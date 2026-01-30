Teleshow

Se estrenó el tráiler de la segunda temporada de En el Barro: las escenas hot que tiene la China Suárez

La actriz llevará a delante el papel de Nicole, una prostituta VIP que lucha por sobrevivir al mundo carcelario

La plataforma compartió las primeras imágenes de la serie de Sebastián Ortega (Video: Instagram)

Eugenia “La China” Suárez se convirtió en el foco absoluto de la expectativa tras el lanzamiento del tráiler y el póster oficial de la segunda temporada de En el barro, la serie de Sebastián Ortega que regresa el 13 de febrero a Netflix. Suárez, quien interpreta a Nicole —una prostituta VIP que se mueve entre el poder y la tensión del universo carcelario—, protagoniza varias de las escenas más comentadas en el adelanto y su presencia en el arte principal junto al elenco femenino despertó un intenso revuelo en redes sociales.

La reacción de la actriz no se hizo esperar: la China compartió en su cuenta de X (ex Twitter) el anuncio de Netflix y sumó dos emojis de cuchillos, en clara referencia al clima de violencia, alianzas y traiciones que se respira en la serie. El gesto fue breve, pero contundente, y rápidamente se viralizó entre seguidores y medios, confirmando su entusiasmo por el proyecto y el impacto visual de la campaña promocional, donde su personaje aparece en primer plano junto a Ana Garibaldi, Lorena Vega y Verónica Llinás.

La nueva temporada de En el barro retoma la historia en La Quebrada, donde Gladys “la Borges” (Ana Garibaldi) regresa al penal y se encuentra con un territorio dominado por nuevas bandas y violencia. Gladys deberá forjar alianzas impensadas, incluso con Nicole (la China Suárez), para sobrevivir y proteger a los suyos. La trama alternará entre el penal y el exterior, ampliando el universo narrativo y sumando nuevas historias y personajes, entre ellos la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien se impone como la nueva líder.

La reacción de la China
La reacción de la China Suárez al inminente estreno de la serie

El elenco principal está encabezado por Garibaldi y Suárez, junto a Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez, y se suman figuras como Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Entre las participaciones especiales se destacan Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, Juan Minujín, Verónica Llinás y Gerardo Romano.

El tráiler, que ya cosecha miles de reproducciones y comentarios, reveló que la historia se desarrollará tanto dentro como fuera de La Quebrada, con la China Suárez protagonizando secuencias subidas de tono y estableciendo vínculos complejos con los personajes clave. Su papel como Nicole promete sumar tensión, sensualidad y profundidad dramática a una trama que apuesta fuerte al poder femenino, la acción y la evolución de sus protagonistas en un entorno hostil.

Esta segunda entrega, producida por Netflix y Underground, refuerza la apuesta por la ficción argentina y confirma a la China Suárez como una de las grandes figuras de la temporada, lista para desafiar a sus rivales en la pantalla y conquistar al público con una interpretación que ya genera repercusiones antes del estreno. El 13 de febrero, En el barro promete convertirse en uno de los grandes eventos televisivos de 2026, con Suárez en el centro de la conversación y lista para dejar una marca indeleble en el universo carcelario de la ficción.

El personaje de la China
El personaje de la China se llama Nicole y es una prostituta VIP (Captura de video)

Garibaldi habló meses atrás en Infobae en Vivo acerca del rol de la actriz de Casi ÁngelesEspectacular. Yo la pasé bárbaro con la China, es común. Es una tipa recopada, nos llevamos bárbaro. Todos nos llevamos bien”, dijo acerca de su compañera de elenco, quien hoy en día está más en el foco por su relación con Mauro Icardi que por su trabajo.

Acto seguido, la actriz contó una anécdota compartida con la cantante. “De golpe estábamos en la calle filmando y la China había invitado con hamburguesas a todo el equipo artístico y técnico. Todos dijeron: ‘Llegaron hamburguesas’ y la China dijo que eran de parte de ella y empezamos todos: ‘No, estás loca’”, recordó sobre el detrás de escena de las grabaciones.

