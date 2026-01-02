Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

"Me Caso", el anuncio de Kennys Palacios, el estilista habló con Teleshow

Kennys Palacios, reconocido estilista de los famosos y mano derecha de Wanda Nara, atrajo una vez más la atención pública al anunciar su casamiento con Roi, su pareja desde hace doce años. El anuncio, realizado en redes sociales, generó amplia repercusión por la historia conjunta de la pareja y la presencia mediática de Palacios, reforzada por su participación reciente como conductor en Telefe y su vinculación a realities como Gran Hermano 2025.

El viaje a Brasil, previsto desde mediados de año, se transformó en el escenario de una propuesta inesperada en la última noche del 2025, según relató Kennys en una conversación con Teleshow: “Vinimos a Brasil en familia”, aseguró el peluquero, remontándose a cuando todavía no sabía lo que se venía. La secuencia más marcada de la estadía ocurrió durante la noche del 31 de diciembre, bajo un cielo especialmente iluminado.

“Yo estaba mirando los juegos artificiales y de repente mi cuñada me dice que me quería decir algo y ahí lo veo a mi novio llorando con la cajita y los anillos”, recordó. Un pequeño gran primer paso que se irá formalizando sobre la marcha. “No tenemos fecha, pero posiblemente sea para fines de este año”, aseguró.

La experiencia se presentó como un cambio de rumbo espontáneo durante lo que originalmente era un viaje familiar, redefiniendo el sentido de la celebración y marcando una nueva etapa para la pareja.

La escena se inmortalizó en un video donde Roi Orbegozo le propuso casamiento a Palacios mientras de fondo explotaban fuegos artificiales multicolores. Según lo que registró en sus redes, el estilista escribió junto a un corazón rojo: “Me caso”, dinamizando de inmediato una ola de reacciones del mundo del espectáculo y de su entorno profesional.

Actualmente, Palacios sostiene una posición relevante en la pantalla local, con presencia en el universo del stream de ciclos líderes como Bake Off y Gran Hermano, lo que consolidó su relación profesional con Telefe y lo ubicó entre las personalidades más requeridas. Este reconocimiento se suma a una carrera que le permitió desarrollar proyectos propios, manteniendo una exposición tanto en televisión como en streaming, y participar de eventos de gran audiencia.

La construcción de su trayectoria estuvo marcada por el vínculo cercano con la familia Nara. Palacios rememoró sus inicios en la peluquería como resultado de encuentros fortuitos: “Una de las primeras de las que me hice amigo fue de Zaira Nara, y ella me fue presentando a la hermana, a otras amigas… Así comenzó todo”, relató a la prensa. A partir de esa etapa, se convirtió en un aliado clave de Wanda Nara, acompañándola en el plano profesional y personal, inclusive durante situaciones como el WandaGate ocurrido en París y que terminó detonando su matrimonio con Mauro Icardi.

“Todos piensan que me tocó una varita y por eso estoy, pero no fue así. Tuve muchos trabajos, como verdulero y de muchas cosas, porque la pasaba mal en secundaria y no quería estudiar”, confesó tiempo atrás explicando cómo fue su llegada a la fama. El salto de las redes y del universo Nara a la masividad definitiva llegó en 2023 con su integración a Bailando por un Sueño, ciclo que amplió su llegada al público general.

En el ámbito personal, la relación entre Palacios y Roi es otro pilar de su vida actual. Llevan juntos doce años, tras conocerse en un bar por intermedio de un amigo, y nunca más se separaron en un camino que conduce inevitablemente al altar.

Roi es comerciante y dueño de una cervecería, se mantiene al margen del ambiente artístico, acompañando y sosteniendo la movida agenda de Palacios, quien reconoce la importancia de los espacios individuales en la pareja. Ambos optaron por vivir en casas separadas debido a experiencias anteriores.

El anuncio del compromiso fue recibido con entusiasmo en redes sociales y medios, donde el video de la propuesta adquirió relevancia entre seguidores y allegados, según la cobertura de ambas publicaciones. Pese a la inexistencia de convivencia en el presente, la pareja remarcó su intención de avanzar hacia una vida en común, comenzando con la boda y proyectando la formación de una familia.

Roi declaró su interés en ser padre y que ambos comparten ese deseo, aunque reconoce diferencias en sus maneras de afrontar la vida diaria. Sobre la posibilidad de adopción, Kennys admitió que el proceso legal y administrativo en Argentina es complejo y mencionó el caso de parejas amigas que han recorrido caminos difíciles. No obstante, sostuvo la esperanza de concretar el sueño de formar una familia, ya sea mediante adopción o por otros medios.

Mirando hacia adelante, el horizonte profesional de Kennys Palacios se combina con el anhelo personal de compartir el día a día junto a Roi y lograr un entorno familiar propio, un objetivo tan cercano en lo cotidiano como potente en el deseo.