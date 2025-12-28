Sol Pérez compartió el importante logro de su hijo Marco: “¿En qué momento?"

Con tan solo ocho meses desde su nacimiento, Sol Pérez mostró cómo ayudó al pequeño Marco a caminar (Instagram)

Desde la llegada de Marco en abril pasado, la vida de Sol Pérez y su pareja, Guido Mazzoni, dio un giro absoluto. La maternidad abrió para la conductora y panelista una etapa de descubrimientos, emociones y nuevas rutinas, que ella misma se encarga de compartir con sus seguidores a través de las redes sociales. En los últimos días, la familia sumó un nuevo motivo de celebración: Marco dio sus primeros pasos y Sol no dudó en registrar ese instante clave para atesorarlo y compartirlo con su comunidad.

A través de sus historias de Instagram, Sol mostró con orgullo el avance de su hijo. “¿En qué momento?”, escribió sobre el video, en el que se la pudo ver sosteniendo las manos del pequeño mientras él caminaba por la habitación. La escena, cargada de ternura y paciencia, mostró a ambos avanzando entre pasos cortos, sonrisas y balbuceos, hasta que llegaron al encuentro con Nancy, la mascota de la familia. Entre carcajadas, Marco se detuvo frente al perro de la pareja, mientras la panelista lo animaba y saludaba: “¡Hola, Nancy!”. La mascota, curiosa pero reservada, se alejó de la escena, completando un momento cotidiano y entrañable.

Esta grabación se sumó a una colección de recuerdos y logros que Pérez viene registrando desde el nacimiento de Marco. Los avances del bebé, que crece y aprende a un ritmo acelerado, generan constante asombro en sus padres. A fines de noviembre, la familia ya había vivido otro hito fundamental: Marco dijo “mamá” por primera vez y el momento quedó inmortalizado en un video que rápidamente se volvió viral.

Orgullosa de los avances de su hijo, Sol compartió sus primeros pasos ante sus seguidores

En aquella ocasión, Marco estaba sentado en su silla alta durante la comida, balbuceando y riendo, hasta que, de manera clara y espontánea, pronunció la palabra “mamá”. La reacción de Sol y Guido fue de sorpresa y alegría: el papá felicitó al niño con entusiasmo, mientras la mamá lo llenó de besos, risas y palabras de cariño. Sol acompañó la publicación con la pregunta “¿Dijo mamá?”, invitando a sus seguidores a compartir la emoción y la sorpresa de ese primer gran logro.

La repercusión de estos videos en redes sociales no tardó en llegar. Miles de usuarios se sumaron a la ola de mensajes y ‘me gusta’, celebrando junto a la familia cada avance de Marco. La publicación del primer “mamá” superó los 53 mil interacciones y recibió comentarios de figuras reconocidas, como Claudia Villafañe, quien escribió “¡Me lo morfo!” y Pepe Ochoa, panelista de LAM, que exclamó: “Por favor, ese bebote”. Los seguidores de la joven también participaron activamente, confirmando que habían escuchado la palabra y felicitando a la familia por el progreso del niño.

En octubre pasado, Marco sorprendió a sus padres al decir por primera vez "mamá" frente a la cámara (Instagram)

En este contexto de cambios, descubrimientos y nuevas rutinas, el vínculo entre Sol, Guido y su hijo Marco se afianza día a día. Sol, que se desempeña como panelista en Cortá por Lozano (Telefe), no deja de mostrar el costado más humano y cotidiano de la maternidad, lejos del glamour de la televisión y más cerca de la realidad compartida por muchas familias. Los registros de los primeros pasos, las primeras palabras y los momentos en familia constituyen una crónica visual del crecimiento de Marco y de la transformación de la influencer y el empresario en padres presentes, atentos y emocionados ante cada logro de su hijo.

De esa manera, la familia Mazzoni-Pérez se muestra unida y agradecida por el cariño que reciben en redes sociales, y Sol no deja pasar la oportunidad de agradecer el apoyo y los mensajes de aliento que llegan a diario. Cada video y cada publicación se convierten en un puente con sus seguidores, que acompañan el crecimiento de Marco como si fueran parte de la familia.