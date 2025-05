Sol Pérez mostró sus abdominales a pocas semanas de ser madre y respondió a las críticas: “Aunque digan que es una obsesión”

Sol Pérez mostró como entrena con su hijo de un mes

Sol Pérez no esperó demasiado. Apenas 14 días después de convertirse en madre, y de atravesar una cesárea, la panelista de Gran Hermano (Telefe) decidió ponerse nuevamente las zapatillas y volver al gimnasio. En esa línea, la joven mostró los resultados de su entrenamiento y respondió las críticas por su actividad.

“Así se ve la mañana después de una noche complicada”, comenzó diciendo la influencer, ante sus casi siete millones de seguidores, mientras sostenía amorosamente a su bebé e intentaba comer una barrita de cereal al mismo tiempo. A pesar del cansancio, y de las pocas horas de sueño, tres horas después Pérez regresó al gimnasio.

Sol Pérez compartió los resultados de su entrenamiento y apuntó contra sus haters (Instagram)

Fue entonces cuando la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) publicó una foto en la que levantaba su remera para mostrar sus abdominales tonificados. “Voy a trabajar por mí y por mi salud mental aunque algunos digan que es una obsesión”, escribió de forma tajante haciendo alusión a las críticas que había recibido.

Tanto en las semanas previas a dar a luz, como a los días posteriores del nacimiento de Marco, la joven siempre se mostró haciendo actividad física. Uno de sus cruces más fuertes fue cuando la influencer estaba cursando la semana 30 de embarazo. Allí, en uno de sus videos, un usuario le comentó: “Esta obsesión que tienen con ejercitarse tiene que ser algún tipo de trastorno”.

El mensaje en cuestión se viralizó con más fuerza aún, ganando miles de “me gusta” y muchas adhesiones. Sin embargo, llegó a ojos de Sol, quien no dudó en responderle. “Se llama salud. Está avalado por médicos, entrenadores y expertos en salud. Pero seguro vos sabes más, la próxima te pregunto cómo llevar un embarazo saludable a vos”, le contestó la panelista.

Sol Pérez mostró cómo empezó su día antes de ir a entrenar (Instagram)

De esta manera, Sol acompañó cada etapa de su maternidad con ejercicio. A pesar de afrontar un parto por cesárea, y que el posoperatorio, como para toda madre reciente, exigía calma, Pérez volvió a entrenar, pero no por capricho, sino por una necesidad vital.

Desde la comodidad de su hogar, y mientras su hijo Marco dormía bajo el cuidado de la abuela, Sol fue retomando el ritmo: primero caminatas suaves y luego sesiones en la cinta. “Catorce días de la cesárea. Hoy hablo bajito porque bebito duerme y lo tengo acá a tiro con la abuela así lo ve”, aseguró la panelista mientras hacía su actividad.

“Son catorce días de la cesárea y es la primera vez que me subo a la cinta”, enfatizó, mientras sudaba y se daba ánimo. “¡Vamos!”, lanzó, en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Hace un día la influencer mostró el primer corte de pelo de su hijo. En sus historias de Instagram, grabó el instante exacto en el que una profesional vestida de rosa, con cofia, luz led y máquina en mano, le hacía el primer rapado a su hijo, mientras el pequeño dormía plácidamente, completamente relajado sobre un almohadón. “Vino Ale y tengo nuevo look”, escribió Sol sobre la imagen, visiblemente emocionada. En el video se escucha de fondo una versión de cuna del clásico “Here Comes the Sun” de The Beatles, acompañando la escena como si fuera una película.

La pareja de Guido y Sol comparte una profunda pasión por el deporte, algo que fue clave para su primer encuentro en uno de los gimnasios que el empresario posee. Mazzoni, además, proviene de una familia vinculada al rugby, particularmente a la Asociación Alumni, un club en Tortuguitas. Esta relación con el rugby no solo se refleja en su vida personal, sino también en el primer regalo para su hijo: una camiseta blanca con rayas rojas y el nombre del pequeño, obsequiada por uno de los amigos del empresario.