El inesperado gesto de Cande Tinelli para Coti Sorokin: “De otro planeta”

Cande Tinelli y Coti Sorokin el día de su casamiento

A pocos meses de su separación, Cande Tinelli sorprendió al dedicar un mensaje público de felicitación a su exesposo, Coti Sorokin, tras el lanzamiento de su nuevo disco. A través de sus redes sociales, la influencer expresó: “De otro planeta. Felicitaciones, Coti, no podés ser más talentoso. Te quiero, siempre”, acompañando sus palabras con la portada del álbum, donde el músico aparece bajo un atardecer en una escena campestre.

“Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer”, un título que bien podría estar inspirado en su exesposa, se publicó en las plataformas el 27 de noviembre de 2025. En sus redes sociales, el músico describió el álbum como “un disco sobre las ausencias y las presencias. Desafiante y preciso. Espero que les guste tanto como para mí fue hacerlo”. Entre tantas reacciones positivas recogió la de su exesposa, quien siempre manifestó que guardaba buena relación con el músico, más allá de la separación.

La relación entre Cande Tinelli y Coti Sorokin fue una de las más seguidas por el público argentino en el último tiempo. Ambos se casaron en febrero de 2024 en una recordada ceremonia en Exaltación de la Cruz, tras un romance marcado por la intensidad y las idas y vueltas. Sin embargo, la pareja confirmó su separación casi un año después, en medio de rumores y especulaciones mediáticas. La ruptura se produjo tras una serie de acercamientos y distancias, y fue la propia Tinelli quien tomó la iniciativa para poner fin al vínculo.

El mensaje de Cande Tinelli a Coti Sorokin (Instagram)

En diálogo con LAM a mediados de año, Lelé describió la relación con Sorokin como “muy, muy intensa”, caracterizada por los vaivenes. “Siempre fuimos medio de 0 a 100, tuvimos buenos momentos, malos momentos, y nos separamos”, explicó la influencer. Al referirse al matrimonio, sostuvo que “más allá del casamiento, que puede ser algo más simbólico que hoy en día no tiene el peso que tenía antes, tengo la mejor con él, y eso me parece lo más importante de todo”, reveló Cande, quien también relató que acompañó al rosarino durante problemas de salud que lo alejaron de los escenarios, visitándolo mientras estuvo internado y no podía caminar.

Sobre los motivos de la separación, Tinelli reflexionó en diálogo con LAM que “hoy en día es muy difícil tener una relación, que uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades. No es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva”. Añadió que la decisión de casarse pudo haber sido apresurada, aunque se hace cargo de la decisión que tomó: “No me arrepiento. Igual está bien. Uno aprende de todo”, afirmó. A pesar de la ruptura, la influencer aseguró que guarda con orgullo el álbum de fotos de la boda y recuerda con felicidad aquel 24 de febrero de 2024.

Cande Tinelli y Coti Sorokin el día de su casamiento junto a Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, los padres de la novia

Por su parte, en una entrevista con el Pollo Álvarez para Infobae, Sorokin abordó la exposición mediática que vivió durante su matrimonio y posterior separación. “Trato de entender qué es lo que pasa, cómo pasa y cómo reaccionar a eso también. A reaccionar no reaccionando”, comentó. El músico subrayó la importancia de enfocarse en lo importante, en su caso, la música: “La energía hay que ponerla en lugares productivos”.

En la mencionada charla, Sorokin aseguró que sabía a la exposición que se enfrentaba al relacionarse con la integrante de una de las familias más reconocidas del espectáculo: “Tenés que entender ciertos combos como vienen, sean los que sean. Por ahí otras parejas vienen con otros combos y no necesariamente son mejores ni peores. Todos somos combo. Yo también. Soy un combo que sale de gira, que viaja mucho, que tiene cuatro pibes...”, contempló.