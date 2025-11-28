Teleshow

El inesperado gesto de Cande Tinelli para Coti Sorokin: “De otro planeta”

Mientras ambos transitan nuevas etapas personales a seis meses de su separación, la influencer le dedicó un sentido mensaje al rosarino

Guardar
Cande Tinelli y Coti Sorokin
Cande Tinelli y Coti Sorokin el día de su casamiento

A pocos meses de su separación, Cande Tinelli sorprendió al dedicar un mensaje público de felicitación a su exesposo, Coti Sorokin, tras el lanzamiento de su nuevo disco. A través de sus redes sociales, la influencer expresó: “De otro planeta. Felicitaciones, Coti, no podés ser más talentoso. Te quiero, siempre”, acompañando sus palabras con la portada del álbum, donde el músico aparece bajo un atardecer en una escena campestre.

“Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer”, un título que bien podría estar inspirado en su exesposa, se publicó en las plataformas el 27 de noviembre de 2025. En sus redes sociales, el músico describió el álbum como “un disco sobre las ausencias y las presencias. Desafiante y preciso. Espero que les guste tanto como para mí fue hacerlo”. Entre tantas reacciones positivas recogió la de su exesposa, quien siempre manifestó que guardaba buena relación con el músico, más allá de la separación.

La relación entre Cande Tinelli y Coti Sorokin fue una de las más seguidas por el público argentino en el último tiempo. Ambos se casaron en febrero de 2024 en una recordada ceremonia en Exaltación de la Cruz, tras un romance marcado por la intensidad y las idas y vueltas. Sin embargo, la pareja confirmó su separación casi un año después, en medio de rumores y especulaciones mediáticas. La ruptura se produjo tras una serie de acercamientos y distancias, y fue la propia Tinelli quien tomó la iniciativa para poner fin al vínculo.

El mensaje de Cande Tinelli
El mensaje de Cande Tinelli a Coti Sorokin (Instagram)

En diálogo con LAM a mediados de año, Lelé describió la relación con Sorokin como “muy, muy intensa”, caracterizada por los vaivenes. “Siempre fuimos medio de 0 a 100, tuvimos buenos momentos, malos momentos, y nos separamos”, explicó la influencer. Al referirse al matrimonio, sostuvo que “más allá del casamiento, que puede ser algo más simbólico que hoy en día no tiene el peso que tenía antes, tengo la mejor con él, y eso me parece lo más importante de todo”, reveló Cande, quien también relató que acompañó al rosarino durante problemas de salud que lo alejaron de los escenarios, visitándolo mientras estuvo internado y no podía caminar.

Sobre los motivos de la separación, Tinelli reflexionó en diálogo con LAM que “hoy en día es muy difícil tener una relación, que uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades. No es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva”. Añadió que la decisión de casarse pudo haber sido apresurada, aunque se hace cargo de la decisión que tomó: “No me arrepiento. Igual está bien. Uno aprende de todo”, afirmó. A pesar de la ruptura, la influencer aseguró que guarda con orgullo el álbum de fotos de la boda y recuerda con felicidad aquel 24 de febrero de 2024.

Cande Tinelli y Coti Sorokin
Cande Tinelli y Coti Sorokin el día de su casamiento junto a Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, los padres de la novia

Por su parte, en una entrevista con el Pollo Álvarez para Infobae, Sorokin abordó la exposición mediática que vivió durante su matrimonio y posterior separación. “Trato de entender qué es lo que pasa, cómo pasa y cómo reaccionar a eso también. A reaccionar no reaccionando”, comentó. El músico subrayó la importancia de enfocarse en lo importante, en su caso, la música: “La energía hay que ponerla en lugares productivos”.

En la mencionada charla, Sorokin aseguró que sabía a la exposición que se enfrentaba al relacionarse con la integrante de una de las familias más reconocidas del espectáculo: “Tenés que entender ciertos combos como vienen, sean los que sean. Por ahí otras parejas vienen con otros combos y no necesariamente son mejores ni peores. Todos somos combo. Yo también. Soy un combo que sale de gira, que viaja mucho, que tiene cuatro pibes...”, contempló.

Temas Relacionados

Cande TinelliCoti SorokinSeparación de famososNuevo disco Coti SorokinExaltación de la Cruz

Últimas Noticias

Fue a Ahora Caigo con su novio y sorprendió a Darío Barassi por la diferencia de edad: “Estoy incómodo”

Una docente de 29 años asistió al programa de El Trece con su pareja provocando un momento desopilante junto al conductor

Fue a Ahora Caigo con

Chechu Bonelli habló del romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras: “Estoy trabajando mucho la aceptación”

Luego de que circularan fotos románticas de su exmarido con la modelo, la conductora se refirió a la repercusión mediática que adquirió su vida privada en los últimos meses

Chechu Bonelli habló del romance

Milo J recordó sus inicios en la música y reveló en qué gastó su primer sueldo

El rapero rememoró sus comienzos artísticos y puntualizó las limitaciones materiales que marcaron su camino, inspirando a quienes enfrentan adversidades similares

Milo J recordó sus inicios

Julio Bocca mostró las cicatrices de una vida dedicada a la danza: “Uno elige el sacrificio para bailar”

En diálogo con Mario Pergolini, el prestigioso artista repasó su carrera, cuestionó mitos sobre el maltrato en el ballet y relató las múltiples lesiones sufridas

Julio Bocca mostró las cicatrices

Martín Fierro de Cable: Claudio Orellano repasó los videos virales de la televisión y revivió su frase más icónica

El emblemático locutor de Crónica TV protagonizó un momento inolvidable durante la gala, evocando risas y nostalgia al recordar su célebre exclamación en la pantalla

Martín Fierro de Cable: Claudio
DEPORTES
Antes de la clasificación para

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica del Gran Premio de Qatar

La chicana de Verón antes del choque de Estudiantes con Central Córdoba: “¿Quién está en el VAR? Te bajan la mística en dos minutos”

Verón rompió el silencio, dijo que no pretende ser presidente de la AFA y aseguró: “Tengo que estar alerta porque esto puede terminar en un descenso”

Anotó 3 triples en 10 segundos sobre el final del partido, dio vuelta el marcador y desató la locura en la clasificación al Mundial de básquet

Lennart Karl, la joya del Bayern Múnich que rompe récords y conquista Europa con solo 17 años

TELESHOW
Fue a Ahora Caigo con

Fue a Ahora Caigo con su novio y sorprendió a Darío Barassi por la diferencia de edad: “Estoy incómodo”

Chechu Bonelli habló del romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras: “Estoy trabajando mucho la aceptación”

Milo J recordó sus inicios en la música y reveló en qué gastó su primer sueldo

Julio Bocca mostró las cicatrices de una vida dedicada a la danza: “Uno elige el sacrificio para bailar”

Martín Fierro de Cable: Claudio Orellano repasó los videos virales de la televisión y revivió su frase más icónica

INFOBAE AMÉRICA

Rafael Grossi: “Las Naciones Unidas

Rafael Grossi: “Las Naciones Unidas deben acordarse para qué fueron creadas”

De Delfos a Woodstock: cómo nació el fenómeno global de los festivales de música

El papa León XIV llamó a la unidad cristiana en el lugar donde se estableció el Credo de Nicea

El hallazgo de un diente fosilizado en la Patagonia confirmó la existencia de un mamífero antiguo que convivió con los dinosaurios

La agencia atómica de la ONU envió equipos a evaluar la central nuclear de Chernóbil y denunció actividad militar en la de Zaporizhzhia