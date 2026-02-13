Teleshow

El reencuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía: “Celebrando el estreno y un hat trick”

Tras el incómodo momento que vivió durante su salida de Argentina, la actriz compartió una tierna foto de su llegada a Estambul

Guardar
El emotivo reencuentro de la
El emotivo reencuentro de la actriz y el futbolista se celebró en Estambul tras varios días separados

Tras un breve paso por Argentina, en el cual compartió tiempo con sus hijos y cumplió con sus compromisos laborales de cara a la segunda temporada de En el Barro (Netflix), la China Suárez regresó a Turquía. Luego de varias horas de vuelo, apenas llegó a su hogar, la actriz mostró su reencuentro con su novio, Mauro Icardi. Entre sonrisas y gestos de amor, la pareja demostró cuánto se habían extrañado.

“Celebrando el estreno de la serie y el hat-trick”, escribió Suárez en su story junto a la ubicación que marcaba su regreso, Estambul, Turquía. En la imagen se observaba a la pareja sentada en un sillón mientras el futbolista, quien lucía la indumentaria del Galatasaray, la abrazaba por la espalda. Sobre la mesa ratona que se destacaba a sus espaldas podía verse una pequeña taza de color blanco con corazones rojos, la cual decía: “Te amo”.

En ese contexto, ambos sonreían a la cámara, al tiempo que la China, quien lucía jeans claros, remera blanca y una chaqueta negra, sostenía con su mano izquierda la pelota del gran partido de su novio, firmada por sus compañeros. El delantero fue clave en la goleada de su equipo ante el Eyüpspor por la Superliga de Turquía. Luego de convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia del club, Icardi consiguió tres goles en el encuentro de este viernes.

La China Suárez regresó a
La China Suárez regresó a Turquía tras cumplir compromisos laborales en Argentina y reencontrarse con Mauro Icardi (Instagram)

Más allá de esta alegría, en su salida de Argentina, la China Suárez vivió un incómodo momento con un grupo de periodistas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La actriz llegó por la noche, acompañada de sus tres hijos, en su viaje de regreso a Turquía para reencontrarse con Mauro Icardi, su pareja y futbolista del Galatasaray.

Nada más bajar del vehículo, Suárez se topó con un grupo numeroso de cronistas y fotógrafos. Visiblemente molesta, detuvo su marcha y reclamó a la prensa: “¡Están mis hijos! Están mis hijos al lado. Por favor, cuidá lo que decís”. Así reiteró su pedido, preocupada por la presencia de los menores mientras atravesaba el tumulto con valijas.

La escena se produjo en medio de una ola de rumores de infidelidad que envuelven a Icardi. Las especulaciones aumentaron cuando circularon en redes sociales imágenes retro del futbolista junto a su expareja Wanda Nara, mientras Suárez promocionaba en Buenos Aires la segunda temporada de la serie En el Barro.

La modelo respondió con furia cuando un periodista le hizo una pregunta durante su salida del país

El clima de exposición alcanzó un nuevo nivel cuando la actriz publicó y luego eliminó una historia en sus redes sociales, con la frase: “Mi hilo rojo”. La expresión evocó la leyenda asiática del hilo invisible que une a personas destinadas a encontrarse. Usuarios interpretaron el mensaje como una alusión a Icardi y también como referencia al film “El hilo rojo”, en el que Suárez fue protagonista, reactivando debates sobre su vida sentimental.

Entre los detalles llamativos del episodio, Suárez lució una gorra con la leyenda en inglés “Not your business”, traducida como “No es tu asunto”. El accesorio fue interpretado como una declaración directa ante las preguntas insistentes de la prensa y reafirmó la intención de la actriz de preservar su privacidad.

La salida de la China
La salida de la China Suárez de Argentina estuvo marcada por un tenso momento con la prensa en el Aeropuerto de Ezeiza

La viralización de las imágenes de Ezeiza y la reacción de la China Suárez desencadenaron numerosos comentarios y análisis en redes sociales. La exposición de su vida familiar y sentimental generó un nuevo debate sobre los límites entre el interés público y la protección de la privacidad de los menores.

