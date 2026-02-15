Teleshow

Mirtha Legrand impactó con un vestido plata con cristales y detalles de alta costura en la noche de San Valentín

La Chiqui volvió a elegir a su diseñador de confianza para la noche del sábado y destelló a todos en el estudio

Guardar
La Chiqui eligió un vestido bordado y con cristales (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

En una nueva edición de La Noche de Mirtha (El Trece) coincidente con el Día de San Valentín, Mirtha Legrand volvió a captar todas las miradas con un estilismo diseñado especialmente para la ocasión. La conductora, referente indiscutida de la elegancia televisiva, apostó a un conjunto sofisticado que combinó brillo, detalles de alta costura y accesorios de lujo, reafirmando su impronta única en la pantalla.

Para esta noche especial, Mirtha eligió un vestido plata creado por Claudio Cosano, confeccionado íntegramente en mini-paillettes, canutillos y cristales. El diseño de silueta larga y mangas completas se destaca por una aplicación de cristales y bordados que recorren el frente de la prenda en una línea ascendente, aportando textura, dimensión y un efecto de destellos sutiles bajo la luz del estudio. Los hombros, levemente estructurados, suman presencia y elegancia sin perder la delicadeza característica de los looks de la diva.

El maquillaje acompañó la elección del vestido con un acabado radiante: la piel luce luminosa y fresca, con un toque de rubor melocotón que aporta vitalidad al rostro. Los ojos, protagonistas del maquillaje, se realzaron con sombras en tonos neutros, delineado definido y pestañas perfectamente peinadas, logrando una mirada profunda y envolvente. Los labios, en tono nude satinado, completaron la armonía del look, aportando sofisticación y equilibrio.

Mirtha volvió a apostar por
Mirtha volvió a apostar por un look de Claudio Cosano, pero esta vez en color plateado

El peinado elegido fue un brushing clásico y voluminoso, con ondas suaves que enmarcan el rostro y aportan movimiento natural al cabello. El estilo deja la cara despejada, permitiendo que tanto el maquillaje como los accesorios brillen en primer plano.

En cuanto a las joyas, Mirtha optó por piezas de impacto: aros colgantes con incrustaciones brillantes, una pulsera elegante y anillos de diseño, todos en sintonía con la paleta plateada y los destellos del vestido. Los accesorios sumaron un plus de glamour y sofisticación, reforzando la identidad de la conductora como referente de la moda televisiva.

Cada detalle del estilismo —desde el vestido artesanal hasta el maquillaje y las joyas— fue elegido para resaltar el carácter festivo y romántico de la velada. Una vez más, Mirtha Legrand demostró que el estilo y la presencia pueden renovarse en cada aparición, consolidando su lugar como ícono indiscutido de la televisión argentina y de la elegancia sin tiempo.

De acuerdo a la producción del ciclo, la propuesta para esta edición fue reunir a dos parejas emblemáticas del espectáculo nacional, exponentes de trayectorias extensas y vínculos sólidos. Boy Olmi y Carola Reyna, con décadas de carrera y una complicidad que trasciende lo profesional, representan uno de los matrimonios más queridos del ambiente, conocidos por su bajo perfil, su compromiso con el arte y su capacidad de reinventarse en distintos proyectos. Junto a ellos, Silvia Kutika y Luis Luque aportan otra historia de amor perdurable y un recorrido artístico que abarca cine, teatro y televisión, consolidando una pareja que supo mantenerse unida frente a los desafíos del medio.

Mirtha Legrand junto a los
Mirtha Legrand junto a los invitados en el Día de los enamorados (Prensa El Trece)

Ambas duplas, cada una a su manera, simbolizan la posibilidad de construir relaciones indestructibles en el tiempo, combinando vida personal y profesional. La mesa se completa con la presencia del periodista Héctor Maugeri, figura del mundo editorial y cultural, que aporta su mirada analítica y su experiencia en la difusión del espectáculo nacional. La selección de invitados anticipa una noche cargada de anécdotas, recuerdos, análisis de la escena artística y reflexiones sobre el amor, la pareja y la trayectoria, en sintonía con el espíritu del Día de San Valentín.

La velada se convirtió en un encuentro memorable, con la mesa de Mirtha como escenario para historias de amor, trayectorias compartidas y debates sobre el arte y la vida en pareja, en una edición que conjugó la elegancia, el glamour y la profundidad de las grandes figuras del espectáculo argentino.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandLa Noche de Mirtha

Últimas Noticias

La llamativa decisión del programa de Mirtha Legrand para suplir la ausencia de Jimena Monteverde en el ciclo

La producción encontró la forma de mantener a la cocinera presente, mientras la conductora compartía su emoción y agradecimiento en una noche inolvidable

La llamativa decisión del programa

Quiénes fueron los invitados sorpresa de Bad Bunny para su segundo show en el estadio Monumental

Tras brillar en su primera presentación y poner a bailar a más de 70.000 fans, el puertorriqueño causó furor al invitar a diversos cantantes argentinos

Quiénes fueron los invitados sorpresa

La divertida foto de Anita Espasandín para celebrar San Valentín: abrazada a un muñeco de Benjamín Vicuña

La pareja disfrutó de un nuevo día juntos y celebraron su amor con intimidad, humor y ternura en las redes sociales

La divertida foto de Anita

El insólito regreso de Joaquín Levinton a los escenarios tras recuperarse de un infarto: llegó en ambulancia y entró en camilla

El líder de Turf protagonizó uno de los momentos más comentados durante su show, celebrando su recuperación con una actuación llena de energía y guiños a su experiencia reciente

El insólito regreso de Joaquín

Evangelina Anderson causó impacto al mostrar su habilidad cocinando carne a pesar de ser vegetariana: “Te hago el asado y todo”

La modelo se animó a agasajar a sus invitados con un clásico plato de argentina más allá de tener un rechazo especial a este alimento

Evangelina Anderson causó impacto al
DEPORTES
La “receta para el caos”

La “receta para el caos” en la nueva era de la Fórmula 1 que preocupa de cara a la primera carrera: “Les aconsejo que estén frente a la TV”

El video del “aterrador” choque entre dos embarcaciones a casi 80km/h en plena competencia: dos tripulantes fueron hospitalizados

Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi jugarán la final del Argentina Open: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tras el histórico triunfo ante Brasil, se conoció el fixture de la selección argentina en la fase final del Sudamericano Sub 20 femenino

Huracán venció 1-0 a Sarmiento por la quinta fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

TELESHOW
La llamativa decisión del programa

La llamativa decisión del programa de Mirtha Legrand para suplir la ausencia de Jimena Monteverde en el ciclo

Quiénes fueron los invitados sorpresa de Bad Bunny para su segundo show en el estadio Monumental

La divertida foto de Anita Espasandín para celebrar San Valentín: abrazada a un muñeco de Benjamín Vicuña

El insólito regreso de Joaquín Levinton a los escenarios tras recuperarse de un infarto: llegó en ambulancia y entró en camilla

Evangelina Anderson causó impacto al mostrar su habilidad cocinando carne a pesar de ser vegetariana: “Te hago el asado y todo”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio habló con Zelensky

Marco Rubio habló con Zelensky sobre la seguridad de Ucrania y buscó profundizar la alianza en defensa con EEUU

Día Nacional de los Glaciares: su rol esencial y los desafíos de conservación que enfrentan en Argentina

Los deltas de los ríos Paraná, Amazonas y Magdalena en Sudamérica se hunden más rápido que el mar

Estados Unidos se prepara para un eventual enfrentamiento militar con Irán

Siguen avanzando las obras de ampliación y pavimentación de la carretera Litoral en El Salvador