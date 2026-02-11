Teleshow

La advertencia de Luck Ra tras recibir un golpe en el escenario: “Es peligroso, mirá si me das en el ojo”

El músico fue impactado por un objeto mientras actuaba en un festival y el episodio expuso el debate sobre la protección de los artistas y la responsabilidad del público en los shows en vivo

Guardar
Le arrojaron un celular en la cara a Luck Ra y tuvo que detener el show (Radio Latina)

Durante el Festival Nacional de la Confluencia en Neuquén, un espectador arrojó un teléfono móvil al escenario y golpeó el rostro de Luck Ra, obligando al cantante cordobés a detener momentáneamente su show para llamar la atención sobre la seguridad en conciertos.

El incidente tuvo lugar mientras el artista interpretaba uno de sus temas ante miles de personas. Luck Ra interrumpió la presentación y se dirigió visiblemente molesto al público por lo sucedido.

“Me tiraron con el celu re fuerte. ¿Quién fue?”, preguntó el cantante. Tras la respuesta de uno de los asistentes, el músico enfatizó la gravedad de la acción y pidió reflexión: “Pero no lo digas orgulloso, mirá si me das en la jeta. Tranquilo, hermano, por favor”.

El cantante cordobés advirtió sobre
El cantante cordobés advirtió sobre el peligro de arrojar objetos al escenario y pidió reflexión al público presente

En otro momento, el artista destacó el peligro de este tipo de conductas: “De verdad, es peligroso, mirá si me das en el ojo”. Minutos antes, había solicitado a la audiencia que no usara el flash de los teléfonos, subrayando la importancia de cuidar la integridad de quienes actúan en vivo.

La reacción del público en el lugar fue de sorpresa, pero el concierto pudo continuar tras la intervención del cantante. Más tarde, el video del episodio se difundió en redes sociales y generó un debate sobre el comportamiento del público y la seguridad en los espectáculos en vivo.

El incidente obligó a Luck
El incidente obligó a Luck Ra a interrumpir su show para reclamar mayor seguridad en conciertos en vivo

Las plataformas digitales se llenaron de mensajes de apoyo al músico, en los que usuarios señalaron la necesidad de respeto mutuo y recalcaron que no se deben arrojar objetos durante los shows. Muchos comentarios valoraron la forma en que gestionó el incidente y respaldaron su pedido de mayor conciencia para proteger tanto a artistas como al público.

Luck Ra y La Joaqui

La Joaqui habló de su vida soñada y reveló el deseo de Luck Ra de ser papá. (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

En una de las emisiones de MasterChef Celebrity, la cantante La Joaqui estuvo como invitada y expuso ante los ojos de la televisión abierta su faceta más íntima y romántica, dejando en claro ante millones su vínculo con Luck Ra y sus planes de futuro compartido. El núcleo de la conversación giró en torno a proyectos de pareja, convivencia y la posibilidad concreta de un casamiento, mostrando a cámara la naturalidad con la que la artista aborda tanto su vida cotidiana como sus deseos personales.

Durante el intercambio televisivo, Wanda Nara, conductora del ciclo de Telefe, validó la autenticidad del rol doméstico de la cantante y aseguró: “Puedo dar fe que cocinás en tu casa”. La Joaqui no dudó en sumarse a la broma, explicando el peso de las rutinas diarias: “Es mi plato fuerte en la vida”, dijo, en referencia a su guiso de fideos moñitos, plato célebre en su entorno.

Luck Ra y La Joaqui
Luck Ra y La Joaqui con deseos de formar una familia

El retrato familiar creció a partir de comentarios de Wanda sobre las costumbres hogareñas de La Joaqui, quien confesó: “Me gusta. Siempre quise tener mi casa de ensueños y la tengo”. La artista también mencionó su placer por cuidar los detalles, como llevar el desayuno a la cama, enfatizando esa imagen de vida familiar activa, aun cuando sus respectivas carreras las transitan bajo los focos del espectáculo.

El tono lúdico de la entrevista no anuló los asuntos de fondo. Consultada directamente sobre su pareja, Wanda preguntó: “¿Y Facu quiere ser papá?”. La Joaqui reconoció el deseo de Luck Ra: “Él quiere tener su proyecto de hijo futbolista”, agregando con ironía: “Le dije que el que toca, toca. Capaz es una nena”. Así, dejó clara la apertura ante los proyectos de maternidad y paternidad, pero también su firmeza para no imponer expectativas rígidas.

Temas Relacionados

Luck RaNeuquénFestival Nacional de la ConfluenciaEspectáculos En VivoIncidente De SeguridadIntegridad De ArtistasLa JoaquiMasterchef

Últimas Noticias

Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el futuro del grupo

El manager Adrián Forni habló con Teleshow y explicó los motivos por los que el histórico líder abandona la banda que fundó hace 53 años

Tras la salida de Cacho

Mauro Icardi mostró fotos junto a Wanda Nara y encendió la polémica en las redes: “¿Le pegó la melancolía?"

Mientras estaba en el cumpleaños de un compañero del Galatasaray, y con la China Suárez en Buenos Aires, el futbolista sacó a la luz viejos posteos con su ex

Mauro Icardi mostró fotos junto

Marixa Balli al borde del llanto tras una dura crítica en MasterChef Celebrity: “Me sacan las ganas”

La Cachaca tuvo que cocinar un plato en base a grillos y el desafío generó una ola de tensión y desencanto emocional con el jurado

Marixa Balli al borde del

Ricardo Darín contó cómo vivió la llegada de su primer nieto: “Todo fue fantástico y fabuloso”

Desde Barcelona, el actor argentino celebró el nacimiento de Dante y compartió la alegría de toda la familia

Ricardo Darín contó cómo vivió

Chino Darín, entre la felicidad por ser papá y el desafío de alejarse de su hijo: “Logré estar en el parto”

Tras el nacimiento de Dante, fruto de su relación con Úrsula Corberó, el actor narró el impacto de la paternidad y cómo la distancia condicionará los próximos días

Chino Darín, entre la felicidad
DEPORTES
El primer día de los

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

Edwuin Cetré volvió a entrenarse en Estudiantes de La Plata: el motivo por el que se frustró su llegada a Boca Juniors

La ex pareja del atleta que confesó haber sido infiel tras ganar la medalla en los Juegos Olímpicos le respondió: “No elegí estar en esta situación”

Denunciaron a Riquelme y a la dirigencia de Boca por presunta administración fraudulenta y manejo irregular de fondos

El capitán del Barcelona Ronald Araujo habló por primera vez del problema de salud mental que lo alejó del fútbol: “Toqué fondo, pero lo peor ya pasó”

TELESHOW
Tras la salida de Cacho

Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el futuro del grupo

Mauro Icardi mostró fotos junto a Wanda Nara y encendió la polémica en las redes: “¿Le pegó la melancolía?"

Marixa Balli al borde del llanto tras una dura crítica en MasterChef Celebrity: “Me sacan las ganas”

Ricardo Darín contó cómo vivió la llegada de su primer nieto: “Todo fue fantástico y fabuloso”

Chino Darín, entre la felicidad por ser papá y el desafío de alejarse de su hijo: “Logré estar en el parto”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno uruguayo remitió al

El Gobierno uruguayo remitió al Parlamento el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Reino Unido duplicará sus tropas en Noruega para defenderse de la creciente amenaza rusa

Las exportaciones brasileñas de café cayeron casi un 31% en enero

Un estudio concluyó que el cambio climático preparó el terreno para incendios forestales devastadores en Argentina y Chile

Explosión paraliza área clave del principal hospital público de Panamá