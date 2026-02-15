Mirtha Legrand impactó con un vestido plata con cristales y detalles de alta costura en la noche de San Valentín

La Chiqui eligió un vestido bordado y con cristales (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

En una nueva edición de La Noche de Mirtha (El Trece) coincidente con el Día de San Valentín, Mirtha Legrand volvió a captar todas las miradas con un estilismo diseñado especialmente para la ocasión. La conductora, referente indiscutida de la elegancia televisiva, apostó a un conjunto sofisticado que combinó brillo, detalles de alta costura y accesorios de lujo, reafirmando su impronta única en la pantalla.

Para esta noche especial, Mirtha eligió un vestido plata creado por Claudio Cosano, confeccionado íntegramente en mini-paillettes, canutillos y cristales. El diseño de silueta larga y mangas completas se destaca por una aplicación de cristales y bordados que recorren el frente de la prenda en una línea ascendente, aportando textura, dimensión y un efecto de destellos sutiles bajo la luz del estudio. Los hombros, levemente estructurados, suman presencia y elegancia sin perder la delicadeza característica de los looks de la diva.

El maquillaje acompañó la elección del vestido con un acabado radiante: la piel luce luminosa y fresca, con un toque de rubor melocotón que aporta vitalidad al rostro. Los ojos, protagonistas del maquillaje, se realzaron con sombras en tonos neutros, delineado definido y pestañas perfectamente peinadas, logrando una mirada profunda y envolvente. Los labios, en tono nude satinado, completaron la armonía del look, aportando sofisticación y equilibrio.

Mirtha volvió a apostar por un look de Claudio Cosano, pero esta vez en color plateado

El peinado elegido fue un brushing clásico y voluminoso, con ondas suaves que enmarcan el rostro y aportan movimiento natural al cabello. El estilo deja la cara despejada, permitiendo que tanto el maquillaje como los accesorios brillen en primer plano.

En cuanto a las joyas, Mirtha optó por piezas de impacto: aros colgantes con incrustaciones brillantes, una pulsera elegante y anillos de diseño, todos en sintonía con la paleta plateada y los destellos del vestido. Los accesorios sumaron un plus de glamour y sofisticación, reforzando la identidad de la conductora como referente de la moda televisiva.

Cada detalle del estilismo —desde el vestido artesanal hasta el maquillaje y las joyas— fue elegido para resaltar el carácter festivo y romántico de la velada. Una vez más, Mirtha Legrand demostró que el estilo y la presencia pueden renovarse en cada aparición, consolidando su lugar como ícono indiscutido de la televisión argentina y de la elegancia sin tiempo.

De acuerdo a la producción del ciclo, la propuesta para esta edición fue reunir a dos parejas emblemáticas del espectáculo nacional, exponentes de trayectorias extensas y vínculos sólidos. Boy Olmi y Carola Reyna, con décadas de carrera y una complicidad que trasciende lo profesional, representan uno de los matrimonios más queridos del ambiente, conocidos por su bajo perfil, su compromiso con el arte y su capacidad de reinventarse en distintos proyectos. Junto a ellos, Silvia Kutika y Luis Luque aportan otra historia de amor perdurable y un recorrido artístico que abarca cine, teatro y televisión, consolidando una pareja que supo mantenerse unida frente a los desafíos del medio.

Mirtha Legrand junto a los invitados en el Día de los enamorados (Prensa El Trece)

Ambas duplas, cada una a su manera, simbolizan la posibilidad de construir relaciones indestructibles en el tiempo, combinando vida personal y profesional. La mesa se completa con la presencia del periodista Héctor Maugeri, figura del mundo editorial y cultural, que aporta su mirada analítica y su experiencia en la difusión del espectáculo nacional. La selección de invitados anticipa una noche cargada de anécdotas, recuerdos, análisis de la escena artística y reflexiones sobre el amor, la pareja y la trayectoria, en sintonía con el espíritu del Día de San Valentín.

La velada se convirtió en un encuentro memorable, con la mesa de Mirtha como escenario para historias de amor, trayectorias compartidas y debates sobre el arte y la vida en pareja, en una edición que conjugó la elegancia, el glamour y la profundidad de las grandes figuras del espectáculo argentino.