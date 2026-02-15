Un corazón rojo y una foto junto al lago: así oficializó Cande Tinelli su historia de amor con Franco Trabucco

Cande Tinelli oficializó su romance con Franco Trabucco con una romántica foto (Instagram)

La noticia más esperada del verano por fin se confirmó. Cande Tinelli eligió el Día de los Enamorados para oficializar su romance con Franco Trabucco, reconocido jinete del ambiente ecuestre. La hija de Marcelo Tinelli optó por un gesto sencillo y simbólico: reposteó una foto que Trabucco publicó en sus redes sociales. En la imagen se observa a la cantante sentada de espaldas, sobre el borde de una piscina, con la vista puesta en un lago, mientras el perro de la modelo asoma la cabeza en el agua y el jinete acompaña la escena con un emoji de dos manos que forman un corazón. Cande, al compartir la postal, agregó un corazón rojo y así, sin palabras pero con señales claras, puso fin a las especulaciones.

Durante varios días, el rumor del nuevo romance circuló con fuerza en el círculo de la farándula y el deporte. La confirmación llegó después de que el streaming Bondi, en voz de Santiago Riva Roy, adelantara algunos detalles que despertaron la curiosidad del público. El silencio de los protagonistas alimentó la expectativa, pero el gesto público de Cande Tinelli terminó por despejar cualquier duda. La imagen, que rápidamente cosechó reacciones entre sus seguidores, muestra una escena íntima y relajada, alejada del bullicio mediático, donde la pareja comparte un instante rodeado de naturaleza y calma.

Cande Tinelli y Franco Trabucco confirmaron su romance con una romántica foto (Instagram)

El vínculo entre Cande y Franco se consolidó fuera del foco de los flashes tradicionales. La pareja cultivó la relación en el ámbito ecuestre, un mundo al que ambos pertenecen y que les permitió compartir pasiones y espacios. La primera aparición pública del romance se dio en la fiesta de fin de año del club hípico, un evento habitual para quienes viven el ambiente del salto y la equitación. Allí, la presencia de ambos no pasó desapercibida para los asistentes, quienes ya intuían una cercanía especial.

Franco Trabucco, aunque mantiene un bajo perfil mediático, es conocido en el circuito hípico por su trayectoria y destreza. No es polista, sino jinete, una distinción que señalaron en el propio streaming Bondi para marcar la diferencia con otros deportistas del ambiente. Las voces del programa lo definieron como “un jinete de primera”, experto en saltos, con experiencia en competencias y presencia reconocida entre los aficionados al salto de caballos. Su estilo de vida, centrado en la actividad ecuestre y alejado de la exposición, encaja con el momento que vive Cande Tinelli, quien apuesta por un perfil más reservado y cercano a sus intereses personales.

Franco Trabucco es un reconocido jinete del ambiente hípico que conquistó el corazón de Cande Tinelli (Instagram)

La relación entre ambos surge en medio de cambios personales importantes. Cande venía de una historia sentimental con Coti Sorokin que ocupó titulares por su inesperada separación hace un tiempo. Ahora, se muestra dispuesta a apostar otra vez por el amor, pero desde un lugar más íntimo, donde la vida cotidiana y la pasión por los caballos parecen ser el nuevo eje de su felicidad. La imagen que eligió para confirmar el romance transmite esa calma buscada: un atardecer junto al agua, la compañía de su mascota y la complicidad con Trabucco, sin palabras grandilocuentes ni enunciados en redes sociales.

Hace unos meses, Cande Tinelli también sorprendió por su actitud abierta y cordial hacia su pasado sentimental. A poco de haber cerrado una etapa con Sorokin, la influencer no dudó en felicitar al músico tras el lanzamiento de su último disco. En noviembre, a través de sus historias, compartió la portada del álbum “Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer”, acompañado de un mensaje breve y afectuoso: “De otro planeta. Felicitaciones, Coti, no podés ser más talentoso. Te quiero, siempre”. El gesto, lejos de la indiferencia, mostró que el cariño y la admiración por su exesposo siguen intactos, aun después de la separación.

Franco Trabucco es el nuevo novio de Cande Tinelli: en su Instagram muestra su pasión por el deporte hípico (Instagram)

El vínculo con Sorokin marcó una etapa importante en la vida de Cande Tinelli. La pareja se casó en febrero de 2024, en una recordada ceremonia en Exaltación de la Cruz, tras una relación intensa y mediática que incluyó idas y vueltas. Un año después, ambos confirmaron la decisión de separarse, en medio de rumores y versiones cruzadas. Fue la propia Cande quien asumió la iniciativa para poner fin al matrimonio, una decisión que, según contó en diálogo con LAM, no se relacionó con un hecho puntual sino con la intensidad de la relación y la dificultad para sostener la convivencia en tiempos de agendas exigentes y personalidades fuertes.

La influencer se sinceró sobre el proceso de separación y la forma en que enfrentó el cierre de una etapa. Describió el vínculo con Sorokin como “muy, muy intenso”, marcado por momentos de felicidad y otros de conflicto. Admitió que la decisión de casarse pudo haber resultado apresurada, aunque no se arrepiente de lo vivido. Conserva el álbum de fotos de la boda y guarda un recuerdo feliz del 24 de febrero de 2024, fecha del casamiento. Además, contó que acompañó al músico durante problemas de salud, visitándolo mientras estuvo internado y no podía caminar, lo que reflejó la profundidad del lazo más allá de la ruptura.

Por su parte, Coti Sorokin también habló del tema en una entrevista con el Pollo Álvarez para Infobae. El músico reconoció la exposición que implicó la relación con la integrante de la familia Tinelli y cómo debió aprender a manejar la atención mediática. En sus palabras, entendió que cada pareja llega con su propio “combo” y que, en su caso, la prioridad siempre estuvo en la música y en su familia. El artista expresó que la clave fue poner la energía en lugares productivos y no dejarse arrastrar por el ruido de la opinión pública.

La historia reciente de Cande Tinelli muestra una evolución personal y sentimental. Tras el cierre de una etapa que la vinculó a uno de los músicos más populares del país, la cantante y empresaria decidió apostar por un amor que comparte sus intereses y valores, lejos de la exposición y cerca de la naturaleza y los caballos. La confirmación de su romance con Franco Trabucco, a través de una imagen que mezcla intimidad y ternura, marca el inicio de un nuevo capítulo, donde la felicidad se construye en los pequeños gestos y en los espacios compartidos fuera del ruido mediático.