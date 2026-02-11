Crimen y Justicia

Cuatro delincuentes asaltaron a la madre de Sergio Lapegüe en su casa de Banfield

Los ladrones ingresaron a la propiedad que estaba sin llave y sorprendieron a la mujer de 90 años y a su cuidadora

Así quedó la casa de
Así quedó la casa de la madre de Sergio Lapegüe tras el robo

La madre del conductor Sergio Lapegüe fue víctima este miércoles de una violenta entradera en su casa de la localidad bonaerense de Banfield. Cuatro delincuentes ingresaron a la propiedad, que estaba sin llave, y sorprendieron a la mujer de 90 años y a su cuidadora.

Fuentes del caso dijeron que todo se conoció por un llamado al 911 que daba cuenta de un robo en la San Martín al 800, del partido de Lomas de Zamora.

Al llegar al lugar, los policías del Comando de Patrullas de la Bonaerense se entrevistaron con una mujer de 54 años, que cuida a la mamá del conductor, quien les contó que los cuatro sospechosos ingresaron al domicilio, ya que no se hallaban las puertas con llave.

Fuentes del caso revelaron que, tras intimidarlas, les robaron $50.000 y un teléfono. Y escaparon, pero antes, como notaron que la propiedad tenía cámaras de seguridad, se llevaron los DVR.

Sergio Lapegüe
Sergio Lapegüe

En la causa ya intervienen la SubDDI Lomas de Zamora y la UFI N°1 del departamento judicial de ese distrito, a cargo de Carla Furnigo. Los investigadores están relevando las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar a los sospechosos y cómo y hacia dónde escaparon.

Noticia en desarrollo

