emoción de Sol Pérez al ver a su hijo Marco dar sus primeros pasos solito: “Alguien se largó”

Una grabación familiar mostró el significado único de este avance en un ambiente de calidez y acompañamiento junto a su esposo Guido Mazzoni

Guardar
Sol Pérez mostró un importante avance del crecimiento de su hijo Marco que enterneció a todos, sus primeros pasos solo

El avance en la vida de Marco, el hijo de Sol Pérez, marcó un hito en el entorno familiar: comenzó a caminar solo, un logro que representa mucho más que un simple paso físico. La historia detrás de este momento revela el proceso de aprendizaje y desarrollo de Marco, y la emoción de una familia y el papel de las redes sociales como ventana de estos instantes.

El trayecto de Marco hacia sus primeros pasos independientes no fue inmediato. Durante varios meses, el niño atravesó distintas etapas de desarrollo motor. Inicialmente, se apoyaba en los muebles para desplazarse por la casa, o sostenido por las manos de la madre o del padre.

Un video familiar logró conmover
Un video familiar logró conmover a miles y viralizó el avance del niño. La conductora compartió este logro mientras sus seguidores participaban a la distancia del ambiente especial de la jornada

El avance se fue dando de manera gradual. Marco logró soltarse poco a poco, superando la inseguridad que caracteriza los primeros intentos. Cada pequeño progreso se convirtió en una victoria compartida por la familia, que seguía de cerca los cambios en el comportamiento del niño.

“Alguien se largo...No me pregunten por qué se agarra las orejas para caminar, jaja”, escribió en la historia la madre del pequeño.

La adquisición de confianza resultó fundamental en este proceso. La madre observó cómo Marco ganaba seguridad con cada intento, hasta que finalmente se animó a caminar completamente solo y chapoteando en un charco de agua.

Sol Pérez compartió el emotivo
Sol Pérez compartió el emotivo momento en que su hijo caminó solo mediante un video en redes sociales

La utilización de estas plataformas permitió que el logro de Marco trascendiera el ámbito privado, alcanzando a un público más amplio. Sol narró las etapas previas, los pequeños avances y la emoción del momento, generando identificación y empatía en su comunidad digital.

El uso de las redes sociales para difundir hitos familiares se ha convertido en una práctica habitual entre figuras públicas. De este modo, la celebración íntima adquiere una dimensión colectiva, donde fans y seguidores participan, aunque sea a la distancia, de la alegría de la familia.

Sol Pérez capturó un tierno
Sol Pérez capturó un tierno momento de su hijo Marco dando sus primeros pasos

La conductora eligió compartir el instante en que Marco caminó por primera vez sin ayuda. A través de sus cuentas personales, mostró a sus seguidores el paso clave de su hijo, relatando el proceso y el significado de ese avance.

A los ocho meses...

Con tan solo ocho meses desde su nacimiento, Sol Pérez mostró cómo ayudó al pequeño Marco a caminar (Instagram)

El hijo de Sol Pérez logró un hito en su desarrollo al dar sus primeros pasos a los ocho meses, un momento que la conductora decidió compartir con sus seguidores mediante un video en su cuenta de Instagram.

En la grabación, se observa a Marco caminando, mientras su madre lo acompaña agachada y le extiende los brazos para alentarlo. El entorno verde y sereno destaca el ambiente íntimo y la conexión entre madre e hijo.

Sol Pérez, acompañó el video de su hijo con una frase breve que expresa la relevancia del momento. Las imágenes muestran gestos de afecto y entusiasmo, transmitiendo la emoción que atraviesa en esta etapa de su maternidad.

Sol Pérez mostró los primeros
Sol Pérez mostró los primeros pasos de su hijo Marco a los 8 meses

El episodio se inscribe en un contexto familiar especial para Pérez y su pareja, Guido Mazzoni. En fechas cercanas, celebraron el bautismo de Marco en una ceremonia privada al aire libre, rodeados de familiares y amigos cercanos.

Figuras del entorno íntimo, como Josefina Ansa junto a Diego Mendoza y sus hijos, así como Eva Bargiela y Gianluca Simeone con su bebé Faustino, acompañaron a la familia, aportando calidez a la jornada. Los asistentes optaron por atuendos en tonos neutros y pasteles, reforzando la atmósfera acogedora del encuentro.

