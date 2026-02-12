La China Suárez mostró fotos de la nueva temporada de En el barro: cómo es su personaje

Tráiler de la segunda temporada de En el Barro y se vio a la China Suárez por primera vez en su rol

Las imágenes que Eugenia la China Suárez difundió en sus redes sociales multiplicaron el interés alrededor de En el Barro 2, la secuela más esperada dentro de la nueva temporada de estrenos locales. Allí adelantó diferentes postales de su personaje, con estética y vestuario propio de la trama, y soltó pistas del rumbo narrativo que la producción adoptó para la nueva temporada del spin off de El Marginal, que se estrena el 13 de febrero..

La intérprete eligió no acompañar el contenido con declaraciones, apostando a que el material visual publicado lograra instalar expectativas y opiniones dentro de la conversación digital. Las fotografías dieron un primer vistazo al diseño de Nicole, su personaje, exhibiendo detalles sobre el enfoque creativo y la atmósfera propuesta para la secuela. El registro tuvo una repercusión acentuada en plataformas sociales como consecuencia de la ausencia de anuncios institucionales previos.

La China Suárez impulsa el estreno de la segunda temporada de 'En el Barro', la serie argentina que renueva el drama carcelario femenino

En esta nueva etapa expande el universo del drama carcelario femenino, con la incorporación destacada de China Suárez en el reparto principal. La serie, ambientada en la ficticia cárcel de La Quebrada, introduce cambios de liderazgo y profundiza en las tensiones y alianzas entre internas.

La temporada abre con un panorama incierto y disputas de poder bajo nuevas reglas. Viejos y nuevos rostros alteran el equilibrio entre los grupos dentro de la prisión, mientras la trama muestra cómo el pasado y las elecciones personales afectan el destino de cada protagonista.

Nicole García, interpretada por China Suárez, enfrenta alianzas y celos que modificarán el equilibrio de fuerzas dentro de la prisión

La producción acordó la participación de Súarez en la segunda entrega debido a su perfil, ya que siempre se pensó en ella por las características del personaje, según trascendió de parte de la producción de la serie.

La actriz debuta como Nicole García, una interna señalada por su atractivo e implicada en un caso de lavado de dinero tras ejercer la prostitución de alto nivel. Mantiene a su hijo pequeño desde la prisión y accede a convertirse en pareja de La Gringa Casares (interpretada por Verónica Llinás) para asegurar beneficios carcelarios, a pesar de su incomodidad. Su verdadero refugio es una relación secreta con otra reclusa, y su alianza con Gladys (Ana Garibaldi) será decisiva al punto de arriesgar su seguridad en el penal.

Las dinámicas en 'En el Barro' incluyen historias de supervivencia, romances prohibidos y lealtades puestas a prueba entre las internas

La evolución dramática que definió los próximos episodios se centró en el personaje de la China, quien transitó desde una posición de vulnerabilidad hacia un papel activo en la trama. El adelanto reveló que utilizó de manera estratégica su influencia sobre “La Gringa”, cuya debilidad ante ella se volvió un factor determinante en la relación de poder entre ambas.

En el transcurso de los capítulos, “buscará darle celos con el bando opositor: el de Gladys”, una jugada que tensó la dinámica del grupo y trasladó el foco hacia el enfrentamiento entre facciones. La producción sostuvo que “para ayudarla, pondrá en riesgo su propia vida”, enfatizando el quiebre del personaje principal, que adoptó un rol protector frente a la prostituta VIP encarnada por Suárez.

La China Suárez en uno de los secotres comunes de la cárcel de La Quebrada

En este spin off de El Marginal el peso de la serie ante todo lo lleva el personaje de Ana Garibaldi, Gladys Guerra de Borges, estableciendo así el esquema coral que caracteriza a la narrativa de la producción y la continuidad con el original.

La historia comienza con Gladys fuera de la cárcel, dedicada a la crianza de su nieto Juan Pablo, hijo de Diosito Borges. Sin oportunidades como exconvicta, Gladys reincide y es condenada de nuevo. Su regreso representa no solo la reanudación de antiguos lazos, sino el desafío de sobrevivir en un penal ahora dominado por el clan Casares. Gladys recurre a estrategias arriesgadas para proteger a su familia cuando percibe una amenaza desde el exterior.

Con la llegada de nuevos personajes y ambiciones, los vínculos sentimentales se mezclan con el peligro y la incertidumbre. Decisiones drásticas podrían transformarlo todo cuando lo personal y lo delictivo se entrecruzan

La Gringa Casares (Verónica Llinás) reafirma su posición como jefa de La Quebrada, con un séquito de aliadas y privilegios pactados con las autoridades. Su dominio se extiende fuera de la prisión, y se caracteriza por la firmeza y una vigilancia constante. Nicole es una de sus debilidades, hecho que genera tensiones permanentes y un ambiente de desconfianza.

El personaje de La Zurda (Lorena Vega) pierde influencia y queda bajo la autoridad de La Gringa tras la caída de sus negocios digitales. El clan Casares alcanza a su entorno cercano, llevando a su pareja Lalo a actuar como vínculo externo para la líder dominante. El regreso de Gladys abre la posibilidad de formar un frente común, aunque las prioridades cambiantes dificultan la cercanía entre ambas.

El personaje de la China Suárez tejerá alianzas con la líder que interpreta Verónica Llinás

Yael (Carolina Ramírez) afronta el dolor tras dar a su hija en adopción y perder apoyos en la prisión. Inicia una relación sentimental con Sabina, del grupo de La Gringa, y regresa al tráfico y consumo de drogas. La llegada de Gladys la obliga a decidir entre seguir en conflicto interno o buscar la oportunidad de reencontrarse con su hija.

Solita, interpretada por Camila Peralta, se adapta y sobresale en la prisión gracias a sus dotes de seducción. Consigue empleo en el negocio dirigido por La Gringa y mejora su posición dentro del penal. Un romance oculto complica su estabilidad, pero la protección de Gladys es clave para su supervivencia.

La China Suárez sacude En el barro con un papel desafiante

Olga (Érika de Sautu Riestra) instala un consultorio estético en el servicio de enfermería y ayuda con la provisión de medicamentos. Marcada por su separación de Rodolfo, quien busca quedarse con la vivienda compartida, Olga intenta superar la soledad a través del contacto digital entre penitenciarias en busca de nuevas relaciones.

Helena, encarnada por Julieta Ortega, es una interna educada y reservada. Comparte la vida carcelaria con su hijo Vito en el sector de familias y gana respeto impartiendo clases de historia a las demás reclusas. El motivo real de su condena permanece oculto para sus compañeras, lo que suma misterio a su papel dentro del penal.

China Suárez, un debut explosivo, alianzas ocultas y la lucha por el poder femenino en En el Barro 2

A medida que los secretos se revelan, las internas se ven ante dilemas de lealtad y supervivencia. Las nuevas revelaciones amenazan con poner en peligro la frágil estabilidad alcanzada tras los muros de La Quebrada, manteniendo el interés de los seguidores de la serie.