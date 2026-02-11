La advertencia de Luck Ra tras recibir un golpe en el escenario: “Es peligroso, mirá si me das en el ojo”

Le arrojaron un celular en la cara a Luck Ra y tuvo que detener el show (Radio Latina)

Durante el Festival Nacional de la Confluencia en Neuquén, un espectador arrojó un teléfono móvil al escenario y golpeó el rostro de Luck Ra, obligando al cantante cordobés a detener momentáneamente su show para llamar la atención sobre la seguridad en conciertos.

El incidente tuvo lugar mientras el artista interpretaba uno de sus temas ante miles de personas. Luck Ra interrumpió la presentación y se dirigió visiblemente molesto al público por lo sucedido.

“Me tiraron con el celu re fuerte. ¿Quién fue?”, preguntó el cantante. Tras la respuesta de uno de los asistentes, el músico enfatizó la gravedad de la acción y pidió reflexión: “Pero no lo digas orgulloso, mirá si me das en la jeta. Tranquilo, hermano, por favor”.

En otro momento, el artista destacó el peligro de este tipo de conductas: “De verdad, es peligroso, mirá si me das en el ojo”. Minutos antes, había solicitado a la audiencia que no usara el flash de los teléfonos, subrayando la importancia de cuidar la integridad de quienes actúan en vivo.

La reacción del público en el lugar fue de sorpresa, pero el concierto pudo continuar tras la intervención del cantante. Más tarde, el video del episodio se difundió en redes sociales y generó un debate sobre el comportamiento del público y la seguridad en los espectáculos en vivo.

Las plataformas digitales se llenaron de mensajes de apoyo al músico, en los que usuarios señalaron la necesidad de respeto mutuo y recalcaron que no se deben arrojar objetos durante los shows. Muchos comentarios valoraron la forma en que gestionó el incidente y respaldaron su pedido de mayor conciencia para proteger tanto a artistas como al público.

En una de las emisiones de MasterChef Celebrity, la cantante La Joaqui estuvo como invitada y expuso ante los ojos de la televisión abierta su faceta más íntima y romántica, dejando en claro ante millones su vínculo con Luck Ra y sus planes de futuro compartido. El núcleo de la conversación giró en torno a proyectos de pareja, convivencia y la posibilidad concreta de un casamiento, mostrando a cámara la naturalidad con la que la artista aborda tanto su vida cotidiana como sus deseos personales.

Durante el intercambio televisivo, Wanda Nara, conductora del ciclo de Telefe, validó la autenticidad del rol doméstico de la cantante y aseguró: “Puedo dar fe que cocinás en tu casa”. La Joaqui no dudó en sumarse a la broma, explicando el peso de las rutinas diarias: “Es mi plato fuerte en la vida”, dijo, en referencia a su guiso de fideos moñitos, plato célebre en su entorno.

Luck Ra y La Joaqui con deseos de formar una familia

El retrato familiar creció a partir de comentarios de Wanda sobre las costumbres hogareñas de La Joaqui, quien confesó: “Me gusta. Siempre quise tener mi casa de ensueños y la tengo”. La artista también mencionó su placer por cuidar los detalles, como llevar el desayuno a la cama, enfatizando esa imagen de vida familiar activa, aun cuando sus respectivas carreras las transitan bajo los focos del espectáculo.

El tono lúdico de la entrevista no anuló los asuntos de fondo. Consultada directamente sobre su pareja, Wanda preguntó: “¿Y Facu quiere ser papá?”. La Joaqui reconoció el deseo de Luck Ra: “Él quiere tener su proyecto de hijo futbolista”, agregando con ironía: “Le dije que el que toca, toca. Capaz es una nena”. Así, dejó clara la apertura ante los proyectos de maternidad y paternidad, pero también su firmeza para no imponer expectativas rígidas.