El bautismo de Marco, el
El bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: ternura, familia y amigos

La difusión del video renovó el interés de los seguidores de Sol Pérez por su vida personal, una faceta que suele compartir y que genera repercusión inmediata. Los mensajes reflejaron el aprecio del público no solo por los avances de Marco, sino también por el entorno afectivo que rodea a la familia. La presentadora atraviesa una etapa de plenitud, valorando lo esencial que le brinda el día a día junto a su hijo.

Temas Relacionados

Sol PérezBuenos AiresGuido MazzoniDesarrollo InfantilVida FamiliarMarco

Últimas Noticias

Del flechazo en Buenos Aires a una vida juntos: la historia de amor de Robert Duvall con la argentina Luciana Pedraza

La relación de tres décadas entre el legendario actor estadounidense y la actriz salteña desafió la distancia y los 41 años de diferencia. Se conocieron de manera fortuita en el país en 1996 y nunca más se separaron

Del flechazo en Buenos Aires

Un asado sería la prueba de que Evangelina Anderson está saliendo con Ian Lucas

En San Valentín, la modelo mostró orgullosa sus dotes de asadora. Pero algunos detalles del posteo dispararon los rumores, otra vez, de romance con el participante de MasterChef

Un asado sería la prueba

Zulma Faiad habló desde su internación por la grave caída en su casa: “Estoy con ánimo porque amo la vida”

La reconocida actriz narró a Teleshow cómo fue el accidente en el que se fracturó 4 costillas y la obligó a permanecer hospitalizada

Zulma Faiad habló desde su

La sorpresa viral en “La casita” de Bad Bunny: Guillermo Novellis de La Mosca en el corazón del show en River

En Infobae en vivo, el músico relató cómo surgió la invitación y repasó la histórica relación de La Mosca con Puerto Rico, en una noche donde la música popular latinoamericana fue protagonista

La sorpresa viral en “La

El gesto de apoyo de Pablo Echarri a Luciano Castro en medio de su internación: “Te amo gordo”

En diálogo con Puro Show, el artista mostró el respaldo incondicional a su amigo. “Está atravesando un momento durísimo y lo único que tengo para decirle es que acá estoy”, afirmó

El gesto de apoyo de
DEPORTES
El enorme elogio de una

El enorme elogio de una leyenda de la NBA para Emanuel Ginóbili: “Fue el mejor sexto hombre de la historia”

Deportivo Riestra y Newell’s cierran la quinta jornada del Torneo Apertura

Ruggeri criticó con dureza a Cavani tras el empate de Boca ante Platense: la frase con la que puso en duda su futuro en el club

Luisina Giovannini brilló en Antalya y conquistó su primer título del 2026

Fue multicampeón con el Real Madrid y el Chelsea, jugó tres Mundiales y revela su nueva vida: “Me siento más taxista que futbolista”

TELESHOW
Del flechazo en Buenos Aires

Del flechazo en Buenos Aires a una vida juntos: la historia de amor de Robert Duvall con la argentina Luciana Pedraza

Un asado sería la prueba de que Evangelina Anderson está saliendo con Ian Lucas

Zulma Faiad habló desde su internación por la grave caída en su casa: “Estoy con ánimo porque amo la vida”

La sorpresa viral en “La casita” de Bad Bunny: Guillermo Novellis de La Mosca en el corazón del show en River

El gesto de apoyo de Pablo Echarri a Luciano Castro en medio de su internación: “Te amo gordo”

INFOBAE AMÉRICA

Organismos denuncian la muerte del

Organismos denuncian la muerte del influencer Ali Rahbar tras ser detenido en las protestas en Irán

Panamá continuaría en la lista negra tributaria europea tras revisión de febrero

Un referente ambiental analizó por qué la Ley de Glaciares es clave para proteger el agua y advirtió sobre el impacto de la reforma

Ucrania recuperó más de 200 kilómetros cuadrados de terreno tras una serie de contraataques en el sureste del frente

El Vaticano triplica el acceso a la terraza de San Pedro y amplió los servicios para sus 20 millones de visitantes anuales