La impotencia de Sergio Lapegüe tras el violento robo a su madre de 90 años: " Le pegaron, la maltrataron”

Sergio Lapegüe habló en LAM; de lo vivido por su madre durante el violento robo

La tranquilidad de una tarde en Banfield se rompió abruptamente para Sergio Lapegüe y su familia cuando su madre, Elba, de 90 años y con diagnóstico de Alzheimer, fue víctima de un asalto violento en su propia casa. Cuatro delincuentes aprovecharon que la puerta de la vivienda no estaba cerrada con llave e irrumpieron en el domicilio, donde se encontraban la mujer y su cuidadora.

La cuidadora, una mujer de 54 años, relató que los asaltantes ingresaron sin forzar la entrada y sorprendieron a ambas. En pocos minutos, los ladrones las intimidaron y comenzaron a exigirles dinero. Según fuentes del caso, los delincuentes se apropiaron de $50.000 y un teléfono móvil. Antes de huir, detectaron la presencia de cámaras de seguridad y, para evitar dejar registro, se llevaron los DVR donde se almacenaban las grabaciones.

La violencia física no estuvo ausente. Lapegüe confirmó que su madre y la cuidadora no solo sufrieron amenazas verbales, sino que también las maltrataron, llegando a vendarles los ojos y golpearlas. El conductor registró con su teléfono el momento en que ingresó a la vivienda tras el asalto.

Así se enteró Sergio Lapegüe del asalto a la vivienda de su madre

La secuencia del asalto y el posterior reencuentro familiar dejó una huella indeleble en Lapegüe. El periodista contó en un móvil con el programa LAM cómo fue el momento en que recibió la noticia: “Ella tiene Alzheimer. Está cuidada por dos cuidadoras, a veces por enfermeras. Creo que se había ido el kinesiólogo hacía un rato. Yo había terminado mi programa, Lape Club Social Informativo. Te puedo asegurar que pasé por la puerta y en ese momento estaban los delincuentes adentro, yo sin saber, porque yo vivo a la vuelta. Siempre estoy visitándola todo el tiempo. La verdad, ni miré tampoco. Estaba viendo Intrusos, justamente, y suena el teléfono, me llama mi sobrina, me dice: ‘Robaron a la abuela’, y salgo corriendo.”

Sergio Lapegüe habló del asalto a la casa de su madre

Lapegüe detalló que llegó rápidamente al domicilio y la tensión y el temor a que los delincuentes aún estuvieran dentro marcaron los minutos siguientes: “Estoy a una cuadra nada más, serían las tres de la tarde. Y estaba la puerta abierta, la puerta de reja, y dije: ‘Pueden estar acá adentro todavía’. Empujo la puerta de madera, paso y la puerta de adentro estaba cerrada con llave y había gritos. Yo le digo a mi mujer, a Bochi, que se quede en la puerta porque capaz que están acá los tipos. Bueno, resulta que las cuidadoras cerraron con llave, obviamente estaban tendidas ahí del miedo, después de haber pasado casi una hora a merced de estos tres delincuentes, que pedían la plata, que pedían la plata, que le preguntaban a mi mamá, mi mamá no habla, estaba sentadita ahí en su silla de ruedas. ‘¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la caja fuerte?’ No tienen nada, imagínate, es una pensionada”, señaló el conductor.

La dinámica del robo dejó en evidencia la indefensión de los adultos mayores y personas con enfermedades como el Alzheimer frente al delito. El relato del conductor puntualizó que, al momento del asalto, su madre estaba acompañada solo por la cuidadora, y que la rutina habitual de la familia incluye visitas frecuentes, la asistencia de kinesiólogos y la presencia de enfermeras, en un intento permanente de protección y cuidado. Sin embargo, los hechos demostraron que ni la presencia de personal ni las medidas de seguridad resultaron suficientes para evitar el episodio violento.

Al ser consultado sobre cómo los asaltantes lograron ingresar, Lapegüe respondió: “La verdad que no lo sé. Lo está investigando la justicia, me llamó la policía, me llamó la fiscal. No estaba forzada la puerta”. Atribuyó el hecho al conocimiento y habilidad de los delincuentes para abrir cerraduras y rejas, y lamentó que, a pesar de los esfuerzos familiares, su madre ya había sido víctima de otro robo violento años antes. En esa ocasión, el padre de Lapegüe se había ausentado brevemente, y tres menores de edad ingresaron a la casa, sometiendo a Elba a tortura y amenazas: “Mi papá estaba enfermo de cáncer, pero estaba bien. Se había ido a tomar un café. Mi mamá estaba sola. Entraron también tres delincuentes, menores de edad, 15 años, la quemaron con una plancha, torturándola, pidiéndole la plata y diciéndole: ‘Yo a vos, vieja, te mato y me voy en libertad’”.

Sergio Lapegüe junto con su madre en una foto reciente

El conductor manifestó su profunda preocupación y tristeza tanto por la situación de su madre como por el futuro de los jóvenes que delinquen. Expresó: “Me da mucha pena por ellos. ¿Qué futuro tienen? ¿En qué momento van a terminar cayendo en manos de la policía? No lo sé”.

La situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de los adultos mayores en un contexto de creciente inseguridad, donde ni las medidas de protección ni la presencia constante de familiares logran evitar hechos violentos. Las palabras y el testimonio de Sergio Lapegüe reflejan el dolor, la impotencia y la angustia que atraviesan quienes acompañan a personas mayores, especialmente cuando las enfermedades como el Alzheimer agravan la indefensión frente al delito.