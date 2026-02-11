Teleshow

La China Suárez deslumbró con sus looks en la presentación de En el Barro 2: corsetería, cuero y glamour

La actriz es parte del elenco de la segunda temporada de la serie de Sebastián Ortega y se llevó todas las miradas con sus dos modelos en el evento previo

Para su primer look eligió un vestido velvet con encaje (Video: Instagram)

Para la presentación de prensa de la segunda temporada de En el Barro, La China Suárez impactó con dos estilismos cuidadosamente elegidos y ejecutados, donde cada detalle de los vestidos, el maquillaje y los peinados acompañó el espíritu de la serie y la personalidad de la actriz.

En el primer look, la China optó por un minivestido negro de líneas románticas y sofisticadas. El modelo, de silueta ajustada y falda evasé, está confeccionado en un textil opaco de caída firme que resalta la estructura del diseño. El corpiño tipo bustier con recorte de corsetería y ballenas internas enmarca el escote corazón, mientras que el borde superior está decorado con un delicado encaje negro que suma sensualidad y un guiño lencero. Los breteles finos completan el aire etéreo y juvenil del vestido, mientras que los pliegues y el vuelo sutil en la falda aportan movimiento y frescura a la figura.

Para acompañar este look, el maquillaje fue natural pero sofisticado: piel luminosa y uniforme con acabado jugoso, rubor suave en tonos melocotón y labios en rosa claro satinado. Los ojos destacaron con sombra en tonos tierra, delineado negro sutil y pestañas marcadas, logrando profundidad sin perder delicadeza. El peinado fue un recogido bajo pulido con raya al medio y mechones sueltos a ambos lados del rostro, aportando elegancia clásica y dejando el cuello y los hombros despejados. Como accesorios, la China eligió aros dorados pequeños de diseño minimalista y una pulsera fina, sumando brillo sin recargar el conjunto.

La actriz apostó por un minivestido simil cuero (Video: Instagram)

En el segundo look, la actriz se animó a un giro más audaz y rockero: lució un minivestido strapless de efecto cuero negro, firmado por Ricky Sarkany. El diseño, de silueta ceñida y drapeado lateral, marcó la cintura y resaltó la figura, mientras que el escote recto dejó los hombros completamente al descubierto, enfatizando una actitud sexy y moderna. El material tipo cuero aportó una textura brillante y un aire de rebeldía, ideal para el contexto urbano de la serie.

El estilismo se completó con sandalias negras de taco alto y aros pequeños, además de un anillo XL que sumó un detalle de personalidad al look. Para este cambio, la China llevó el pelo suelto, lacio y con raya al medio, logrando un efecto descontracturado y natural. El maquillaje mantuvo la piel luminosa y los labios nude, pero sumó un delineado más definido y cejas marcadas, reforzando la mirada con un toque más intenso. En una de las imágenes, sumó unas gafas ovaladas oscuras, que aportaron aire de estrella y misterio.

Ambos outfits confirmaron una vez más el estatus de la China Suárez como ícono de moda: supo alternar entre el glamour clásico y la audacia contemporánea, adaptando vestidos, peinados y maquillaje a cada momento y contexto, brillando en la presentación de la nueva temporada y ante la mirada de la prensa.

China Suárez sonríe ante las
China Suárez sonríe ante las cámaras con un atrevido vestido de cuero negro y gafas de sol durante la presentación de prensa de su proyecto "En el Barro 2".

El personaje que interpreta Suárez en la segunda temporada se llama Nicole y encarna a una prostituta VIP que se mueve entre el poder y la tensión del universo carcelario. Protagoniza varias de las escenas más comentadas en el adelanto y su presencia en el arte principal junto al elenco femenino despertó un intenso revuelo en redes sociales.

El tráiler, que ya cosecha miles de reproducciones y comentarios, reveló que la historia se desarrollará tanto dentro como fuera de La Quebrada, con la China Suárez protagonizando secuencias subidas de tono y estableciendo vínculos complejos con los personajes claves, como la protagonista Ana Garibaldi. Su papel como Nicole promete sumar tensión, sensualidad y profundidad dramática a una trama que apuesta fuerte al poder femenino, la acción y la evolución de sus protagonistas en un entorno hostil.

El elenco principal está encabezado por Garibaldi y Suárez, junto a Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez, y se suman figuras como Alejandra Locomotora Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Entre las participaciones especiales se destacan Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín, Verónica Llinás y Gerardo Romano.

