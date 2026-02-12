Teleshow

La furiosa desmentida de Mauro Icardi tras un polémico video: “Ni mi futura mujer ni yo vivimos de sus payasadas”

El delantero del Galatasaray estalló en redes sociales y aprovechó para dejar claro que su relación con la China Suárez atraviesa un gran momento a pesar de las especulaciones mediáticas

Mauro Icardi desmintió rotundamente los rumores de infidelidad tras su aparición en el cumpleaños de Lucas Torreira en Estambul

En medio de una nueva ola de especulaciones mediáticas, Mauro Icardi estalló en sus redes sociales con un extenso y filoso descargo en el que apuntó directamente contra la prensa del espectáculo y quienes, según él, “inventan” versiones sobre su vida privada. El delantero del Galatasaray no solo negó los rumores que circularon tras su presencia en el cumpleaños de Lucas Torreira, sino que también defendió a su actual pareja, la China Suárez, con una frase contundente: “Ni mi futura mujer ni yo vivimos de sus payasadas”.

El futbolista utilizó sus historias de Instagram para expresar su malestar. “¿Qué pasó con la farándula argentina? ¿Están cayendo en picado y ya no saben qué inventar?”, comenzó escribiendo. Furioso, cuestionó la labor de ciertos periodistas. “Las barbaridades que hay que leer para que cuatro gatos locos se la den de periodistas. ¡Qué decadencia!”, disparó.

El enojo de Icardi se produjo luego de que, en el marco de la alocada fiesta de cumpleaños de su compañero Lucas Torreira en Estambul, comenzaran a circular versiones sobre un supuesto beso del delantero con una mujer platinada. En un video viral se ve a un hombre de espaldas besando a una mujer, lo que desató especulaciones en redes sociales. Sin embargo, dos detalles pusieron en duda esa versión: el hombre del video no tenía el tatuaje en el cuello que sí posee Icardi y vestía una camisa negra, mientras que el rosarino lucía saco oscuro con camisa blanca.

El delantero del Galatasaray defendió públicamente su relación actual con la actriz China Suárez en medio de especulaciones mediáticas

En ese contexto, el delantero fue categórico. “El video del cumpleaños en el que supuestamente estoy a los besos, se les olvidó que tengo todo el cuello tatuado, pero repiten como loritos por unas visualizaciones”, ironizó. Además, apuntó contra los “opinólogos” y aseguró que él mismo los tiene “24 horas hablando” en medios que “no saben ni que la pelota es redonda”.

Pero el mensaje no quedó allí. En uno de los pasajes más duros de su descargo, el jugador defendió su presente sentimental junto a la China Suárez. “Mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que amo y quiero estar toda mi vida”, escribió en mayúsculas, dejando en claro que su relación con la actriz atraviesa un buen momento, pese a las polémicas que los rodean.

La frase que más resonó fue el cierre de su publicación: “Y recuerden, ni mi futura mujer ni yo vivimos de sus payasadas”. Con esas palabras, Icardi buscó marcar una línea divisoria entre su vida privada y el tratamiento mediático que recibe, al tiempo que reafirmó su compromiso con la actriz.

El futbolista reposteó una imagen de la China Suárez, reafirmando públicamente su apoyo y compromiso sentimental hacia ella

Minutos después del descargo, el delantero compartió una nueva historia que no pasó inadvertida: reposteó una imagen en blanco y negro de la China Suárez recostada en una cama, luciendo lencería, perteneciente a su reciente producción fotográfica. Sobre la imagen, Icardi agregó varios emojis con gesto de satisfacción, en un claro gesto de respaldo hacia su pareja.

La publicación fue interpretada como una respuesta indirecta a quienes vincularon su enojo con supuestas actitudes contradictorias. Mientras algunos usuarios hablaban de nostalgia por Wanda Nara, luego de que se desarchivaran por unas horas antiguas fotos con ella, Icardi dejó en claro que su foco está puesto en su presente. De hecho, tras el revuelo por las imágenes con su ex, volvió a archivarlas, aunque el gesto ya había generado especulaciones sobre una supuesta “melancolía”.

Sin embargo, el delantero decidió hablar en primera persona y fijar postura. En su mensaje también cuestionó la falta de respeto hacia quienes, según él, “sí estudiaron y hacen su trabajo correctamente”, diferenciando a los periodistas que, a su entender, informan con responsabilidad de aquellos que “difaman”.

Un video viral generó controversia sobre un supuesto beso, pero detalles como el tatuaje y la vestimenta descartaron que el protagonista sea Icardi

Mientras tanto, en lo estrictamente deportivo, Icardi continúa enfocado en el Galatasaray, donde es capitán e ídolo. A pocos días de un nuevo compromiso por la Superliga turca, su nombre volvió a ser tendencia no por sus goles, que ya lo convirtieron en el máximo goleador extranjero del club, sino por el impacto de su descargo.

Lejos de bajar el tono, el futbolista cerró su publicación con ironía. Mencionó que la China: “Sigue brillando con su trabajo y opaca cada estupidez que dicen”, y agregó que no quería “dejar pasar la oportunidad para pasarles el trapo un rato a la decadente farándula argentina”.

Así, una vez más, Mauro Icardi eligió las redes sociales como escenario para su defensa. Entre rumores, desarchivados, fiestas y fotos sugestivas, el delantero dejó en claro que no piensa quedarse en silencio cuando siente que su vida privada es utilizada como combustible para la polémica.

