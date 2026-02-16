Wanda Nara y Lali Espósito juntas en “La Casita” de Bad Bunny: el baile que se hizo viral

La cantante y la empresaria fueron dos de las invitadas por el cantante a La casita (Video: X).

La noche en la que Wanda Nara, Lali Espósito, Nicki Nicole, Luck Ra y Tiago PZK sorprendieron en “La Casita” de Bad Bunny en el estadio de River Plate quedó plasmada en cada rincón de las redes sociales. La avalancha de historias, selfies y videos que los propios protagonistas compartieron desde el corazón del show multiplicó el impacto del evento, lo que llevó la experiencia mucho más allá de las tribunas repletas del Monumental.

La imagen compartida por Wanda Nara tras la noche vivida en su cuenta de Instagram

Las imágenes de la velada no tardaron en viralizarse. Wanda fue una de las primeras en mostrar la intimidad del espacio reservado en el segundo escenario. Entre risas, gestos relajados y poses para la cámara, se la pudo ver junto a Lali y Nicki Nicole, dos de las voces más influyentes de la música nacional, en un ambiente que mezclaba complicidad y celebración. El entorno, decorado en tonos rosas y con una atmósfera de fiesta, sirvió como escenario improvisado para captar momentos que, en cuestión de minutos, circularon masivamente por diversas plataformas digitales.

Yanie Safdie comparte su emoción en el Monumental con su declaración: “che puede ser q sea el mejor día de mi vida?” tras la celebración

La energía desbordante se reflejó en los textos que acompañaron las fotos. Una de las frases que más eco tuvo fue la que publicó Nicki Nicole en una historia, donde, con tono humorístico y espontáneo, escribió: “@lali toy re en pedo”. El mensaje, dirigido a Lali Espósito, se integró de inmediato al lenguaje de los fanáticos, que replicaron la captura en cuentas de seguidores y medios especializados. Por su parte, Yanie Safdie resumió el clima de euforia con una imagen y la leyenda: “che puede ser q sea el mejor día de mi vida?”, acompañada de emojis de llanto de felicidad. Estas expresiones espontáneas funcionaron como testimonio genuino de la intensidad vivida en “La Casita”.

La sucesión de retratos grupales mostró también a otras figuras del ámbito musical y digital. Además de las ya mencionadas, se destacaron las influencers Candela Díaz y Milica, quienes se sumaron al festejo y también subieron contenido a sus redes, consolidando el carácter viral del episodio. En las imágenes predominan los vasos rojos, las prendas deportivas y los accesorios llamativos, en una postal que sintetiza la identidad pop y urbana que caracteriza tanto al evento como a sus protagonistas.

Candela Díaz y Milica, algunos de los famosos presentes en La Casita de Bad Bunny

La reacción del público no se hizo esperar. Cuando las cámaras del estadio proyectaron en las pantallas gigantes la presencia de Wanda Nara y el resto de los invitados, el Monumental explotó en gritos y aplausos. En ese instante, la distancia entre el escenario y el público se desdibujó gracias a la tecnología y la potencia de las redes sociales, que permitieron a miles de personas seguir en tiempo real el detrás de escena de uno de los conciertos más convocantes del año.

“La Casita” es el nombre que recibe el segundo escenario instalado por Bad Bunny cerca del fondo del estadio. Este espacio, diseñado para la cercanía, replica una vivienda tradicional del campo puertorriqueño, simbolizando sus raíces, identidad y nostalgia. Diseñada en tonos pastel, funciona como un espacio íntimo para cantar, convivir con invitados y ofrecer un ambiente de fiesta. En la tercera fecha en Buenos Aires, el cantante eligió este enclave para compartir el tema “Tití me preguntó” y sorprender con la presencia de figuras de la escena local.

Nicki Nicole impacta en el show de Bad Bunny con su frase: “@lali toy re en pedo” durante la fiesta en La Casita

La dinámica de “La Casita” transforma cada recital en una experiencia única. El cantante utiliza este formato en todas las ciudades que visita, adaptándolo a las particularidades de cada plaza y convocando a celebridades representativas de la cultura pop local. En Buenos Aires, la selección de invitados funcionó como un cruce entre la música urbana, la televisión y el fenómeno digital, potenciando la repercusión mediática de la velada.

El recurso de las pantallas gigantes juega un rol clave: al enfocar a los famosos y proyectar sus gestos y reacciones, el show logra una interacción inmediata con el público en las tribunas. Así, la sorpresa no se limita a los pocos metros cuadrados de “La Casita”, sino que se expande a las 80 mil personas presentes en el estadio y a los millones que luego ven las imágenes en redes sociales.

Tiago PZK acompañó el momento urbano del último show y saludó al público desde La Casita

Con tres noches de estadio Monumental colmadas, Bad Bunny ratificó su posición como uno de los artistas internacionales más convocantes en la Argentina. El cierre de su paso por Buenos Aires no solo dejó cifras récord de asistencia, sino una confirmación de su capacidad para generar identificación y pertenencia.