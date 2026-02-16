La emoción de Sol Pérez al ver a su hijo Marco dar sus primeros pasos solito: “Alguien se largó”

Sol Pérez mostró un importante avance del crecimiento de su hijo Marco que enterneció a todos, sus primeros pasos solo

El avance en la vida de Marco, el hijo de Sol Pérez, marcó un hito en el entorno familiar: comenzó a caminar solo, un logro que representa mucho más que un simple paso físico. La historia detrás de este momento revela el proceso de aprendizaje y desarrollo de Marco, y la emoción de una familia y el papel de las redes sociales como ventana de estos instantes.

El trayecto de Marco hacia sus primeros pasos independientes no fue inmediato. Durante varios meses, el niño atravesó distintas etapas de desarrollo motor. Inicialmente, se apoyaba en los muebles para desplazarse por la casa, o sostenido por las manos de la madre o del padre.

Un video familiar logró conmover a miles y viralizó el avance del niño. La conductora compartió este logro mientras sus seguidores participaban a la distancia del ambiente especial de la jornada

El avance se fue dando de manera gradual. Marco logró soltarse poco a poco, superando la inseguridad que caracteriza los primeros intentos. Cada pequeño progreso se convirtió en una victoria compartida por la familia, que seguía de cerca los cambios en el comportamiento del niño.

“Alguien se largo...No me pregunten por qué se agarra las orejas para caminar, jaja”, escribió en la historia la madre del pequeño.

La adquisición de confianza resultó fundamental en este proceso. La madre observó cómo Marco ganaba seguridad con cada intento, hasta que finalmente se animó a caminar completamente solo y chapoteando en un charco de agua.

La utilización de estas plataformas permitió que el logro de Marco trascendiera el ámbito privado, alcanzando a un público más amplio. Sol narró las etapas previas, los pequeños avances y la emoción del momento, generando identificación y empatía en su comunidad digital.

El uso de las redes sociales para difundir hitos familiares se ha convertido en una práctica habitual entre figuras públicas. De este modo, la celebración íntima adquiere una dimensión colectiva, donde fans y seguidores participan, aunque sea a la distancia, de la alegría de la familia.

La conductora eligió compartir el instante en que Marco caminó por primera vez sin ayuda. A través de sus cuentas personales, mostró a sus seguidores el paso clave de su hijo, relatando el proceso y el significado de ese avance.

El hijo de Sol Pérez logró un hito en su desarrollo al dar sus primeros pasos a los ocho meses, un momento que la conductora decidió compartir con sus seguidores mediante un video en su cuenta de Instagram.

En la grabación, se observa a Marco caminando, mientras su madre lo acompaña agachada y le extiende los brazos para alentarlo. El entorno verde y sereno destaca el ambiente íntimo y la conexión entre madre e hijo.

Sol Pérez, acompañó el video de su hijo con una frase breve que expresa la relevancia del momento. Las imágenes muestran gestos de afecto y entusiasmo, transmitiendo la emoción que atraviesa en esta etapa de su maternidad.

El episodio se inscribe en un contexto familiar especial para Pérez y su pareja, Guido Mazzoni. En fechas cercanas, celebraron el bautismo de Marco en una ceremonia privada al aire libre, rodeados de familiares y amigos cercanos.

Figuras del entorno íntimo, como Josefina Ansa junto a Diego Mendoza y sus hijos, así como Eva Bargiela y Gianluca Simeone con su bebé Faustino, acompañaron a la familia, aportando calidez a la jornada. Los asistentes optaron por atuendos en tonos neutros y pasteles, reforzando la atmósfera acogedora del encuentro.

El bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: ternura, familia y amigos

La difusión del video renovó el interés de los seguidores de Sol Pérez por su vida personal, una faceta que suele compartir y que genera repercusión inmediata. Los mensajes reflejaron el aprecio del público no solo por los avances de Marco, sino también por el entorno afectivo que rodea a la familia. La presentadora atraviesa una etapa de plenitud, valorando lo esencial que le brinda el día a día junto a su hijo.