Quiénes fueron los invitados sorpresa de Bad Bunny para su segundo show en el estadio Monumental

Bad Bunny impactó al público argentino junto a una serie de artistas sorpresa (Crédito: Dale Play)

Tras una primera noche soñada, en la que homenajeó a la cultura argentina, recordó a Soda Stereo y lanzó un guiño a Lionel Messi, Bad Bunny enloqueció a más de 70.000 fans. Fiel a su estilo, Benito Antonio Martínez Ocasio hipnotizó a sus seguidores con sus hits y convirtió el estadio de River Plate en una fiesta. Así las cosas, este sábado, la expectativa para su segunda presentación era gigante. Fue así como Cazzu, Duki, Khea y Mora sorprendieron a los fanáticos y causaron furor con sus canciones.

A diferencia del show de este viernes, esta segunda presentación inició a las 20, una hora antes de lo previsto. La decisión se tomó debido al pronóstico del tiempo que anunciaba tormentas y potencial actividad eléctrica para las últimas horas del sábado y la madrugada del domingo. Así, la producción de DF Entertainment y Dale Play Live resolvieron adelantar el inicio para evitar coincidir con el posible incidente climático.

El reconocido artista Bad Bunny y el rapero Khea comparten el escenario del estadio River Plate en Buenos Aires, Argentina, durante la segunda noche del exitoso tour del puertorriqueño (Victoria Dragonetti)

A la hora señalada, Bad Bunny salió a escena provocando el delirio de sus fans. Tal como en su primera presentación, el puertorriqueño inició con “Callaíta”, generando que todos sus fans cantaran con todas sus fuerzas. Tras una serie de canciones llegó uno de los momentos más atrapantes de la noche, el show en la Casita. Fue entonces cuando la cámara captó a dos de las figuras que dijeron presente en el recital: La Mosca y Callejero Fino. Inmediatamente, el video del intérprete de “Muchachos” se volvió tendencia en redes sociales, causando sorpresa en todos los usuarios que lo veían parado junto a Benito cuando cantaba “Velda”.

Cazzu y Bad Bunny comparten el escenario en el Estadio River Plate durante la segunda noche del exitoso concierto del artista puertorriqueño en Buenos Aires. (Victoria Dragonetti)

Otro de los momentos más impactantes del show llegó cuando Bad Bunny recibió a Mora en el Monumental. El intérprete de Debí Tirar Más Fotos cantó junto a su compatriota “Una vez”, la colaboración que lanzaron en 2020. Como si fuera poco, esta no era la única sorpresa que tenía preparada Benito. Tiempo después, el puertorriqueño dio paso a Khea, Duki y Cazzu para dar vida a “Loca remix”, desatando la locura de todos sus fans.

Bad Bunny, con un gorro de piel y lentes de sol, comparte el escenario con Duki en el estadio River Plate durante su segunda presentación en el país (Victoria Dragonetti)

Los indicios que marcaban a Cazzu como una de las posibles invitadas comenzaron a sonar con fuerza días atrás, cuando los fans elaboraban teorías, teniendo en cuenta su colaboración. La confirmación llegó esta tarde, coincidente con el Día de San Valentín. Cuando el sol lanzaba sus últimos rayos sobre el estadio River Plate, la jujeña fue vista ensayando “Loca” en la prueba de sonido. La presencia de la artista argentina incrementó la expectativa en torno al reencuentro, especialmente porque ambos tuvieron un breve romance años atrás, cuando el cantante puertorriqueño empezaba a conquistar al público argentino.

“Ustedes son muy jóvenes, pero hubo un momento en que Bad Bunny le tenÍa unas re ganas a Cazzu”; “Si hoy Cazzu está en el show de Bad Bunny me puedo llegar a mwr de la envidia”; “Bad Bunny y Cazzu de nuevo juntos mi regalo de San Valentín”; ”Si la aparición de Cazzu hoy es para cantar loca remix puedo llegar a CONVULSIONAR de la envidia", fueron algunos de los mensajes que dejaron los fans en el video.

Bizarrap estuvo entre los argentinos que visitaron La Casita de Bad Bunny y luego mostró un número que hizo ilusionar a los fans

La relación entre Bad Bunny y Cazzu fue breve pero significativa en la escena musical y personal de ambos. Todo comenzó en 2017, cuando la cantante argentina fue invitada a participar en el remix de “Loca”, canción de Khea y Duki, donde también colaboró el artista puertorriqueño. Ese fue el contexto profesional en el que se conocieron, aunque el primer encuentro presencial ocurrió de forma inesperada en el escenario del Luna Park, en Buenos Aires, durante una presentación en 2018.

En la noche del viernes, otros de los artistas argentinos que dijeron presente fueron Tini Stoessel, María Becerra, J Rei, La Joaqui y Bizarrap. Respecto al paso del productor por el escenario de La Casita, el foco de la expectativa estuvo en los detalles de la vestimenta del argentino, que publicó en sus historias fotografías en el anillo interior del Estadio Monumental con un vaso colorado en una mano.

Bad Bunny deslumbró en su primer show en el estadio River Plate ( RSFOTOS)

Allí, con un look clásico en él, gafas oscuras, gorra, una campera negra y bermudas verdes, además de una remera blanca larga, medias blancas y zapatillas deportivas azules y beige, dejó una clave númerica que ilusionó a sus fans. La gorra lleva el número “33” y las bermudas, el “30”. La suma de ambos números —63— fue interpretada como una posible referencia a una próxima “colaboración musical” entre ambos artistas, ya que la última serie lanzada por Bizarrap fue la Session #62, con JBalvin. Esta coincidencia despertó rumores sobre una potencial Session #63 con Bad Bunny, alimentados por la cronología del proyecto y la creciente demanda de los seguidores de la música urbana. En youtube circulan supuestas sesiones entre ambos, pero todas están hechas con IA.