A pesar de las explicaciones y desmentidas públicas de la pareja, cada gesto o declaración de Suárez e Icardi continúa siendo examinado y replicado tanto en plataformas digitales como en medios tradicionales. Esta dinámica de alta visibilidad intensifica la presión sobre ambos y sus entornos más cercanos.

El delantero dejó clara su postura al descalificar la reproducción de historias carentes de pruebas, expresando su rechazo a las versiones infundadas que se multiplican en el debate público.

Temas Relacionados

China SuárezMauro IcardiWanda NaraTurquía

Últimas Noticias

La romántica dedicatoria de J Rei a María Becerra por su cumpleaños: “Tengo el privilegio de ver brillar esos ojitos”

Tras su viaje a Perú, la intérprete de “Corazón Vació” devolvió el gesto de su novio y mostró la intimidad de su festejo con un comida casera: bondiola al disco y empanadas fritas

La romántica dedicatoria de J

El dolor de Ivana Figueiras por la muerte de su abuelo: “Marcaste mi infancia para siempre”

La empresaria compartió con sus seguidores el duro momento familiar que está atravesando

El dolor de Ivana Figueiras

El fenómeno Nuestro Romance: Juan Amón revela cómo una broma entre amigos se volvió el plan de San Valentín

El cantante y creador de Nuestro Romance pasó por Infobae a la Tarde y reveló cómo una broma entre amigos se transformó en un proyecto musical que llena teatros sin necesidad de redes sociales

El fenómeno Nuestro Romance: Juan

Se abrieron las puertas del estadio: todo el color de los fans en la previa del primer recital de Bad Bunny en River Plate

Con sombreros, flores y banderas de Puerto Rico, los jóvenes comenzaron a ingresar para disfrutar la fiesta inicial del cantante boricua: los precios del merchandising y las mejores fotos

Se abrieron las puertas del

Guillermo Coppola: “La peor preocupación de Diego Maradona era que lo olvidaran”

En diálogo con Infobae a la Tarde, el reconocido representante repasó los años compartidos, las soledades y los secretos de una relación única con Maradona. Entre anécdotas, confesó el mayor temor de su amigo y explicó por qué, contando historias y evocando su memoria, cumple el deseo más profundo del ídolo

Guillermo Coppola: “La peor preocupación
DEPORTES
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry avanzan y habrá duelo argentino en semifinales del Argentina Open

Murió la esposa del campeón del mundo con la selección argentina Carlos “Chino” Tapia

Independiente empata contra el invicto Lanús por la quinta fecha del Torneo Apertura

El Wrexham de Ryan Reynolds y Rob McElhenney sigue haciendo historia en la FA Cup: avanzó a octavos de final tras 29 años

La historia viva del Buenos Aires Lawn Tennis Club, cuna de campeones y símbolo del deporte nacional

TELESHOW
La romántica dedicatoria de J

La romántica dedicatoria de J Rei a María Becerra por su cumpleaños: “Tengo el privilegio de ver brillar esos ojitos”

El dolor de Ivana Figueiras por la muerte de su abuelo: “Marcaste mi infancia para siempre”

El fenómeno Nuestro Romance: Juan Amón revela cómo una broma entre amigos se volvió el plan de San Valentín

Se abrieron las puertas del estadio: todo el color de los fans en la previa del primer recital de Bad Bunny en River Plate

Guillermo Coppola: “La peor preocupación de Diego Maradona era que lo olvidaran”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 200 mil pasajeros

Más de 200 mil pasajeros utilizaron el Panama Stopover en 2025

Crisis en Cuba: se desató un gran incendio en una refinería en La Habana

La mexicana Elma Correa ganó el Premio Biblioteca Breve con una novela sobre el fin de la inocencia

Jueza fija fecha de alegatos en proceso Odebrecht por pago de sobornos en Panamá

Montevideo será sede de la Cumbre Mundial de Comunicación Política: ex presidentes uruguayos analizarán su impacto en la vida democrática