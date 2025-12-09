La China Suárez habría hecho un pedido en nombre de Mauro Icardi antes del estreno de la segunda temporada de “En el barro”

El pedido que habría hecho la China Suárez y Mauro Icardi a la productora de En el barro (Video: Intrusos- América TV)

La China Suárez será una de las protagonistas de la segunda temporada de En el barro, el spin-off femenino de El Marginal, y su participación ya comenzó a generar controversia mucho antes del estreno. Según contó Paula Varela al aire de Intrusos (América TV), la actriz habría realizado un pedido fuera de lo común a la producción en nombre de su pareja, Mauro Icardi.

Varela relató: “Graban la temporada uno y dos toda junta. Ahora la temporada dos, que va a verse en febrero, se está terminando de grabar. La producción recibió un llamado de parte de la China Suárez pidiendo ver las escenas de sexo para compartirlas con Mauro Icardi”. Y siguió, explicando las razones detrás de este pedido: “Quería que las vea antes que salgan al aire y quería averiguar qué de todo lo que hicieron -porque viste que después en postproducción y en edición hay cosas que el actor hace que no salen-, qué de todo lo que ella hizo va a salir al aire y cómo se va a ver”.

“Obviamente, la producción se lo negó. Cien por ciento le negaron que ella pueda ver antes estas escenas, así que no sé cómo lo está tramitando con Mauri Icardi”, contó la panelista acerca de la reacción que hubo por parte de la producción encabezada por Sebastián Ortega, el creador y director de la serie.

El personaje de la China se llama Nicole y es una prostituta VIP (Instagram)

Rodrigo Lussich, conductor del ciclo, enojado por la situación, sumó contexto y remarcó: “Aparte, vos te das cuenta, estamos teniendo en cuenta lo que está contando Paula, que el novio pareja le pide a ella que mande chequear las imágenes que ella ya grabó”. Adelantando una de las escenas que tendrá la actriz de Casi Ángeles, dijo: “Voy a hacer una infidencia, el personaje de la China Suárez sufre una violación en la segunda temporada de En el barro, una escena muy violenta. Entonces, entiendo que es parte de la trama, por supuesto, no se justifica, pero está dentro de un contexto“.

Enojado por el pedido que hizo el delantero del Galatasaray, siguió: “Y él tiene el tupé de decir: ‘A ver si puede’... Porque como el otro día, cuando estuvieron con Pergolini y con Moria hablaron de eso, que ella hizo escenas de sexo hasta que estuvo con él y ahora él chequea. Amigo, ¿qué chequea? ¿Y vas a decirle a Telemundo, a Sebastián Ortega, a Netflix, que te corte la escenita de la China porque a vos no te gusta? Esa cosa es loca”.

Frente a esto, Karina Iavícoli también dio su visión sobre el pedido, pero en vez de apuntar contra el futbolista, fue por la actitud de Eugenia de aceptar el pedido de su novio: “Pero esa es ella también, porque digo, eso es su vida, su profesión, y si al otro no le gusta lo que vos hacés, bueno, tendrás que rever cómo es tu relación con el otro”.

Nicole será parte de la población de la cárcel de La Quebrada (Instagram)

La producción de la serie, encabezada por Sebastián Ortega, denegó de forma absoluta la solicitud: “Llamó la atención en la producción. Obviamente Sebastián Ortega está al tanto de esto y se lo denegaron absolutamente”, cerró Varela, aclarando que no hubo ni medias tintas ni contemplaciones para un pedido que, según el equipo de la serie, está fuera del estándar profesional.

Meses atrás, en la cuenta oficial de la serie alimentó la expectativa de los fans. Publicaron una fotografía de la actriz y le pusieron nombre y rostro a su papel en la trama. “Un poquito de spoiler del personaje de la China Suárez”, propusieron desde el perfil de la serie en redes sociales. Entonces compartieron una imagen donde se ve a la artista, en plena acción, dentro de un auto y rodeada de cámaras durante el rodaje. “Nicole, prostituta vip de clientes millonarios”, así describieron al personaje con el que la ex Teen Ángeles llegará a la cárcel y sacudirá la ficción.