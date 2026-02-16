Kennys Palacios sorprendió al apoyar la serie de la China Suárez, “En el Barro 2″

El respaldo de Palacios a la producción protagonizada por Suárez reavivó especulaciones sobre su relación con Wanda Nara

Kennys Palacios, reconocido peluquero y colaborador cercano de Wanda Nara, generó polémica en redes sociales al expresar su apoyo a la serie “En el barro”, protagonizada por China Suárez y disponible en Netflix. El respaldo de Palacios a este proyecto reavivó especulaciones sobre su vínculo profesional y personal con la empresaria, y desencadenó un intenso debate entre los usuarios.

Palacios sorprendió al publicar en X la frase “En el Barro 2”, en referencia a la segunda temporada de la producción televisiva vinculada a Suárez. Esta mención directa al estreno no pasó desapercibida, sobre todo por la historia de tensiones mediáticas entre la actriz y el entorno de Wanda Nara.

La publicación de Kennys Palacios con el texto 'El Barro 2 🔥🔥🔥' ha alcanzado más de 172 mil visualizaciones en X.com, mostrando un alto nivel de interacción. (Kennys Palacios)

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar. Muchos se mostraron perplejos por el aparente respaldo de quien es considerado uno de los aliados más fieles de Nara. Comentarios como “Esta sí que no la venía venir, qué triste” y “Uno que está jugando con fuego” dominaron la conversación, mientras otros defendieron la independencia de Palacios para separar lo laboral de lo personal.

Frente a la ola de críticas, el peluquero respondió con ironía desde la misma red social. Con tono relajado, desestimó la controversia y dejó claro que su apoyo a la serie no implicaba tomar partido en disputas del pasado. La respuesta marcó un contraste con sus habituales intervenciones en defensa de la empresaria.

El episodio cobró una dimensión mayor al recordar los antecedentes de disputas públicas entre Nara y Suárez. En lanzamientos anteriores de la actriz, ya habían surgido indirectas y competencia desde el círculo de la empresaria. El gesto de Palacios fue percibido como un cambio en la tradicional alineación interna, y abrió espacio a interpretaciones cruzadas sobre la fortaleza de sus actuales vínculos laborales y personales.

La controversia alimentó dos posiciones principales: algunos vieron en la acción de Palacios una demostración de profesionalismo, mientras que otros interpretaron el gesto como un posible signo de distanciamiento con Nara. Aunque no surgieron confirmaciones de ruptura, la sensibilidad en torno a estas relaciones se reflejó en la intensidad de la discusión digital.

En simultáneo, Wanda Nara apostó por la exposición sentimental. El 14 de febrero, Día de los Enamorados, anunció mediante una publicación en Instagram su reconciliación con Martín Migueles. La empresaria compartió una imagen romántica de Migueles y la frase “Te amo”, acompañada de emojis. A lo largo de la jornada, sumó imágenes de celebraciones en la playa y un desayuno especial en un hotel, evidenciando un ambiente íntimo y festivo.

La noticia sobre la reconciliación de Nara fue rápidamente comparada con recuerdos de gestos románticos en el pasado, especialmente aquellos protagonizados por Mauro Icardi y la propia China Suárez. En este contexto de reiteradas exposiciones públicas, cada manifestación adquiere un peso simbólico.

Tanto en la esfera profesional como en la personal, el episodio reflejó el alto nivel de atención y comentario público sobre los protagonistas del espectáculo argentino. Un solo mensaje en redes sociales puede desatar polémica y matizar las percepciones sobre lealtad e independencia en un entorno de opiniones divididas.

El segundo San Valentín reunió a La China Suárez y Mauro Icardi en Estambul, marcando su reencuentro inmediato tras días separados por compromisos laborales y familiares. Un exclusivo bolso de Louis Vuitton verde, un ramo imponente de rosas rojas y la frase “Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín” fueron los elementos centrales de una publicación que consolidó el momento íntimo de la pareja.

Mauro Icardi y China Suárez comparten un íntimo momento de afecto, rodeados de rosas rojas y regalos, celebrando el Día de San Valentín con gran pasión.

La secuencia mostró a la China Suárez luciendo camisa blanca larga, tapado negro, medias y botas altas, posando con los obsequios cuidadosamente dispuestos en una sala de tonos claros. “Celebrando el estreno de la serie y el hat-trick”, escribió la actriz en una storie que registró su regreso a Turquía y el festejo compartido del reciente logro futbolístico de Icardi, quien alcanzó el récord de máximo goleador extranjero en la historia del Galatasaray. La publicación incluyó una taza blanca con corazones rojos y el mensaje “Te amo”, además de la pelota firmada por el plantel, destacando la convergencia entre la vida personal y profesional en la celebración.

La actriz China Suárez posa junto a un gigantesco ramo de rosas rojas, un regalo de San Valentín de Mauro Icardi

El modelo del bolso, Capucines Mini de Louis Vuitton, presentó detalles personalizados con cadena dorada e iniciales de los protagonistas. El ambiente, según las imágenes difundidas, sumó arreglos florales en forma de corazón, osos de peluche y dulces, en un despliegue que reforzó la búsqueda de privacidad y complicidad, aún en un contexto de alta exposición.

China Suárez y Mauro Icardi celebran San Valentín con un romántico gesto

La frase elegida por China Suárez para acompañar las imágenes sumó miles de reacciones en redes sociales: “Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”. La actor demostró así el impacto de los gestos minuciosos en una agenda marcada por la alternancia entre la intimidad familiar, las obligaciones laborales y la visibilidad mediática.